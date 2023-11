escuchar

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró esta mañana que cuando asuma en la provincia reducirá “a la mitad los cargos de la política”. “La gente no da más y espera un gesto. Bajaré los impuestos y eliminaré todos los gastos”, se explayó uno de los 10 mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) que se quedó con su distrito. El futuro mandatario nacional, Javier Milei, enarboló gran parte de su campaña con la promesa de que hará fuertes recortes en el Estado. “Espero que también lo haga el Gobierno nacional que asume el 10 de diciembre”, dijo el entrerriano.

Frigerio contó que se comunicó con Luis “Toto” Caputo tras ser confirmado por Milei como su ministro de Economía. “Me parece bien que Toto esté dispuesto a poner el hombro. La gente decidió que necesita un cambio y lo vamos a apoyar [al presidente electo], aunque todavía no se para donde va porque no hubo discusión sobre el programa”, dijo en diálogo con radio Rivadavia, y enfatizó en que el de Milei es un gobierno “extremadamente débil”.

Según su punto de vista, los miembros de JxC estamos más juntos que nunca. “Ganamos en 10 provincias como no había ocurrido antes en nuestra historia”, argumentó. “En estos cuatro años [la coalición] sufrió dos derrotas consecutivas en elecciones nacionales y por supuesto eso genera cimbronazos y cuestionamientos internos, pero a pesar de eso sentimos que estamos más juntos que nunca”, aseguró.

“Eso no significa que no podemos tener algunos de los dirigentes ideas distintas sobre estrategias electorales o sobre cómo posicionarnos sobre el Gobierno electo, pero la unidad está garantizada. Creemos que es muy importante en este momento de tanta incertidumbre que la alternativa electoral que es JxC esté unida”, prosiguió el futuro gobernador de Entre Ríos.

Respecto de las derrotas de JxC, Frigerio opinó que “en gran medida tiene como responsabilidad una mala conducción del espacio, se tomaron malas decisiones políticas con falta de representatividad”. “Hay que modificarlo e institucionalizar las decisiones de JxC de otra manera. [Mauricio] Macri es quizá la figura menos cuestionada”, agregó.

Pichetto, Frigerio y Macri, en Paraná

Frigerio reiteró que Juntos por el Cambio existe, y destacó: “Es muy importante que así sea, porque consideramos que en este momento de la Argentina se necesita que haya una alternativa frente al kirchnerismo”. Además, afirmó que no hay “acuerdos programáticos” con el Gobierno de Milei, sino que existen “incorporaciones individuales”. “No reflejan un acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Que esto quede claro”, resaltó.

Frigerio dijo que “hay una necesidad reflejada en las urnas de cambiar el status quo. Tenemos que apoyar esos cambios si van en línea con nuestras ideas, además de apoyar la gobernabilidad. Sufrimos en carne propia ser un gobierno débil y no tener apoyos”.

El gobernador electo de Entre Ríos confió que celebra que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio sean convocados por Milei porque es un gobierno que “necesita gente con experiencia y preparada”. “Aclaramos que esos ingresos son a título personal y no por un acuerdo institucional que no hubo”, dijo, y precisó: “No hubo un llamado a un acuerdo ni nada que se le parezca”.

“No es un acuerdo de cogobierno. Eso no existió. La Argentina necesita que a este gobierno electo le vaya bien, pero no hay un acuerdo de cogobernalidad. Lo de [Cristian] Ritondo es un tema de la Legislatura. Desde las provincias no nos podemos meter en cómo se define quién preside los bloques, lo debe decidir el presiente electo, porque además son cargos en la línea de sucesión”, se explayó el exfuncionario de la gestión de Macri.

En referencia a la estanflación de la que habló ayer el presidente electo, Frigerio aseguró que “no es algo por venir, sino que ya está instalado en la Argentina”. “Ya hay altísima inflación con recesión, tenemos 50% de pobres. Hay una situación de desesperación en la mayoría de los argentinos”, resaltó.

Si bien Frigerio reconoció que el ministro de Economía, Sergio Massa, les aseguró a los gobernadores que dispondrán del dinero para pagar los aguinaldos de los empleados. “Vamos a poder recibir parte de los recursos que se le adeudaban a las provincias, pero en el caso de Entre Ríos no alcanza a cubrir el total del faltante”, dijo, y cerró: “Voy a tener que tomar otras medidas para poder cumplir con la totalidad de las obligaciones”.

LA NACION