Estados Unidos aprobó la venta de helicópteros militares a la Argentina por USS$140 millones

El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Peter Lamelas, anunció que el gobierno de Donald Trump aprobó “una posible venta” de helicópteros militares a la Argentina por US$140 millones, para “fortalecer la defensa y responder a emergencias.

La primera entrega comprenderá el envío de cuatro helicópteros UH-60L Blackhawk, a lo que se sumarán otros equipos relacionados con el equipamiento militar.

“La Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias”, reveló el jefe de la misión diplomática en las redes sociales. La decisión fue aprobada por el Departamento de Estado.

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en el portaaviones USS Nimitz, de la Armada de Estados Unidos, en mayo de este año Presidencia

Lamelas explicó que “no se trata solo de equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas”. Y anticipó que el gobierno de su país seguirá “trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país más fuerte y más seguro”.

Según la información difundida por la administración de Trump, el gobierno de Javier Milei solicitó “la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk; y dos motores T700-GE-701D.

El acuerdo por el equipamiento militar se da en momentos en que el gobierno argentino espera la llegada del segundo lote de seis aviones caza F-16, que se sumarán a las unidades que se encuentran desde diciembre del año pasado en el Área Material Río Cuarto de la Fuerza Aérea.

“Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos, al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”, explicó el gobierno norteamericano.

Además, mejorará “la capacidad de la Argentina para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al proporcionarle capacidad adicional para la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y la asistencia humanitaria/respuesta ante desastres”.

Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias.



No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas.



Seguimos trabajando junto a la Argentina para… — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) September 10, 2026

“La Argentina no tendrá dificultades para integrar estos artículos y servicios a sus Fuerzas Armadas”, aseguró la representación diplomática.

Se informó, en tanto, que “la venta propuesta de este equipo y el apoyo correspondiente no alterarán el equilibrio militar básico en la región”. El contratista principal será Sikorsky, una empresa de Lockheed Martin, con sede en Stratford, Connecticut. Y se informó que la operación “no tendrá ningún impacto negativo en la capacidad de defensa de Estados Unidos.

También se incluirán en la operación otros equipos de defensa, como un sistema de referencia de rumbo de actitud simple o doble; un transpondedor de identificación amigo o enemigo (IFF) APX-100; un transpondedor IFF APX-123, un receptor del sistema de aterrizaje instrumental/visual omnidireccional AN/ARN-123 o AN/ARN-147 y un receptor de radio radiogoniómetro automático AN/ARN-89 o AN/ARN-149.

Se incluirá, además, una radio de alta frecuencia AN/ARC-220; radio de muy alta frecuencia ARC-186, un sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750, una radio multibanda Cobham C-5000, un transmisor localizador de emergencia EBC 406HM, sistemas internos de tanques de combustible auxiliares, un sistema de extracción de inserción de cuerda rápida, un cabrestante de rescate, conjuntos de equipos de cabrestante de rescate, un gancho de carga y un cubo Bambi, según el detalle difundido.

La compra comprenderá dispositivos y software de mantenimiento y entrenamiento de tripulaciones aéreas; cascos; transporte; equipo organizativo; repuestos y piezas de reparación; equipo de apoyo; herramientas y equipos de prueba; datos técnicos y publicaciones; capacitación de personal y equipo de entrenamiento; ingeniería del Gobierno de EE. UU. y de contratistas; servicios de apoyo técnico y logístico; y otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa.