“Es una extorsión”: Sergio Berni explicó su cruce con el intendente de San Nicolás y reveló una discusión que habían tenido antes

La discusión entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, por un dilema sobre los patrulleros de la Policía local no fue el único cruce que tuvieron ambos funcionarios, según lo que contó el propio Berni. Ese fue el que tomó trascendencia pública. Pero el ministro que responde al gobernador Axel Kicillof sostuvo que antes habían discutido por la expropiación de un lote que quiere comprar una siderúrgica de la ciudad.

“Lo que pasó ayer fue la culminación de un desencuentro que tuvimos”, explicó Berni en Radio La Red. Luego contó que todo se originó cuando, junto al gobernador, recorrieron una empresa siderúrgica de capitales nacionales que va a producir hierros para la construcción y que quiere agrandar su planta.

“A partir de esta ampliación, la industria sugiere comprar un terreno que tiene al lado. El dueño del lote no lo quiere vender y pide un precio grande. Cuando llegamos, el intendente dice: ‘Como está pidiendo 15 millones de pesos, le hice una ley de expropiación’ y le pide al gobernador que lo acompañe en ese proceso”, relató el ministro de Seguridad en cuanto a la situación que detonó el primer ida y vuelta con el mandatario local.

En desacuerdo con las intenciones de Passaglia, Berni narró: “Yo le digo: ‘Vos le estás pidiendo al gobernador que se involucre en un delito. ¿Cómo vas a utilizar la fuerza del Estado?’. Porque eso es una extorsión. Extorsionar y decir que vas a expropiar para bajarle el precio es un acto delictivo”.

Entonces, según el ministro, el intendente opositor hizo silencio cuando vio las cámaras de los medios que fueron a cubrir la recorrida y evitó una pelea en ese momento, “pero no quedó un buen ambiente”. Eso habría derivado después en el reclamo por los móviles policiales.

“Quedó tenso y cuando fuimos a entregar los patrulleros dice ‘ahora nos entregaron 14 y nosotros tenemos 50′. Le digo: ‘No, pará, vos tenés 50 apilados uno arriba del otro’. No puede decir que necesita 50 patrulleros victimizándose, diciendo ‘nos entregan 14′, que es algo histórico para San Nicolás. El último que le entregaron fue uno en 2019 y cuatro en 2015 o 2016. Le entregamos 19 patrulleros cero kilómetros: 14, más cinco de la Policía Rural, algo totalmente inédito”, planteó Berni.

Incluso, criticó al mandatario local por las condiciones en las que se encontraban los móviles. “Si uno es intendente no puede permitir que los patrulleros estén en ese estado, más allá de quien sea la responsabilidad de mantenerlos. Patrulleros viejísimos, que no le han puesto un peso durante toda la vida”, sostuvo el ministro. De esta manera Berni minimizó que las policías locales, que se crearon en 2014 cuando gobernaba Daniel Scioli, dependen de la gestión bonaerense.

La respuesta de Passaglia: “Desconocimiento y prepotencia”

Sin embargo, en esa cuestión -establecida en la ley 13.210 de las Policías Comunales de Seguridad- fue que hizo énfasis Passaglia. “Berni desconoce cuántos patrulleros hay en San Nicolás recorriendo las calles, que son 44: 14 de la Policía Bonaerense y 30 de la policía local, ambas fuerzas que dependen de su ministerio”, escribió el intendente de Juntos por el Cambio en Twitter.

El ministro de Seguridad de la Provincia, @SergioBerniArg desconoce cuántos patrulleros hay en San Nicolás recorriendo las calles, que son 44: 14 de la policía bonaerense y 30 de la policía local, ambas fuerzas que dependen de su ministerio. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) March 9, 2022

“Me preocupa tal desconocimiento y la prepotencia del ministro de Seguridad y del gobernador, que en vez de trabajar en conjunto en esta problemática atacan a un intendente por contarles lo que está pasando y ellos no ven”, agregó Passaglia -anfitrión esta semana de la feria Expoagro- y para cerrar volvió a referirse a la responsabilidad sobre los móviles: “Si el ministro no quiere o no puede hacerse cargo de la seguridad, que nos transfiera las herramientas a los municipios que queremos darle respuestas a nuestros vecinos en este tema tan importante”.

Si el Ministro no quiere o no puede hacerse cargo de la seguridad, que nos transfiera las herramientas a los municipios que queremos darle respuestas a nuestros vecinos en este tema tan importante. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) March 9, 2022

Más críticas

No obstante, Berni hizo caso omiso a lo que sostuvo el intendente y no bajó el tono de sus críticas. “Si el municipio de manera extorsiva amenaza con expropiar una propiedad para bajarle el precio, imagínese lo que puede hacer controlando una policía donde se mezclan intereses policiales, de la feria, comerciantes”, refirió el ministro.

Además, dijo estar a favor de que exista la policía local, pero hizo una salvedad: “Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Se sabe que la policía local tuvo tres o cuatro meses de formación, que estamos recapacitando permanentemente porque fue deficitaria su preparación... Tenemos el problema de que muchos secretarios de Seguridad de los municipios son personal policial retirado, entonces siguen con los vicios de la conducción policial: las peleas por las diferentes cajas que se reparten en la vía publica. Hablemos con sinceridad, no hay que ser hipócrita”.

Y para cerrar el tema, Berni se preguntó: “No podemos esconder la mugre abajo de la alfombra. ¿Le podemos entregar esa policía a los intendentes?”.