En medio del escándalo, Alberto Fernández busca dar vuelta la página y encabeza un acto en Iguazú

El Gobierno busca dar vuelta la página lo antes posible tras escándalo generado a partir de la difusión de las fotos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos en pleno aislamiento estricto. Luego de un pedido de disculpas que la oposición consideró insuficiente, el presidente Alberto Fernández encabezará hoy un nuevo anuncio oficial en el marco de la campaña electoral con miras a los comicios legislativos. Será en la ciudad de Iguazú, donde presentará la segunda edición del programa Previaje.

El acto del que participará el mandatario está previsto para este mediodía y se realizará un día después de que el Gobierno confirmara que son reales las imágenes que muestran a Fernánez y a Yañez junto a una decena de personas en tiempos en los que las reuniones privadas se encontraban prohibidas. Además, se los ve sin barbijos e incumpliendo el distanciamiento social establecido para prevenir la propagación del Covid-19.

Después de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitiera que “se cometió un error” al celebrar un cumpleaños en la residencia presidencial en plena cuarentena, el Presidente encabezó un anuncio oficial en la ciudad de Olavarría en el que se refirió brevemente a lo ocurrido, responsabilizó a la primera dama y pidió disculpas.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que los que evidentemente tuve”, expresó Fernández en medio de aplausos. Y agregó: “Hoy (Santiago) Cafiero explicó esto. Todos lo supieron porque lo contamos. No ocultamos nada. Pero esto lastimó a mucha gente. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”.

La nueva foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez

El discurso del jefe de Estado fue duramente criticado por la oposición, que consideró insuficiente el pedido de disculpas y cuestionó a Fernández por cargar la responsabilidad del hecho sobre su pareja.

“El Presidente no tuvo ningún sentimiento de culpa. Cuando las personas sienten culpa es porque se hacen cargo del límite al que han llegado pero él, en vez de aceptar que pasó la raya, lo que hizo fue endilgarle eso a su mujer”, sostuvo la titular del Pro, Patricia Bullrich, en diálogo con LN+.

Para la exministra de Seguridad, el mandatario hizo un “sobrevuelo muy liviano sobre su conducta, porque él le hizo un pedido a 45 millones de argentinos”. “No alcanza con que diga: ‘No me di cuenta, no lo percibí’. Tiene que ir más a fondo sobre su falta de ejemplo y sobre su acusación a Fabiola que es algo muy bajo”, apuntó.

La mirada fue compartida por otros referentes opositores como el jefe de la UCR y precandidato a senador nacional, Alfredo Cornejo, que expresó: “El Presidente dijo que no le gusta ocultar nada, pero no explicó por qué mintió y aseguró que la foto no era en la Quinta de Olivos. Su explicación no es la que merecen los argentinos”.

Además, los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro), presentaron el viernes un proyecto en el que solicitan el juicio político contra Fernández. Lo acusan incurrir en mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.

Vuelta de página

En este contexto, el Presidente avanzará hoy con su agenda política y viajará a Misiones para la presentación de la segunda edición del programa Previaje para la compra anticipada de servicios turísticos nacionales, mediante la devolución de créditos por el 50% del gasto. Se trata de un plan que tiene por objetivo fomentar el consumo y la demanda interna así como dinamizar la cadena turística en todo el país tras el duro golpe que sufrió el sector producto de la pandemia.

En un comunicado, el Gobierno anticipó que los créditos podrán utilizarse desde noviembre de este año hasta diciembre de 2022 e incluirán la devolución por la mitad de los gastos realizados en agencias de viaje, alojamientos, transporte, y otros servicios turísticos como centros de ski, bodegas y espectáculos artísticos, además del alquiler de vehículos. En tanto, el período para hacer las compras anticipadas se inicia este mes y se extenderá hasta diciembre próximo.

