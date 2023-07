Elecciones en Chubut: Juan Pablo Luque: “No tenemos nada que ver con Arcioni, la situación requiere gente de experiencia”

escuchar

Juan Pablo Luque es un abogado y tiene 43 años. Es el actual intendente de Comodoro Rivadavia y el aspirante del oficialismo aglutinado en el Frente Arriba Chubut para suceder a Mariano Arcioni en el cargo de gobernador de la provincia. En la elección provincial del próximo domingo se enfrentará con Ignacio Torres, el candidato más fuerte de la oposición, apoyado en unidad por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC).

Arcioni es muy cercano al ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa y entrega una provincia con graves problemas financieros. Por eso, a pesar del pacto de unidad entre el Partido Justicialista y el Frente Renovador, Luque pretende distanciarse de la gestión provincial . “Hace 6 años que en Chubut los chicos no terminan un ciclo lectivo como corresponde y no tienen días de clase”, se diferencia de Arcioni en una charla telefónica con LA NACION. Y agregó: “No tenemos nada que ver con el gobierno de Arcioni, yo no aporté ningún funcionario a su gabinete”.

El intendente se presenta a sí mismo como “la cuarta generación de comodorenses”. Además de ejercer como abogado de manera particular, fue presidente durante 14 años del Club Gimnasia y Esgrima de su ciudad. Su ingreso a la política partidaria se dio en 2011 de la mano del exsenador nacional Carlos Linares. Fue concejal durante un período, viceintendente en la gestión municipal de Linares en 2015, y logró sucederlo en su rol en 2019.

-¿Qué considera que se pone en juego en esta elección?

-Se juega ni más ni menos que un gobernador de una provincia como Chubut, con las problemáticas que atraviesa, con una grave crisis económica y financiera que ha generado también una catástrofe a nivel educativo muy fuerte. Hace 6 años que en Chubut los chicos no terminan un ciclo lectivo como corresponde y no tienen días de clase. Muchas escuelas tienen problemas edilicios que hace que se generen distintos inconvenientes. Por eso, es clave elegir a alguien que tenga experiencia en gestión de gobierno y que sepa realmente de qué se trata gobernar. Yo soy intendente de Comodoro Rivadavia. La situación de la provincia no resiste ninguna especulación ni gente sin experiencia para resolver los problemas tan graves como los que tenemos.

-¿Lo dice por el candidato a gobernador por la oposición, Ignacio Torres?

-Lo digo en general, pero sí particularmente por Torres.

Los cruces entre Juan Pablo Luque e Ignacio Torres tuvieron como protagonista al gobernador Mariano Arcioni, delfín de Sergio Massa.

-Usted lleva como compañero de fórmula a Ricardo Sastre, actual vicegobernador, así como a una funcionaria del gobierno de Arcioni, Vanesa Abril, en su lista de diputados provinciales. No obstante, usted dice que con el gobernador no tiene “nada que ver”. ¿Cómo se explica esta contradicción?

-Yo fui viceintendente de Carlos Linares cuando él fue intendente (2015-2019) y fui quien más apoyó la candidatura de Linares para gobernador de la provincia cuando compitió contra Arcioni en 2019. En mi rol de intendente, tengo la obligación institucional de mantener una buena relación con este gobernador y los demás, sobre todo siendo intendente de la ciudad más importante de Chubut. No tenemos nada que ver con el gobierno de Arcioni, yo no aporté ningún funcionario a su gabinete. El senador Torres tiene como única propuesta de campaña la intención de involucrarme directamente con el gobernador, cuando represento diametralmente gestiones muy distintas. Comodoro está considerada como la ciudad mejor administrada de la Argentina, somos el único municipio del país calificado con triple B + para obtener créditos internacionales, tenemos un plan de obra pública con autonomía municipal, somos la cuarta ciudad de la argentina con mayores índice de transparencia, y tenemos políticas deportivas y culturales de excelencia.

"El senador Torres tiene como única propuesta de campaña la intención de involucrarme directamente con el gobernador, cuando represento diametralmente gestiones muy distintas." Juan Pablo Luque

-Sin embargo, el peronismo presentó una fórmula de unidad. ¿Cómo se gestó esa decisión?

-A diferencia de Torres, que es empleado directo de Mauricio Macri, nosotros tenemos autonomía en cuanto a la decisión del frente que hemos conformado a nivel provincial que se llama “Arriba Chubut” y que integra a más de ocho partidos políticos. Obviamente cuando uno lleva adelante acuerdos, como los que ha generado Torres con sectores del peronismo, se dan estas cosas. Hay candidaturas cruzadas, hay funcionarios que actualmente cobran un sueldo del gobierno provincial que son parte de JxC, como es el caso del candidato a viceintendente de Ana Clara Romero en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Guillermo Almirón. Comprar eso que dice Torres es comprar su estrategia de campaña. Yo me he dedicado a otra cosa, a proponer de qué manera vamos a sacar de la situación económica y financiera muy delicada en la que está la provincia, y cómo vamos a discutir con el gobierno nacional que siendo la quinta provincia que aporta al PBI nacional, tenemos que pedir al gobierno que nos devuelvan lo que nos corresponde.

Luque y Mariano Arcioni, gobernador de la provincia de Chubut

-¿Cuáles serán los ejes de su eventual gobierno?

-Tenemos un equipo que está listo para empezar a renegociar una deuda que fue mal reestructurada por parte de este gobierno provincial el año pasado, en donde se amplió el endeudamiento a través de un sistema de letras que ha generado un pago de intereses, durante el 2023, por más de 100.000 millones de pesos, que es alrededor del 20% del presupuesto de toda la provincia. Eso nos va a permitir avanzar concretamente en lo que tenemos que hacer para poder poner a la provincia en el lugar donde tiene que estar y para avanzar en la solución del salario docente, que es uno de los grandes problemas que tiene Chubut. Queremos llevar adelante un plan productivo, que es lo que ya hemos hecho. A diferencia de cualquier otro proyecto político, nosotros ya lo hemos hecho, y por eso Comodoro Rivadavia es la segunda ciudad de la Argentina con menor índice de desempleo, con 1,6%. Obviamente por la industria petrolera, pero también porque logramos llevar adelante un plan de diversificación productiva que genera que el primer ingreso de nuestro municipio no sean las regalías petroleras ni la coparticipación sino ingresos genuinos a partir de los impuestos, y eso nos da autonomía.

-¿Qué significó para usted la candidatura a diputado nacional del sindicalista petrolero Jorge “Loma” Ávila dentro del armado de Juntos por el Cambio (JxC), y su alineación a la postulación a intendenta de Ana Clara Romero en Comodoro Rivadavia?

-En nuestra cuenca hemos logrado la paz social. Fue después de que en 2012 logramos aprobar la Ley de hidrocarburos que generó un reparto de las regalías en los municipios productores de hidrocarburos, así como que los sindicatos sean parte de este acuerdo con un bono por producción. Eso lo conseguimos todos los actores involucrados. Jorge Ávila tomó una determinación a partir de una oferta que le hicieron para ser diputado nacional. Cuando eso pasó, vino a hablar conmigo y me lo planteó. Yo creo que cada uno es libre de tomar las decisiones que considere mejores. En la cuenca hay otros sindicatos importantes, como el de Petroleros Jerárquicos, Camioneros, Uocra, Uom, que son muy fuertes también y están dentro de nuestro proyecto.

-¿Por qué Ávila fue a hablar con usted cuando le hicieron esa oferta?

-Porque mantiene una relación con nuestro espacio y me lo planteó. Pero no pasa nada, para mi es respetable. Cuando yo fui candidato a intendente por Comodoro Rivadavia, Ávila apoyó a Martín Buzzi como intendente, quien había sido gobernador de Chubut, y yo saqué 51% y Buzzi 7%. Su peso es relativo.

-La elección en Comodoro Rivadavia es clave para ganar la provincia, ¿Cómo ve a su candidato, Othar Macharashvili frente a Ana Clara Romero, apoyada por Torres?

-Veo que la gestión municipal que yo conduzco tiene una altísima aceptación en la ciudad y hemos llevado transformaciones históricas, dejamos de ser solo una ciudad petrolera de paso y nos hemos convertido en un municipio con calidad de vida, mejorado los espacios públicos, bajamos en una década la tasa de homicidios que era la más alta de la Argentina. Generamos políticas de empleo, inversiones en materia deportiva que son inéditas, así como en materia cultural. Además, creamos la primera escuela municipal de la historia con orientación bilingüe y jornada completa. Comodoro va a continuar con este proyecto que empezamos y no tengas dudas que el próximo intendente va a ser Macharashvili.

-¿Cómo se piensa a la política petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge a la sombra de la centralidad que actualmente tiene Vaca Muerta?

-Nuestra cuenca es centenaria. Gracias a esta cuenca la Argentina comenzó a industrializarse, con la creación de YPF hace 100 años. Sabemos las dificultades de llevar adelante la industria del petróleo convencional. No se puede tapar el sol con la mano, Vaca Muerta es la niña mimada de las inversiones petroleras en nuestro país. Sin embargo, nuestra cuenca sigue produciendo el 30% de los hidrocarburos de la Argentina y nuestro desafío es seguir explotando a través de la tecnología, como lo venimos haciendo. En un yacimiento centenario, los pozos hoy dan rendimientos históricos gracias a la inversión de recuperación terciaria, a las inversiones que hoy mantienen Pan American Energy (PAE), Capsa Compañía Asociación Petroleras Sa (Capsa), Tecpetrol, que para nosotros, que son importante sostenerlas. Pero hay que darnos cuenta de lo que está buscando el mundo: un esquema ordenado para dejar de utilizar combustibles fósiles y nosotros tenemos los parques eólicos más eficientes del mundo, uno de los tres primeros emprendimientos de hidrógeno verde del país, y la industria metalmecánica.

-¿Qué va a pasar con la minería, teniendo en cuenta lo que pasó con la Ley de zonificación minera que tuvo que derogar Arcioni en 2021 en medio de protestas sociales?

-Chubut hace poco tiempo decidió decirle que no a la minería. En ese contexto, planteamos que no hay proyecto productivo posible que no tenga licencia social, a diferencia de Torres y Macri que vienen directamente a buscar la minería a Chubut. Nosotros le decimos que no a la minería. Cualquier proyecto productivo tiene que ser ambiental, económica y socialmente sustentable y sostenible. Los chubutenses vamos a definir de qué manera queremos trabajar estratégicamente nuestros recursos.