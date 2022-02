Emergencia por los incendios: el gobernador de Corrientes usó una frase de Cristina Kirchner para criticar al ministro Juan Cabandié

En medio de la emergencia que está viviendo Corrientes por los incendios forestales, el gobernador Gustavo Valdés se refirió al titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y a su polémico viaje a Barbados junto al Presidente. “Cristina [Kirchner] dijo que hay ministros que no funcionan”, indicó el mandatario local en referencia a una frase que escribió la vicepresidenta en la carta dirigida a Alberto Fernández tras la derrota en las primarias del año pasado (la expresidente entonces había hablado de “funcionarios que no funcionan”) y como crítica al funcionario nacional, que hasta ahora no visitó la provincia.

Corrientes atraviesa una de las peores tragedias ecológicas de su historia: más 335 mil hectáreas fueron ya arrasadas por el fuego. Y el jefe de Gobierno correntino espera por una mayor presencia de Cabandié ante la situación, a la que calificó como “muy complicada”. “No voy a polemizar con el ministro, pero la verdad es que no se comportó bien con nosotros”, dijo en radio Rivadavia.

Unas 6000 hectáreas fueron afectadas por los incendios de bosques implantados en la provincia de Corrientes. Imágenes del departamento de San Cosme. TELAM 20/01/2022 08:37 German Pomar - Télam

“Debería estar presente, acompañándonos. Hace 15 días que estamos en emergencia”, agregó el gobernador. Al ser consultado sobre el viaje que realizó Cabandié para sumarse a la gira presidencial por Barbados, Valdés opinó: “Sin dudas, es la prioridad que le da al desastre ecológico que estamos teniendo”.

Juan Cabandié en la gira presidencial en Barbados Twitter

“Por lo visto, no se da cuenta de todos los problemas: tenemos una bajante del río Paraná como nunca la vimos, las napas se están secando, etc.”, se lamentó el mandatario correntino y dijo que no quería polemizar con el ministro Cabandié. Por otro lado, el gobernador sí reconoció a otros funcionarios nacionales. Contó que ayer firmó un convenio de asistencia con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, en el marco de la Emergencia Agropecuaria por la sequía e incendios rurales y a través del cual la provincia recibirá $200 millones para asistir a los productores afectados.

“Es algo inusual en Corrientes. En enero solo llovió 30 ml. Hoy eso es una bomba. Hay tres aviones hidrantes privados y cuatro contratados por nosotros. Sin agua, sin lluvia hacia adelante, la situación es sumamente crítica”, alertó Valdés.

Asimismo, en las últimas horas el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, informó que el Estado nacional aportará 200 millones de pesos para asistir a los correntinos “afectados por esta tragedia”. Este desembolso se sumará al dinero que adelantó Domínguez. “Tuvimos un llamado de Wado”, destacó Valdés.

Más críticas a Cabandié

Si bien el Ministerio de Ambiente informó de manera oficial que aportó cuatro aviones hidrantes y envió brigadistas a Corrientes, la noticia del viaje de Cabandié a Barbados, en medio de la situación crítica por la que atraviesa esa provincia del noreste argentino, no cayó del todo bien a ciertos sectores.

Es dramático ver lo que viven varias provincias que están en emergencia por el fuego. Mientras, el ministro de Ambiente, @juancabandie, se sumó a la gira presidencial en el Caribe. Queda claro cuáles son sus prioridades, de espaldas a los problemas de la gente. pic.twitter.com/4nmsZ7g2ro — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 8, 2022

La titular de Pro, Patricia Bullrich, cruzó al ministro nacional. “Es dramático ver lo que viven varias provincias que están en emergencia por el fuego. Mientras, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se sumó a la gira presidencial en el Caribe. Queda claro cuáles son sus prioridades, de espaldas a los problemas de la gente”, escribió Bullrich, en su cuenta de Twitter.