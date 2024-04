En Ushuaia, los docentes convocaron a una protesta contra la generala Richardson y el presidente Milei

Escuchar

EL CALAFATE.- Desde el mediodía en la Base Naval de Ushuaia, ubicada frente al canal de Beagle, flamean las banderas argentina y estadounidense a raíz de la visita de la generala del Ejército norteamericano Laura Richardson, comandante del Comando Sur, a quien se sumará a última hora del día el presidente Javier Milei, luego que se anunciara sorpresivamente su viaje a la Patagonia. Tanto, que el Gobierno fueguino no fue informado oficialmente por la Casa Rosada.

La visita de la jefa militar norteamericano y del Presidente argentino generó inmediatamente la reacción del gremio docente local, que convocó a para esta tarde a una manifestación en la plaza Islas Malvinas de la capital fueguina para repudiar ambas visitas. Las protestas se replicarán en Río Grande y Tolhuin, las otras dos localidades de la isla.

“ Repudiamos la visita de la militar Richardson en la Capital de Malvinas , quien considera y asegura que América Latina es importante para su país, un interés fundado en ‘todos los ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, como el litio, el petróleo, el cobre y el oro que hay entre Argentina, Bolivia y Chile”, afirmó a través de un comunicado el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina, SUTEF, que convocó a toda la docencia fueguina a concentrar a las 17.30 en rechazo a la reunión entre Milei y Richardson en Ushuaia.

Por su parte, desde el gobierno de Gustavo Melella advirtieron que no fueron avisados de la visita a la isla presidente Milei, y por ende no recibieron invitación formal, al ser consultados esta tarde por LA NACION. Durante el acto del 2 de abril, el gobernador ya había adelantado que no recibiría a la generala Richardson.

“ No vamos a recibir formalmente, oficialmente y de ninguna manera a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos porque hacen prácticas militares junto a Gran Bretaña en el Atlántico Sur y eso también tiene que ver con una coherencia entre lo que venimos diciendo y venimos haciendo hace muchos años”, sostuvo el fueguino Melella y agregó: “ Ojalá muchos tengan la misma coherencia y no se vayan a sacar una foto”.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en una visita a la Casa Rosada Santiago Filipuzzi - LA NACION

El gobernador de Tierra del Fuego recordó que su postura iba en sintonía con su declaración de persona no grata que hizo sobre el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, David Cameron, que en febrero llegó de visita a las Islas Malvinas, la primera de un funcionario británico desde 2016.

Según se informó desde la embajada de Estados Unidos, la jefa del Comando Sur hizo una escala en Ushuaia para interactuar con personal militar local, conocer sus misiones y el papel que desempeñan en la salvaguarda de rutas marítimas vitales para el comercio global.

De acuerdo al cronograma inicial previsto, Richardson permanecerá en la Base Naval, ubicada a solo cuatro cuadras de la gobernación donde se encuentra Melella, y allí tiene previsto una visita al Buque de Transporte “Canal de Beagle”, que funciona en tándem con el Irizar para las campañas antárticas del verano y se encuentra ahora en el puerto de la ciudad más austral del mundo.