Elisa Carrió dijo que a Mauricio Macri “se lo están tragando” y llamó “roedor” a Javier Milei

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa “Lilita” Carrió, habló hoy sobre el conflicto que mantiene el Gobierno con las universidades públicas y se refirió a la postura que adoptará Pro frente al veto del presidente Javier Milei, a quien acusó de “ir por la liquidación de la educación pública”. Además, la exdiputada sostuvo que el Gobierno se “está tragando” a Mauricio Macri y cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Va comprando dirigente por dirigente”, sentenció.

“Macri nunca fue de clase media, porque su padre era un maestro mayor de obra y él es hijo de nuevo rico. No tiene el entramado de lo que fue el troncal de la clase media argentina. Pero creo que el Pro no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria, porque si uno ve los dirigentes del Pro, la mayoría son egresados”, señaló Carrió, en medio de la incertidumbre por la postura que adoptará el partido este miércoles durante el tratamiento en el Congreso por el veto contra la ley de financiamiento a las casas de altos estudios y tras el encuentro secreto que protagonizaron este viernes el asesor presidencial Santiago Caputo y Mauricio Macri.

“Creo que también el ministro de Economía [Luis Caputo] es egresado de la UBA. Yo creo que finalmente se lo están tragando a Macri. Cómo era evidente que se lo iban a tragar. Y su brazo es Patricia [Bullrich]. Es evidente que lo iba a hacer, porque yo la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente” , apuntó Carrió en diálogo con CNN Radio.

“Es más, cuando yo fui derrotada, ella me dijo: ‘Echame para que yo no quede yéndome, porque me voy con él [Mauricio Macri]’. Bueno, ahora se fue. Ella se va con el que tiene éxito” , arremetió luego la dirigente de la CC.

Elisa Carrió habló después de la broma que le dedicó Mauricio Macri.

A lo largo de la entrevista, Carrió destinó duras críticas contra la gestión de Milei . “Él dice ‘yo soy el topo destinado a corroer, a destruir el Estado Nacional. Si vos querés reconstruir el Estado, lo reformás. Eliminás algunas cosas como está haciendo Federico Sturzenegger, privatizás Aerolíneas, etc. Ahora, ¿él qué hace? Él mata por desfinanciamiento. Es un roedor y estoy utilizando las palabras del propio Milei, que nadie se atreve a repetirlas, pero que las dijo por toda Europa: ‘Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado Nacional, que es una asociación ilícita’” , marcó Carrió

Las declaraciones de Carrió se dan en la previa a la sesión especial que tendrá lugar este miércoles en Diputados en defensa de la ley de financiamiento universitario vetada la madrugada del jueves por el Presidente tras la masiva marcha de estudiantes, docentes, sindicatos y partidos opositores que se extendió el miércoles en distintas ciudades del país.

En ese sentido, la exdiputada alertó acerca de la “situación de emergencia” por la que atraviesan las universidades y los docentes y recordó su paso por la Universidad de Buenos Aires (UBA) como profesora. “Yo no tuve retribución, porque vivía de la Justicia o del estudio. Te alcanzaba para el transporte o para la luz”, precisó Carrió. Sin embargo, la reparó en aquellos profesionales que tienen que destinar sus salarios al transporte y no les alcanza.

“Evidentemente, estamos frente a una situación de emergencia, porque cuando vos tenés que ir a una sede, o yo por ejemplo que era del Chaco y viajaba a Corrientes, la verdad es que se te va en transporte. Y algunos directamente lo tienen que dejar. Entonces, cuando tienen que dejar es cuando la universidad no tiene profesores y cuando no tiene profesores se terminó la universidad”, planteó Carrió.

“En consecuencia, ese señor que nunca fue a una escuela o universidad pública, que me parece profundamente inculto, está afectando un punto troncal. No se trata ya de aumento sí o no a los profesores. Lo dije una vez: ‘hay que ver el huevo de la serpiente. Cuando no se ve el huevo de la serpiente, estamos fritos’. Entonces, él va por la liquidación de la educación pública”, destacó la exlegisladora, en alusión a Milei. Y al respecto concluyó: “No estuve en la concentración, sino frente al Palacio de Pizurno, como ex profesora y además con 45 años de universidad pública. Entonces, ¿qué me vienen a hablar? Y que no me mientan, porque el Jefe de Gabinete, un hombre serio al que conozco, no puede salir a mentir de esa manera”.

