Entre Ríos: renunció un funcionario provincial tras ser denunciado de acosar a una joven

escuchar

Fernando Caviglia, un funcionario de primera línea de la gobernación de Entre Ríos, en manos de Gustavo Bordet, renunció al cargo de secretario de Industria y Comercio Exterior provincial tras ser denunciado por acosar a una joven luego de hacerse pasar como conductor de una aplicación de viaje.

El caso trascendió luego de que una allegada a la víctima contara, en redes sociales, lo sucedido: “El día martes, 17 de julio de 2023, mi prima pidió un Uber para volver a su casa, lo habitual que hacemos las mujeres porque supuestamente es más seguro. Desgraciadamente, se topó con este conductor”.

Renunció un funcionario de Entre Ríos luego de ser acusado de acoso

“Al llegar al lugar el tipo le dice su nombre y apellido, como figuraba en la aplicación y la joven se sube al auto. En el camino el conductor cancela el viaje. A ella le llamó la atención y se sintió en alerta al darse cuenta de que se desvió del destino que figuraba en la aplicación. El conductor le insistía con llevarla a su departamento, le trabó las puertas y la paseó por la ciudad, privándola de su libertad por varias horas”, sigue el relato.

El funcionario provincial tenía una identidad falsa en la aplicación de viajes, pero fue identificado por un video que grabó la denunciante.

Ante la negativa de la joven, que comenzó a increparlo y grabar la situación, Caviglia llevó a la joven hasta su casa, donde la esperaban familiares y oficiales de policía que habían sido alertados del accionar del conductor del auto Toyota Etios, color blanco.

“A pedido del gobernador y en función de una denuncia de estas características, decidió alejarse del cargo y abocarse al proceso judicial”, dijeron a LA NACION, desde la gobernación.

El desesperado pedido de la joven

“Le puse una dirección y me trajo al Parque [Urquiza] ¿Usted está loco? Viejo hijo de re mil p... La va a pagar. Esas cosas no se hacen ¿Qué se cree que soy yo? Yo no soy ninguna trola. Pedí un Uber para ir a mi casa”, dice la joven que comienza a sollozar.

Luego sigue: “¿A qué voy a ir a su departamento? Hijo de re mil p... Viejo de m... Me quiero bajar. Usted me lleva a mi casa y ya me deja ahí. ¿Ya!”, exclamó la mujer mientras filma a Caviglia.

Por su parte, a Caviglia se lo escucha decir: “ Por favor, disculpame. ¿Me disculpás?”. Allí la mujer, quebrada, le responde: “Yo no doy más, me estoy descomponiendo. Me bajó la presión” .

Por su parte, el ahora exfuncionario, declaró que la joven le hizo señas cuando circulaba con su auto y se subió en el asiento de atrás y le dijo “vamos”.

Caviglia agregó que mientras se dirigían a su departamento, que está en la zona del Parque Urquiza, la mujer comenzó a insultarlo, increparlo y amenazarlo con hacerle una denuncia.

Los familiares de la víctima rechazaron la versión y aseguraron: “Usaba otra identidad de Uber, usuario de otra persona. No es como comentan que ella se confundió de auto. Ella nunca tuvo interés ni intenciones con esa persona que, por limpiarse, difama a una mujer. Mientras tanto, el denunciado sigue libre”. “Queremos justicia por ella y por todas las mujeres, para que ninguna más viva esta tormentosa situación”, pidieron.

LA NACION