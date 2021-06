En Ezeiza: con pecheras y barbijos “personalizados”, Alberto Fernández recibió dosis de AstraZeneca junto a su gabinete

Una partida con 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca -elaboradas con el principio activo producido en la Argentina- llegó esta tarde al aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Estados Unidos. Así, el país superó las 20 millones de dosis recibidas en el marco del plan vacunatorio contra el coronavirus.

El presidente Alberto Fernández, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, en Ezeiza Presidencia

Con pecheras y barbijos celestes que tenían la leyenda “Argentina te cuida”, el presidente Alberto Fernández recibió el vuelo UC1407 de la compañía Latam Cargo de Colombia, que aterrizó a las 17.45 en la estación aérea. La ministra de Salud, Carla Vizzotti; el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, se dejaron ver con las prendas customizadas.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández asiste a la llegada del avión que trae más de 930.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca producidas junto a México, con las cuales Argentina superará las 20 millones de dosis recibidas#20MillonesDeVacunas https://t.co/5vGGWbKu03 — Casa Rosada (@CasaRosada) June 14, 2021

El recibimiento de las vacunas del mandatario y parte de su gabinete se dio horas después de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, hiciera un pedido a todo el arco político. “Pido, en nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy no esta y sus familiares la lloran, de los trabajadores de la salud, que dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política”, dijo la expresidenta hoy, en un acto de La Plata.

El cargamento que llegó hoy es el cuarto de este tipo de vacunas, que se sumarán a las 3,8 millones de dosis AstraZeneca recibidas en las últimas semanas.

Con ello, el número exacto de dosis recibidas por Argentina desde el inicio de la pandemia es de 20.677.145. Hasta ahora, según datos relevados por el Monitor Público de Vacunación, en el país se vacunaron unas 13 millones de personas con la primeras dosis contra el coronavirus, mientras que 3,3 millones de personas ya tienen la vacunación completa.

En este contexto, el último viernes se anunció un nuevo contrato con Sinopharm para la compra de 2 millones de dosis y un contrato con Cansino por la compra de 5,4 millones de vacunas CONVIDECIA, cuya autorización “con carácter de emergencia” concretó el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

Mientras tanto, continúan los procesos para la producción de vacunas en el país, como el caso de la Sputnik V, que se realiza la parte de fracción y envasado desde la semana pasada en el laboratorio MR Pharma, del empresario Marcelo Figueiras.

La firma espera producir 500 mil dosis semanales, alrededor de 2 millones por mes, a partir de fines de junio, según lo señalado por Figueiras.

Las críticas de la oposición

Tras la reaparición pública de Cristina Kirchner cuestionando la “politización” de la pandemia, Mario Negri, diputado nacional y presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, cuestionó los dichos de la vicepresidenta.

El dirigente radical, al igual que otros miembros de la oposición como Luis Peltri y Jorge Enriquez, señaló que la frase de Cristina -que pidió “dejar la pandemia fuera de la disputa política”- es una forma de politizar las vacunas, algo contradictorio con la inauguración del nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.

La vicepresidenta exhortó a la gente a vacunarse y a respetar las restricciones dispuestas por el Gobierno. “Libertad para mí y que se joda el resto no es verdadera libertad”, afirmó. “Por favor, dejemos la pandemia fuera de la disputa política”, cerró, en un mensaje destinado a la oposición.

“Señora Vicepresidenta, desde Juntos por el Cambio en el Congreso hemos intentado ayudar para que lleguen más vacunas. No bajamos los brazos. Es su gobierno el que hace política con la pandemia y el que prioriza vacunas de algunos países por sobre otros. Es su gobierno el que armó vacunatorios VIP”, escribió desde su cuenta de Twitter Mario Negri, diputado nacional y presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio.

Sra. Vicepresidenta desde JxC en el Congreso hemos intentado ayudar para que lleguen más vacunas. No bajamos los brazos.

Es su gobierno el que hace política con la pandemia y el que prioriza vacunas de algunos países por sobre otros. Es su gobierno el que armó vacunatorios VIP. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 14, 2021

En tanto, el diputado nacional de la UCR JxC Luis Peltri, utilizó la ironía para criticar las palabras de Cristina Kirchner: “¿Quieren no politizar la vacuna? No inscriban en unidades básicas de La Cámpora, no vacunen militantes, usen los vacunatorios oficiales de los lugares que no gobiernan y compren vacunas a todos los laboratorios disponibles”. Además, argumentó que Fernández de Kirchner pide dejar la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política y “acto seguido responsabiliza a la oposición y los medios por desinformar”.

Luego sostuvo: “La gente no se vacunó porque se robaron las vacunas y hasta hace 2 semanas escaseaban porque rechazaron 13 millones de vacunas”.

“Dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política” dice CFK y acto seguido responsabiliza a la oposición y los medios por desinformar.

La gente no se vacunó porque se robaron las vacunas y hasta hace 2 semanas escaseaban porque rechazaron 13 millones de vacunas. — Luis Petri (@luispetri) June 14, 2021

Quieren no politizar la vacuna? No inscriban en unidades básicas de La Campora, no vacunen militantes, usen los vacunatorios oficiales de los lugares que no gobiernan y compren vacunas a todos los laboratorios disponibles! — Luis Petri (@luispetri) June 14, 2021

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Enriquez apuntó contra la frase de Cristina en la que responsabilizó a los medios y a la oposición por cuestionar las vacunas ya que mucha gente “murió de miedo” al no vacunarse y enfermarse.

“Lástima, @CFKArgentina -escribió Enriquez-, que la gran mayoría murió no por miedo sino por falta de vacunas, debida a sus compromisos con los regímenes autoritarios y la infinita torpeza de sus lacayos”. Luego, ironizó: “Pensé que era Fátima Flores [actriz que imita a la vicepresidenta], pero me dicen que lo dijo la original. Si no fuera patético, más gracioso que [Alberto] Fernández sacando brasileños de la selva. ¿Qué son el vacunatorio VIP y el festejo partidario en cada avión que trae vacunas?”.

Lástima, @CFKArgentina, que la gran mayoría murió no por miedo sino por falta de vacunas, debida a sus compromisos con los regímenes autoritarios y la infinita torpeza de sus lacayos. pic.twitter.com/U58ozpl33E — Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) June 14, 2021

