El día en el que Alberto Fernández anunció el final de la “Argentina de los vivos que pasan por sobre los bobos”

Tras días de silencio, el Gobierno reconoció hoy que son reales las fotos que trascendieron del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en las que se la ve junto al presidente Alberto Fernández y a una decena de personas sin usar barbijo ni respetar el distanciamiento social. Por entonces, regía en el país una cuarentena estricta que prohibía este tipo de encuentros -entre otras restricciones que se habían implementado para evitar el avance del Covid-19- y cuyo incumplimiento, había alertado el propio jefe de Estado, implicaba severas consecuencias legales.

Apenas meses antes de aquel 14 de julio de 2020, cuando en la quinta de Olivos se celebró el cumpleaños de la primera dama, el Presidente dio una entrevista televisiva en la que anunció el fin de la “Argentina de los vivos”. Fue el 25 de marzo, en el programa Cortá por Lozano, donde le pidió a las fuerzas de seguridad que fueran inflexibles con aquellos que violasen las medidas sanitarias establecidas.

“Al policía gracias y por favor no cedan un centímetro. Se van a encontrar con idiotas, los vemos a los idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende”, dijo en alusión al caso de un surfer que no respetó el aislamiento y terminó imputado por violaciones a los artículos 205 y 239 del Código Penal, a fines de marzo de 2020.

Alberto Fernández: "Se terminó la Argentina de los vivos" (Abril de 2020)

“Se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran”

“Esos personajes la verdad van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la Justicia va a hacer lo que tiene que hacer”, siguió Fernández.

A continuación, sostuvo: “A los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo: la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente, no voy a permitir que hagan lo que quieran”.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias legales que tendría para los infractores la violación de las medidas sanitarias: “Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicado lo que hicieron. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloren”.

La nueva foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez

Pedido de juicio político

Tras la difusión de las fotos del cumpleaños de Yañez en Olivos, la oposición anticipó que hoy presentará un pedido de juicio político contra Fernández, a quien requirieron explicaciones con carácter sobre lo ocurrido con carácter urgente.

“Presidente, no se comporte como un fugitivo: dé la cara y explique a la Justicia por qué violó la ley que usted nos impuso”, escribió la titular del PRO, Patricia Bullrich. Además, le respondió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que más temprano este viernes confirmó la veracidad de las imágenes y calificó lo sucedido como “un error”.

“Esto no es un error, es un acto deliberado de impunidad. No se trata de un descuido, es el incumplimiento de los deberes de un funcionario público”, aseguró la exministra en su cuenta de Twitter.

Presidente, no se comporte como un fugitivo: dé la cara y explique a la justicia por qué violó la ley que usted nos impuso. Esto no es un error, es un acto deliberado de impunidad. No se trata de un descuido, es el incumplimiento de los deberes de un funcionario público. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 13, 2021

Esta tarde, a las 15, Fernández anunciará en la ciudad bonaerense de Olavarría la puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF). Hay expectativa por un posible pronunciamiento del Presidente sobre lo ocurrido durante el acto.

