Elecciones en Venezuela | Andrés Larroque: “Milei tiene expresiones llamando a un golpe de Estado, sin respetar la voluntad de los pueblos”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, habló hoy de las elecciones en Venezuela, un tema del que muchos kirchneristas -incluida la propia Cristina Kirchner- eligieron no hablar públicamente. “Veo con preocupación que Milei está más preocupado por lo que pasa en Venezuela que con la realidad de su país. Además, tiene expresiones llamando a un golpe de Estado, sin respetar la voluntad de los pueblos”, dijo hoy Larroque en declaraciones a El Destape.

“Los venezolanos tienen más argumentos para resolver sus problemas que lo que podamos hacer nosotros al respecto. A la Argentina le ha hecho mal cuando se ha mimetizado con los intereses de otros países. Creo que es momento de resolver los problemas de los argentinos”, agregó el ministro bonaerense.

Sus declaraciones contrastaron con el sugestivo silencio de la expresidenta y también con el de Axel Kicillof y otros referentes del kirchnerismo que comulgaron con el régimen chavista.

Exsecretario general de La Cámpora, Larroque se alejó de la organización que conduce Máximo Kirchner disconforme con lo que considera una falta de apertura del grupo. Conformó una agrupación propia, La Patria es el Otro, integrada por agrupaciones de paladar kirchnerista. Es blanco de críticas de dirigentes camporistas como Mayra Mendoza, y apoya sin medias tintas a Kicillof en su interna con Máximo Kirchner. A pesar de haberse apartado de La Cámpora, mantiene influencia dentro de esa agrupación en algunos distritos bonaerenses. Si bien está distanciado del hijo de Cristina Kirchner y es crítico de su estilo, reivindica a la expresidenta.

Del otro lado, tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por un nuevo mandato Javier Milei y Mauricio Macri denuncian que hubo fraude y presionan para que la región desconozca al gobierno venezolano,

Andrés Larroque, Victoria Montenegro, Edgardo Depetri y Juan Marino en una movilización de apoyo a Cristina Kirchner Marcos Brindicci - LA NACIÓN

Larroque, no fue el único kirchnerista que habló hoy de Venezuela. Ariel Basteiro, que estuvo en Caracas como “veedor” invitado por el chavismo, defendió el desarrollo de las elecciones: “Se llevó adelante todo el proceso electoral con normalidad. No se conocieron incidentes más allá de que el propio gobierno advirtió que la oposición iba a expresar su rechazo. Se votó como nunca antes se hizo en Venezuela . El voto es voluntario, no es obligatorio. Hubo muchísima participación [se calcula el 70%, según el Consejo Electoral, controlado por el chavismo]”, dijo ayer Basteiro en Radio Con Vos.

Hoy, en diálogo con LA NACION desde Caracas, reforzó esa postura: “A partir de mi experiencia y de lo que vi, todo funcionó perfectamente. Había fiscales y del oficialismo y la oposición. No se vio nada raro y llamativo”.

El vocero Adornis el viernes dijo que habia que respetar el resultado de las elecciones en Venezuela... Me sentare a escucharlo a ver que dice ahora, el pueblo Venezolano le puso terrible tapa a el y a Milei — Ariel Basteiro🇦🇷 (@Arielbasteiro) July 29, 2024

También se mostró como aliado de Maduro el exdirigente piquetero Luis D’Elía, que apuntó contra los Estados Unidos. Se pronunció en la misma línea Fernando Esteche, del grupo Quebracho.

En la última elección de EEUU @realTrumpNewsX Denuncio fraude y llamó a tomar el Capitolio

Los gringos no tienen autoridad moral ni política para hablar de la elección venezolana — Luis D'Elia (@Luis_Delia) July 29, 2024

Hugo Godoy, jefe de la CTA Autónoma y referente de ATE, señaló: “Saludamos al pueblo bolivariano por la gesta democrática que realizaron ayer para darle continuidad al legado de Hugo Chávez y en defensa de la soberanía venezolana. Los pueblos de nuestra Latinoamérica tienen dignidad y son consientes cuando enfrente está el fascismo que alienta a la violencia y al fraude. A ellos se les gana con poder popular y con los votos”.

Saludamos al pueblo bolivariano por la gesta democrática que realizaron ayer para darle continuidad al legado de Hugo Chávez y en defensa de la soberanía venezolana.



Los pueblos de nuestra Latinoamérica tienen dignidad y son consientes cuando enfrente está el fascismo que… pic.twitter.com/PXFVhSKBnp — Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) July 29, 2024

