En la mesa política admitieron que el proyecto de ley sobre discapacidad genera divisiones internas

Con asistencia perfecta, el Gobierno reunió este martes a su mesa política para abordar la agenda legislativa que tiene como principal desafío lo que sucederá este miércoles en la Cámara de Diputados, donde se debatirán los proyectos de discapacidad, desendeudamiento e inviolabilidad de la propiedad privada.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien por segunda vez en un mes no participó de una comitiva con su hermano, el presidente Javier Milei, de viaje esta vez en España. Se quedó en el país para participar del cónclave de este martes y monitorear de cerca distintos temas legislativos y de gestión.

Al final del encuentro, en la información difundida por Casa Rosada, se comunicó que se “analizaron la situación económica y política internacional, la agenda legislativa nacional y la evolución del fenómeno de El Niño en el país”.

Arranca la mesa politica 🇦🇷 pic.twitter.com/iVlSmB9XYY — Martin Menem (@MenemMartin) October 20, 2026

“Se realizó un análisis del contexto económico y político internacional, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia”, se informó. Y agregaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, “brindó detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia realizada la semana pasada”.

En tanto que, en materia legislativa, agregaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, “repasó los temas previstos para la sesión de mañana, en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar”.

Como contó este martes LA NACION, la forma de abordar la iniciativa sobre discapacidad sigue generando diferencias dentro del Gobierno.

Mientras el oficialismo en Diputados negoció con sus aliados un proyecto que recoge reclamos del sector para evitar que la oposición imponga una nueva emergencia, en el Poder Ejecutivo persisten los reparos por su costo fiscal.

“Se habló del proyecto en diputados con el que se va a tratar el tema”, dijo a LA NACION una de las fuentes consultadas sobre el tema discapacidad. El proyecto divide aguas internamente y en el oficialismo hay un reconocimiento de que “no es el proyecto que les gusta a todos”. Los reparos son por el eventual costo fiscal.

“Se analizó la situación vinculada al fenómeno de El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad”, señaló el comunicado oficial.

El encuentro se dio en el despacho de Diego Santilli y, además de él y Karina Milei, estuvieron la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; Menem; Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor, Santiago Caputo.

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