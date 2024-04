Estela de Carlotto se reunió con el papa Francisco y contó detalles del encuentro

Escuchar

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se reunió el jueves con el papa Francisco en El Vaticano, junto a un grupo de argentinos. Del encuentro salió una foto en la que la referente de derechos humanos le toma el brazo al Sumo Pontífice y ambos sonríen. Este viernes, en tanto, contó detalles de la reunión. Aseguró que el Santo Padre “está al tanto de todo” lo que pasa en la Argentina y, también, que no perdieron tiempo en “quien no debían”.

“Se sentó el Papa, y una hora y pico estuvo con nosotros charlando de todo un poco. A suelta palabra, nada de protocolo. Lo siento como un hermano, lo quiero como un hermano y se lo manifiesto. Y él también, viste. Estábamos los argentinos ahí con un argentino más que es nada más y nada menos que el Papa, amoroso”, comentó Carlotto.

Incluso profundizó sobre la postal que se tomaron. “Acá decían: ‘Al Papa no hay que tocarlo’. Ah, qué sé yo, yo lo toqué, es el Papa, para mí es un hermano, es un amor y un respeto que le tengo... Ayer estaba hecho un argentino con nosotros, estaba divino. Pero es tan responsable de las cosas del mundo”, comentó y siguió: “Éramos el grupo de argentinos hablando con otro argentino, fue un momento larguísimo. Estábamos hablando en un lugar que era el Vaticano, pero era nuestra casa. Hablábamos todos. De todas formas, la confianzuda fui yo, que lo agarré del brazo. Y él afectivo, tranquilo, no hubiera querido irse, se ve que tenía otras cosas que hacer, lo estarían esperando. Fue colectivo el tema, no fue conmigo nada más. Hablando de nuestro país y muchas cosas que no te voy a decir porque no conviene”.

Estela de Carlotto y el papa Francisco Red social X

Sin embargo, Carlotto reveló que charlaron sobre la posible visita a la Argentina del Sumo Pontífice, que todavía no se concretó desde que asumió como la máxima autoridad de la Iglesia católica. “Le estábamos pidiendo a ver cuándo viene a la Argentina. Va a ver, esas cosas él no las resuelve en soledad sino en conjunto, pero él tiene ganas de venir, vamos a ver qué pasa, dijo que va a pensarlo. Lo vi con ganas, no se negó, dice que tiene muchos lugares a los que ir antes; y después verá también la situación de la Argentina. Si bien es el Papa, hay toda una asociación que marca sus pasos”, indicó al respecto de ese desembarco que en un momento estaba planeado para este año pero perdió fuerza.

“Está enterado de todo, nos quiere, él es argentino, quiere venir a la Argentina. Si puede y las cosas se dan, va a venir; pero hay que ver el recorrido político de nuestro país, ese es el tema”, marcó la presidenta de Abuelas.

Mientras, aseguró que no conversaron con el Papa al respecto de la marcha planeada para el 23 de abril en respaldo a las universidades públicas tras el recorte de fondos que encaró la gestión de Javier Milei. “Aprovechamos para hablar de muchas cosas, pero no específicamente de las que no valían la pena”, sentenció la referente de derechos humanos, ferviente crítica de la administración libertaria.

No obstante, aseguró que el Sumo Pontífice está enterado del día a día local. “Hay cosas que están pasando en la Argentina y él lo sabe muy bien. Las marchas permanentes, la gente que pide, protestas, los atracones de la Policía, él sabe más que nosotros. Pero no perdimos el tiempo en quien no debíamos perderlo. Él ya sabe quién es y nosotros también ”, deslizó.

Asimismo, Carlotto destacó el accionar de Francisco cuando, como Jorge Bergoglio, accionó en el último gobierno militar. ”El orgullo enorme de saber que este argentino es Papa y que estaba antes con nosotros. Y lo que ha hecho por los oprimidos, que no se sabe, cuando la dictadura estaba. Muy reservado. Yo lo conocí reservado. La sorpresa fue saber quién es. Uno no investiga a la gente. Yo tenía una muy amiga de él que me decía las condiciones y cualidades que tenía en la Iglesia, en la época de la dictadura. Lo que pasa es que uno no conoce y espera ver. Ahora uno lo conoce y para mí es un hermano, un hermano menor. Como tal me atrevo a abrazarlo, a quererlo mucho”, selló.

