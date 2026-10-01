En medio de la gira de Milei por París, Victoria Villarruel se mostró junto al rey de España

Mientras Javier Milei se encuentra en París para asistir a la Argentina Week, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó en Madrid del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, donde se mostró junto al rey de España, Felipe VI.

La cita congrega a autoridades y representantes legislativos de los países de la comunidad iberoamericana y funcionará como instancia preparatoria de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Villarruel está al frente de una comitiva integrada por cuatro senadores. Se trata de Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (MOVERE Santa Cruz), Martín Goerling (Pro) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

La apertura del foro se realizó en el Congreso de los Diputados y contó con la presencia del rey Felipe VI, junto con autoridades parlamentarias y funcionarios españoles. Las deliberaciones están orientadas a la cooperación entre los poderes legislativos, el fortalecimiento institucional y los temas que integrarán la agenda regional.

Durante su intervención en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, Villarruel volvió a diferenciarse de Milei. Después de que el Presidente defendiera ante la Asamblea General de la ONU un funcionamiento de la inteligencia artificial sin regulaciones, advirtió que “no habrá un Estado eficiente ni una democracia plena”, si no se sitúa “al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica”.

La vicepresidente Victoria Villarruel participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, en Madrid, y se mostró junto al rey de España Gentileza

“El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana. No habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica”, puntualizó.

“El desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica”, resaltó la vicepresidente, en sintonía con el mensaje del papa León XIV contra la deshumanización tecnológica.

Según Villarruel, si los Estados y los Parlamentos no “intervienen con programas audaces de apoyo” a las pequeñas y medianas empresas, “la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital”. “Necesitamos políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización”, apuntó.

La vicepresidente Victoria Villarruel participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, en Madrid, y se mostró junto al rey de España Gentileza

Y agregó: “Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente. Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica.”

Ayer, Villarruel se reunió con el Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano en el Senado de España, donde la recibió el presidente del cuerpo, Pedro Rollán.

“Tuvimos un encuentro para fortalecer los vínculos entre nuestros países, compartir experiencias y seguir trabajando por una Iberoamérica unida basada en el diálogo, la cooperación y el respeto institucional”, remarcó Villarruel.

La vicepresidente Victoria Villarruel saluda al rey de España, Felipe VI Gentileza

Dado que Milei y Villarruel viajaron de forma simultánea al exterior, el Poder Ejecutivo quedó en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala(LLA-San Luis).

El puntano estará a cargo de la presidencia hasta el sábado 3 de octubre, cuando está previsto que regrese el jefe del Estado desde el exterior. No será esta la primera vez que el legislador ocupe ese lugar. Ya lo hizo entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025 cuando Milei viajó a Noruega y Villarruel se trasladó también a España.

La suplencia de Abdala está prevista en la Ley 20.972 de Acefalía, que ordena la línea de reemplazo cuando el Presidente y la Vicepresidenta no pueden ejercer la jefatura del Estado. Ante la ausencia simultánea de ambos del territorio nacional, la responsabilidad recae, en primer término, en el presidente provisional del Senado.

Completan la línea sucesoria el presidente de la Cámara de Diputados y el titular de la Corte Suprema de Justicia, en ese orden.

El enfrentamiento con Milei

La desconfianza entre Milei y Villarruel se gestó mucho antes de la llegada de los libertarios a la Casa Rosada. Uno de los primeros cortocircuitos con la mesa chica de Milei se produjo después del triunfo en el balotaje sobre Sergio Massa. Durante la campaña, el líder de La Libertad Avanza repetía que las áreas de Seguridad y Defensa iban a quedar en manos de Villarruel. No obstante, Milei y Nicolás Posse, entonces armadores de los equipos técnicos de Milei, definieron que Bullrich y Luis Petri, excompañeros de fórmula en la coalición de Juntos por el Cambio, serían los encargados de esos ministerios. Esa fue la primera maniobra para marginar a Villarruel de la toma de decisiones.

La ruptura definitiva con Milei se dio en noviembre de 2024, antes de que se cumpliera el primer año de mandato del presidente libertario. Se produjo después de que el líder de LLA dijera que ella no tenía ninguna “injerencia” en el Gobierno y la asociara a la “casta” y el círculo rojo. Ese día la vicepresidente le transmitió a su mesa chica que estaba decidida a enfrentar al Gobierno.

Por ese entonces, ella ya había blanqueado sus diferencias con Karina Milei, El Jefe”, después de los chispazos que habían provocado con la Casa Rosada la negociación con la oposición dialoguista en torno a la ley bases o la votación en rechazo del DNU 70/2023 en el Senado. “Las dos queremos a Javier, las dos somos bravas, pobre jamoncito”, remarcó a finales de marzo de 2024 en una entrevista con TN. Ese día también se diferenció de la apuesta del Presidente por la candidatura del controvertido juez Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

La vicepresidente Victoria Villarruel participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, en Madrid, y se mostró junto al rey de España Gentileza