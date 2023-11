escuchar

Emerenciano Sena, el dirigente piquetero detenido en Chaco por el crimen de su nuera, Cecilia Strzyzowski, se presentó ayer ante la Justicia provincial para reclamar su libertad y pedir atención médica para él y para su esposa, Marcela Acuña, presa por el mismo caso. Sena amplió su declaración ante los fiscales que investigan la causa, dijo que padece cáncer de colon y que su esposa está enferma de cáncer de tiroides. Acusó a las autoridades judiciales de no permitirle ser atendido por médicos y sostuvo que no se lo puede acusar de un crimen que habría cometido su hijo, César Sena, que también está detenido.

“Vengo a plantear o a denunciar al Instituto Médico Forense, porque me llevaron cuatro veces para interrogarme y no me examinaron, quiero que se investigue si es una asociación ilícita, un complot contra la Justicia, el fiscal, o es contra Emerenciano Sena o el Gobierno”, dijo el dirigente detenido, exprecandidato a diputado provincial en una lista del gobernador Jorge Capitanich.

“El daño lo estamos sufriendo mi esposa y yo. Mi esposa tiene cáncer de tiroides y yo, cáncer de colon, y no recibimos actualizados los controles médicos y las medicinas que corresponden, porque no tenemos ingreso libre para tener médico de cabecera. Yo quiero que quede claro que si mi esposa se va a morir en su celda, yo también me quiero morir en mi celda, no por voluntad propia sino por culpa de la Fiscalía, o complot del IMF [Instituto Médico Forense]”, afirmó Sena, según reprodujo el diario Norte, de Chaco.

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, en una de las marchas que se hicieron en Chaco para reclamar justicia Ricardo Pristupluk

En la misma declaración en la que reclamó por su estado de salud, exigió quedar libre: “ Pido mi libertad, porque en la causa no hay ni una prueba en mi contra y es de conocimiento que a un padre no se lo puede condenar por lo que supuestamente hizo su hijo ”. Sena, como su hijo y su esposa, está detenido desde el 10 de junio, ocho días después de la desaparición de Cecilia.

La declaración de Sena iba a ser matutina, pero debió posponerse por unas horas, porque se desarrollaba una marcha de movimientos sociales que pedían su libertad, en paralelo a la presencia de personas que reclamaban lo contrario, en respaldo de Gloria Romero, la madre de Cecilia.

El Equipo Fiscal Especial (EFE), que está a cargo de la investigación, sufrió una baja con la salida del fiscal Jorge Gómez, quien se retiró de la función judicial para asumir como ministro de Gobierno y Justicia en el próximo gobierno provincial, que encabezará Leandro Zdero. A Gómez lo reemplaza en su fiscalía Martín Bogado. Los restantes fiscales del caso son Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez.

LA NACION