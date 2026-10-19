En Neuquén, Milei destacó el crecimiento de las exportaciones de petróleo y lo adjudicó a las desregulaciones del Gobierno

El presidente Javier Milei destacó el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas y atribuyó el desempeño del sector a las desregulaciones impulsadas por su administración. Durante su participación en la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, en Neuquén, el mandatario aseguró que la Argentina alcanzó un récord de ventas al exterior y defendió el cambio de las reglas económicas para incentivar las inversiones. También cuestionó la política energética de las gestiones anteriores y lanzó críticas contra el kirchnerismo.

“Durante una década, Vaca Muerta funcionó a media máquina, con precios pisados, cepos y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años, comenzamos a exportar como nunca”, afirmó. Luego, destacó el récord mensual de exportaciones energéticas y aseguró que superaron los US$10.000 millones. “Qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos, ¿no?”, ironizó.

El Presidente encabezó el acto en el Espacio DUAM. Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Durante su discurso, repasó los datos de producción de petróleo, reivindicó las medidas regulatorias de su administración y sostuvo que el país está en condiciones de consolidarse como uno de los principales exportadores de energía de la región.

Milei comparó los niveles de producción actuales con los de 2023, antes de la llegada de su administración. Según los datos que presentó, Vaca Muerta pasó de producir unos 310.000 barriles diarios en promedio durante ese año a superar los 670.000 barriles por día en agosto de 2026, más del doble.

En conjunto a nivel nacional, la producción de petróleo también alcanzó niveles históricos: pasó de unos 635.000 barriles diarios en 2023 a 932.000 en agosto de este año, de acuerdo con las cifras expuestas por el mandatario. “Hoy, por primera vez en la historia, nos encontramos a pocos pasos del millón de barriles diarios”, afirmó. Además, sostuvo que el registro superó el máximo histórico de 1998.

El jefe de Estado también puso el foco en las ventas al exterior. Según detalló, en 2023 la Argentina exportaba un promedio de 128.000 barriles de petróleo por día, mientras que en lo que va de 2026 ese volumen ya se duplicó. “En menos de tres años, pasamos de ser un país que apenas se autoabastece a ser un exportador de primer nivel de la región”, sostuvo.

El presidente Javier Milei destacó el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas y atribuyó el desempeño del sector a las desregulaciones impulsadas por su administración Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

“¿Qué cambió? ¿Mágicamente apareció el petróleo? Lo que cambiaron fueron las reglas”, planteó Milei al explicar su interpretación del crecimiento del sector. Y agregó: “Para que haya inversión no alcanza con tener talento ni recursos naturales. La Argentina tuvo las dos cosas por 100 años y aun así se empobreció. Hay que generar las condiciones para que las inversiones lleguen”.

El Presidente reivindicó la eliminación del denominado barril criollo como una de las primeras medidas de su gestión para modificar el funcionamiento del mercado energético. “La primera semana de Gobierno liberamos el precio del petróleo con el DNU 70/23”, recordó. Según explicó, esa decisión formó parte de una serie de cambios destinados a eliminar controles y restricciones.

“Para tomar orden de magnitud de lo que importa cada vez que quitamos una regulación, un control, una restricción”, señaló. En ese contexto, anticipó que el Gobierno esperaba alcanzar las 18.000 desregulaciones hacia fines de octubre y definió el proceso como “una revolución subterránea” que, según vaticinó, permitirá que la Argentina “se convierta en un paraíso”.

La defensa de la política energética y las críticas al kirchnerismo

Milei también cuestionó las políticas energéticas de las administraciones anteriores y contrastó la disponibilidad de recursos naturales del país con la necesidad que tuvo la Argentina de importar gas durante los meses de mayor demanda.

“La Argentina tiene la segunda reserva de shale gas más grande del mundo y la cuarta de shale oil. Y aun así importaba barcos de gas licuado en cada invierno. Esto era la máxima expresión del modelo kuka”, afirmó.

En esa línea, acusó a los gobiernos anteriores de haber perjudicado a los productores mediante controles de precios y tarifas subsidiadas. “Castigaban al que producía para comprar votos con tarifas de mentira”, sostuvo. Como contrapartida, aseguró que la balanza energética pasó de registrar déficits de hasta US$5000 millones anuales a generar un saldo positivo superior a los US$10.000 millones.

“Si estuviéramos con este contexto internacional y la política del barril criollo de los kukas, seguramente estaríamos cerca de US$20.000 millones abajo”, afirmó al comparar el esquema actual con el de las gestiones anteriores.

El mandatario también dedicó un tramo de su exposición a la producción de gas, a la que definió como una oportunidad para revertir una situación que consideró contradictoria con los recursos disponibles en el país.

El presidente Javier Milei Teresa Suarez - AP

“Si lo del petróleo es una gran noticia, lo del gas es una revancha histórica”, expresó. Y continuó: “Durante casi 20 años los argentinos le compramos gas a Bolivia, y cada invierno salíamos desesperados a comprar barcos de gas licuado, todo esto mientras estábamos sentados en la segunda reserva de shale gas más grande del planeta. Era como morirse de sed a orillas de un lago”.

Para Milei, el desempeño del sector energético está directamente relacionado con el programa económico de su administración. En ese sentido, destacó el superávit fiscal alcanzado durante el primer mes de gestión y lo definió como un factor de estabilidad para la economía. También sostuvo que el ordenamiento macroeconómico permitió atravesar un escenario internacional complejo, marcado por el aumento de los precios de las materias primas y las tasas de interés.

“Al primer mes ya teníamos superávit fiscal, que funcionó y sigue funcionando como un ancla estabilizadora para nuestra economía”, afirmó. Además, señaló que los conflictos en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania tienen un impacto directo sobre los precios internacionales de la energía.

El Presidente retomó sus críticas a la oposición al referirse a los cuestionamientos sobre el superávit fiscal. “En algún momento, los kukas le decían a Macri que el cemento no se come. Ahora le dicen que el superávit no se come”, lanzó.

El superávit comercial, los próximos vencimientos de deuda y las elecciones

En otro tramo de su discurso, Milei se refirió a las obligaciones financieras del país y aseguró que el Gobierno tiene cubiertas las necesidades de financiamiento. “Enfrentamos vencimientos de deuda por US$25.000 millones. Hemos explicado hasta el cansancio que ya los tenemos cerrados. Pero no hay más sordos que los que no quieren oír”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la situación actual es diferente de la que habría enfrentado el país si se hubieran mantenido los desequilibrios fiscales y energéticos. “Imagínense con el viejo modelo, y si tuviéramos que buscar US$60.000 millones para financiar al fisco y estar US$25.000 millones abajo en la balanza energética. En otro contexto, hoy hubiéramos volado por los aires”, advirtió.

En ese escenario hipotético, pronosticó que la economía habría atravesado una hiperinflación y una caída del producto bruto interno de entre el 10% y el 15%. En cambio, afirmó que el debate actual se concentra en la desaceleración del crecimiento y en el ritmo de la baja de la inflación. “Antes no se crecía directamente”, agregó.

El presidente Javier Milei participó de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 Captura de Pantalla

Milei también anticipó que la Argentina terminará el año con un superávit comercial cercano a los US$30.000 millones. En su exposición, enumeró distintos recursos financieros con los que, según sostuvo, cuenta el país, entre ellos las compras de divisas realizadas desde las elecciones, los swap de monedas con China y Estados Unidos, la posición en el mercado de futuros y los ingresos previstos por el RIGI. “Tenemos para el año que viene un seguro de US$125.000 millones. Macroeconómicamente, las cosas las estamos haciendo”, afirmó.

Por último, el Presidente vinculó la situación económica con el escenario político y las próximas elecciones. “Todo esto permite que los argentinos el año que viene elijan en paz”, sostuvo. Y planteó: “Los argentinos, por primera vez, no van a tener que elegir entre el partido del Estado de malos modales y el partido del Estado de buenos modales. Van a tener que elegir entre el partido colectivista en todas sus versiones y el partido de la libertad”.

En el cierre de esa parte de su discurso, expresó su expectativa sobre el resultado electoral: “Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás. Confío en que los argentinos van a votar para adelante”.

La agenda del Presidente

Tras su participación en la Expo Argentina Oil & Gas, Milei partirá esta noche rumbo a España, en lo que será su tercera visita al país europeo en 2026. Durante su estadía en Madrid, prevista para el miércoles 21, desarrollará una agenda que incluirá una disertación en el Nueva Economía Fórum, reuniones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, uno de los principales referentes de la Escuela Austríaca de Economía, a quien considera uno de sus maestros.

La agenda oficial comenzará con una actividad en la Fundación Disenso, vinculada a Vox, el partido que lidera Santiago Abascal. Luego, el mandatario mantendrá un encuentro privado con Díaz Ayuso y participará del foro Nueva Economía, donde expondrá sobre su visión económica.

Más tarde, tiene previsto reunirse con Huerta de Soto para inaugurar una nueva edición del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca. Antes de emprender el regreso a la Argentina, Milei también tiene prevista una entrevista con el diario El Observador. Su vuelta está programada para el miércoles por la noche.