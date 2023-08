escuchar

En una misa celebrada en este domingo de elecciones, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, advirtió sobre “las luchas mezquinas de poder” y los males de la corrupción, el narcotráfico, la venta de armas y la guerra. Llamó a preguntarse si “el país está viviendo en la tormenta” y si “no nos estamos hundiendo porque no tenemos la mirada donde la tenemos que tener”.

Animó, además, a “poner la mirada en los más pobres; en la educación, que nos puede sacar de la pobreza más dura, y en el trabajo, como gran ordenador social”, entre otras asignaturas pendientes en la sociedad argentina.

“A veces, en nuestro mundo, las fuerzas del mal parecen triunfar”, dijo el arzobispo porteño, al referirse a “las fuerzas del mal de la corrupción, del narcotráfico, de la venta de armas y la guerra”.

García Cuerva priorizó la cuestión social, en el cierre de una semana que comenzó con la celebración de la festividad de San Cayetano, en la que expuso los problemas de la inflación, de la pobreza y del trabajo en negro.

“¿Cuántas veces el poder del mal parece tan gigante que creemos que ya nadie lo puede vencer? Y hoy nuevamente el Señor nos invita a confiar en Él, y con el poder de Dios, caminar sobre el agua”, animó García Cuerva, al reflexionar sobre un pasaje del Evangelio en que Jesús camina sobre el agua y Pedro, al intentar acercarse, se hunde en el mar.

Tormenta en la Argentina

El arzobispo primado se refirió expresamente al domingo de elecciones y llamó a preguntarse, al igual que la barca de Pedro, si la Argentina “también está viviendo en la tormenta; si, igual que esa embarcación, nuestro país también está sacudido por las olas y estamos todos llenos de temor”.

Monseñor Jorge García Cuerva

“Pero también podríamos pensar si es que no nos estamos hundiendo porque no estamos teniendo la mirada donde la tenemos que tener. Pedro puso su mirada en la tormenta y entonces se comenzó a hundir. ¿Será que nosotros no tenemos puesta la mirada en los más pobres?”, dijo García Cuerva.

Al mismo tiempo, pidió reflexionar: “¿Será que no tenemos puesta la mirada en la educación, como instrumento que nos puede sacar de la pobreza más dura? ¿Será que nosotros no tenemos puesta la mirada en el trabajo como gran ordenador social? ¿Será que tenemos puesta la mirada en las luchas mezquinas de poder? ¿Será que tenemos puesta la mirada en la corrupción? ¿Será que tenemos puesta la mirada en la grieta y entonces creemos que el otro siempre es mi enemigo, porque piensa distinto? y por eso nos seguimos hundiendo.

En su mensaje, pidió rezar por la patria y transmitió su deseo de que “nuestra mirada no esté puesta en otra cosa que no sea en los más pobres, en la fraternidad, en la solidaridad, en la educación y en el trabajo”.