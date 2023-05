En el congreso del PJ bonaerense, Máximo Kirchner volvió a reclamar una “suma fija” para los trabajadores

escuchar

El doble jefe del PJ bonaerense y de La Cámpora, Máximo Kirchner, insistió esta tarde con su reclamo para que el gobierno nacional instrumente una “suma fija” que complemente los salarios de los trabajadores registrados, tanto públicos como privados, ante el impacto de la inflación en el poder adquisitivo. “El peronismo no puede mirar para otro lado mientras eso sucede” , advirtió el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Resulta más que obvio que hay compañeros que tienen un salario en blanco y que están por debajo de la línea de pobreza. El peronismo no puede mirar para otro lado cuando eso sucede. Entiendo cuando algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija, pero el problema es que nuestra gente tiene urgencias, necesita una mano ahora, ya ”, enfatizó Máximo Kirchner.

El jefe del PJ bonaerense dijo que la fuerza tiene que “representar a la gente, no ver quién la tiene más larga”, y decretar una “suma fija ahora, paritaria después, y después doble aguinaldo si se puede”. Máximo Kirchner habló desde un escenario montado en La Matanza, donde sesionó el congreso del peronismo provincial, con los ministros Eduardo “Wado” de Pedro y Gabriel Katopodis a sus espaldas, así como también el intendente local Fernando Espinoza y los camporistas Andrés “Cuervo” Larroque y Mayra Mendoza.

El congreso del PJ bonaerense se desarrolló en La Matanza PJ Bonaerense

“Si el centro de la acción política deja de ser mejorar la vida de la gente, lo mejor es irse a la casa, porque sino va a ser la gente la que los saque a patadas. Tenemos que construir una opción superadora para este 2023. Será difícil ganar la elección, pero el aporte que hagan en ciudades y pueblos será fundamental para construir la victoria en la provincia de Buenos Aires”, remarcó el diputado por el Frente de Todos.

PASO sí o no

Máximo Kirchner también se refirió a la polémica interna en el oficialismo sobre la forma de definir las candidaturas. “La PASO es un instrumento, como la guitarra, depende quién la agarre suena bien o mal. Lo mejor es tener una buena partitura, y eso es tener un buen programa de gobierno, que sea por PASO o por síntesis, se cumple a partir del 10 de diciembre de 2023 . Es la mejor manera para que nuestro espacio salde las discusiones”, dijo luego de que un congresal reclamara que se respeten las elecciones primarias.

“ En lo personal a mi no me interesa ser candidato a nada. Lo único que me interesa realmente es que el peronismo gobierne la provincia de Buenos Aires y ayude a que el peronismo gobierne al país . Ahí me van a tener, no hace falta ser candidato a algo para transformar la realidad”, sostuvo Máximo Kirchner. Y dijo que no le alcanza “haber tenido la razón con el Fondo Monetario”, cuando se opuso al acuerdo firmado por el exministro Martín Guzmán.

Los dirigentes que acompañaron a Máximo Kirchner en el escenario Captura