Excarcelaron a otro sindicalista camionero que fue acusado junto a Cabaleyro por los bloqueos a una empresa de San Pedro

El sindicalista Fernando Espíndola, acusado por los bloqueos a una empresa de San Pedro junto a Maximiliano Cabaleyro, jefe camionero absuelto hace una semana por un juez de San Nicolás, quedó en libertad condicional este jueves al mediodía. Espíndola se encontraba en prisión domiciliaria y espera la realización de un juicio abreviado en el que acordó, en caso de ser declarado culpable, una pena no mayor a los seis años.

La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal Nº2 de San Nicolás, concedió la libertad condicional de Espíndola, detenido desde el 8 de abril de 2022. La magistrada será la encargada del juicio abreviado que afrontará el sindicalista por los bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL, una acusación que incluye los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión, y extorsión en tentativa.

Al repasar las actuaciones que llevaron a la jueza a la decisión de otorgarle la libertad condicional a Espíndola, en la resolución se indica que un informe de la actuaria estableció que llevaba detenido cuatro años, cinco meses y nueve días, que cumplía con las medidas impuestas para su prisión domiciliaria, con “buena predisposición ante las intervenciones profesionales e institucionales” y que cuenta con “domicilio estable, ingresos familiares, acceso a atención sanitaria y una red afectiva presente”. La fiscal María del Valle Viviani dio su visto bueno a la excarcelación, al ser consultada.

Maximiliano Cabaleyro, el sindicalista de camioneros que fue absuelto tras un juicio por bloqueos a una empresa Iara Cerasi / El Norte

Entre otros puntos, la decisión de la jueza Baquedano se basó en que, al acordar un juicio abreviado con una pena de hasta seis años, ”ha desaparecido el interés de la acusación en mantener la medida de coerción, del modo en que fuera dispuesta oportunamente" y se cumplió el “requisito temporal legalmente requerido”.

La libertad condicional concedida a Espíndola incluye entre sus requisitos el de “no acercarse al domicilio ni a la personas de las victimas −Gustavo y Ariel Rey− ni establecer contacto por ningún medio”.

El 14 de octubre, Cabaleyro (que era secretario general del sindicato en San Nicolás Ramallo y San Pedro, y concejal peronista en San Nicolás) fue absuelto por el juez Alejandro López, del mismo tribunal nicoleño que le jueza Baquedano, en una investigación por delitos en los que Espíndola aparece mencionado como partícipe.

Pero Espíndola optó por no ser juzgado en ese mismo proceso, sino acordar un juicio abreviado que tendría resolución en los próximos días. Su abogado defensor es Mauricio Gugger, el mismo de Cabaleyro.