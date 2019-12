El Presidente encabezó hoy su última reunión de gabinete; hubo fotos y un mensaje conciliador para la gestión que comenzará mañana Crédito: Presidencia

Jaime Rosemberg
9 de diciembre de 2019 • 12:03

"Hoy es un día muy especial", dijo Mauricio Macri, mientras ingresaba con paso lento y rostro sonriente al salón de los Científicos para su última reunión de gabinete. Sonoros aplausos lo recibieron: eran los ministros, que minutos antes se habían sacado selfies, abrazados y en el histórico balcón que da a la plaza de Mayo.

Un rato después, Macri llegó a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada. Transmitió un mensaje conciliador con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, que comenzará mañana.

"Nunca hubo una transición como esta. Ponerle la banda (a Fernández) es un momento simbólicamente muy importante. Y arranca un nuevo período en la Argentina, él tendrá su mensaje, sus propuestas, y trataremos después de mucho tiempo de Hacer una oposición constructiva. Siento que eso es algo que compartimos todos los que estamos en Juntos por el Cambio, hay vocación de ser constructivos. Queremos ayudar a que ese proceso continúe", dijo el Presidente en el breve encuentro con los medios.

¿Teléfono abierto para Fernández? "Por supuesto, hemos quedado que en donde haya oportunidad de acordar cosas, transmitir experiencias, sobre todo en relación al mundo, que ha cambiado mucho, en los últimos cinco años. Acá estaremos. No, acá no, en otro lado", se corrigió.

¿Liderará la oposición? "Me he comprometido con millones de argentinos que nos han votado (.) Yo diría tratar de ayudar a coordinar, seamos más humildes en este momento", contestó el Presidente ante la pregunta de LA NACION.

Desde temprano, el Presidente vivió con mucha actividad su última jornada en Balcarce 50. Mientras otros funcionarios terminaban de vaciar sus despachos, Macri dedicó varias horas a "cerrar" su ciclo en la Casa Rosada. La despedida incluirá, además de las reuniones con sus ministros, algún encuentro diplomático de alto nivel y el respaldo a Horacio Rodríguez Larreta, que asume su segundo mandato en la Ciudad de Buenos Aires.

Vacaciones y la derrota electoral en Boca

En relación al futuro, Macri afirmó: "Que voy a hacer mañana? Irme a mi casa, tomarme unos días descansar, porque este vértigo no para. Si no me mato el estrés del año pasado, hay que darle tiempo al cuerpo para que se restablezca", afirmó con tono bajo. Antes de despedirse de los medios, también habló de la derrota de su candidato, Christian Gribaudo, en las elecciones de Boca Juniors.

"No, no duele (la derrota), le deseo lo mejor a Mario (Pergolini), Ameal, muchos estuvieron conmigo cuando fui presidente. Lo más importante es Boca, y cuidarlo, porque realmente está muy bien, a veces ganás campeonatos, otras perdés, pero lo más importante es que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera Boca va a estar peleando cosas importantes", se explayó.