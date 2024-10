Estados Unidos anunció un acuerdo con la Argentina para crear un centro de inteligencia contra las drogas

Escuchar

La Argentina es el país elegido por Estados Unidos para instalar un centro regional de inteligencia contra las drogas sintéticas en Sudamérica. Así lo confirmó Todd Robinson, el secretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) norteamericano. Aseguró que se trabaja con autoridades del gobierno nacional en la creación de un “nodo clave” para alertas de amenazas en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay , entre otros vecinos.

El foco estará puesto en el tráfico ilícito de drogas sintéticas y su distribución interna en el continente, aunque podrían incorporarse al esfuerzo conjunto países europeos generalmente receptores de estos productos ilegales. Robinson dijo que por ahora se trabajará en intercambios de información y que la creación del nodo será algo “innovador para la región” .

“Los esfuerzos conjuntos para fortalecer también la seguridad portuaria están contrarrestando de manera efectiva el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas a través de vías navegables y nos complace estar asignando fondos adicionales para extender nuestra capacidad de desarrollo hasta 2026″, destacó el funcionario estadounidense.

Si bien los detalles de su implementación restan confirmarse, Robinson dijo que la Argentina “levantó la mano” para ser destino de este proyecto en conversaciones previas con otros países . En el “renovado esfuerzo” conjunto entre las naciones, se definió que será la Argentina la base de operaciones cuyas características aun no están claras. No está confirmado dónde ni cómo funcionará, pero sí que recibirá fondos por parte de Estados Unidos, extensibles hasta 2026. La iniciativa contaría también con el apoyo de UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El acto donde se presentó el acuerdo, en el Palacio San Martin

“Esta es una iniciativa del gobierno argentino en el marco de la coalición global. Estados Unidos no ha recibido hasta el momento un pedido formal de cooperación. Pero Estados Unidos apoya plenamente los esfuerzos regionales y el liderazgo de Argentina” , dijo Robinson.

Esta mañana hubo una reunión en el Palacio San Martín en la que participaron la canciller Diana Mondino, los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Patricia Bullrich y el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Por otra parte, estuvieron presentes el secretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos de América, Todd Robinson; la Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch; y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley.

Por otra parte, Robinson destacó los esfuerzos conjuntos de los distintos ministerios en el encuentro y puntualizó el de Seguridad respecto de las cárceles. Aclaró que no estuvo involucrada hasta el momento la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

Un punto llamativo es que, posteriormente a la reunión, la Cancillería distribuyó un comunicad oficial respecto de este encuentro. En el mismo, no mencionó la iniciativa conjunta que la embajada de Estados Unidos confirmó luego de la reunión. “De este modo, la Argentina renueva su compromiso con la lucha contra un serio y cambiante desafío que no reconoce fronteras y que requiere de una respuesta conjunta y decidida. Este esfuerzo fortalece las capacidades nacionales y consolida una red global, con el objetivo de garantizar un futuro seguro y libre de drogas para nuestras sociedades” , destacaron, sin hacer referencia a un programa en particular.