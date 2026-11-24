El “homenaje” a Mario Santucho. Máximo Kirchner, el RIGI y el “quilombo necesario que se va a armar”. El regreso de la opción Massa y el casillero vacío de la oferta electoral alternativa. Y la vista gorda que Axel Kicillof hace con el Chiqui Tapia. La polarización política se encontró con una oportunidad única en los últimos días. Justo cuando el riesgo país sube, el dólar pega un salto, la inflación se resiste a la baja contundente y el año está a punto de terminar con un crecimiento magro que desilusiona inclusive al oficialismo, el kirchnerismo olvida una premisa central: nunca distraigas al enemigo cuando se está equivocando. O cuando las papas le queman.

El Gobierno vuelve a encontrar al mejor aliado de sus chances electorales en la identidad kirchnerista que resulta expuesta una vez más. Resulta una tabla de salvación para la narrativa del Gobierno por estos días. Y un recordatorio para la sociedad.

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El collar de perlas identitarias enhebradas en el cuadrante ideológico que va del kirchnerismo a una izquierda más ultra confirman una doble imposibilidad de la oposición dura. Por un lado, encontrar una visión de futuro moderna y libre de instintos del pasado. Por otro lado, si diera con esa versión del mundo, algo que todavía no se adivina en el horizonte, la otra imposibilidad es hacer creíble que el pero-kirchnerismo puede llevarla adelante. Al contrario, el kirchnerismo volvió a toparse con su mayor imposibilidad: “Todo el pasado por delante”. Para el oficialismo, es agua para su molino.

Santucho y la memoria sesgada

Este lunes, quedó claro: el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, apretó el acelerador y con él, el Gobierno se subió a la oportunidad de construir narrativa política a partir del episodio Santucho y el homenaje aprobado por las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un “homenaje que promueve a una persona que publicitaba sus crímenes, enalteciendo, justificando o glorificando actos terroristas”, sostuvo Álvarez, que pide al rectorado de la UBA que avance con sanciones contra las autoridades de Sociales. La polémica siguió su viaje y aterrizó de lleno en el tablado político de Patricia Bullrich: el bloque libertario del Senado también expresó su repudio: “La memoria no puede ser selectiva. No se puede defender la democracia mientras se homenajea a quienes atentaron contra ella”.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales le dejaron servida al Gobierno la cancha polarizada: un daño autoinfligido a la legitimidad de la lógica de la universidad pública. Pero el problema es más grande: no fue un error aislado sino la exhibición de un sistema de creencia paralelo y a espaldas de la sociedad que opera en ámbitos públicos como la universidad asumidos como propios por un posicionamiento ideológico, el kirchnerismo en alguna de sus versiones.

Con la excusa de la “diversidad” que la universidad pública se propone respetar, todo un Consejo Directivo de una facultad de la UBA votó por la realización del “homenaje” al jefe del ERP, uno de los líderes guerrilleros de mayor responsabilidad sobre la violencia política de la década del ´70. Según la decana de Sociales, Ana Arias, entrevistada por María O’Donnell, hubo dos abstenciones y “no generó revuelo cuando se votó”. Hay que volver a esa entrevista para entender dos cosas: la exaltación de la violencia política por parte de una decana universitaria y una construcción argumentativa defectuosa, con confusión de conceptos y categorías, que también dispara una alarma en relación a la calidad del debate y el saber universitario. Sobre todo en ámbitos de las ciencias sociales, donde el relativismo ideológico tiene demasiado peso.

La filiación kirchnerista de Arias condiciona su rigor académico: romantiza la lucha armada sin incorporar las distinciones clave que la investigación histórica y politológica viene haciendo desde hace décadas; analiza la opción armada como una opción mayoritaria entre los jóvenes de los ‘70 y no incorpora datos firmes sobre el carácter minoritario de esa opción; y relativiza la noción de “democracia” vigente en los años ´70 para minimizar el carácter anti democrático de la lucha armada y legitimar la opción de la violencia política.

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Universidad, la oportunidad pendiente

La decisión de Sociales no aporta al momento que vive la universidad pública: los rectores batallan por el presupuesto universitario mientras el Gobierno habilita una debate sobre el funcionamiento y el sentido de la universidad pública. El debate es necesario, pero está canalizado en términos simplistas e improductivos tanto desde el oficialismo como desde la comunidad universitaria.

La coreografía salvaje del mileísmo todavía no logra penetrar la coraza del sistema universitario. El Gobierno desoye el reclamo racional por el recorte salarial de los docentes universitarios y así le quita la oportunidad al debate central sobre la reorganización, modernización y mejora del sistema universitario.

Del otro lado, el recorte salarial le da al sistema universitario una nueva excusa para abroquelarse y resistir, incluso, las transformaciones necesarias. Con el affair Santucho, los universitarios le acaban de dar otro argumento al Gobierno: es un botón de muestra de la apropiación ideológica del kirchnerismo.

No es la primera vez que sucede, aunque los casos tienen matices. Hay polémica en también en relación a la Facultad de Ciencias Exactas, donde los candidatos presidenciales del kirchnerismo, pero no los candidatos de fuerzas políticas de centro derecha, se mueven en actos de campaña como si la facultad fuera una extensión del kirchnerismo. Sus autoridades, alineadas con el kirchnerismo, leen sus preferencias ideológicas como la única opción moral.

En ese caso, no se trata de la reivindicación de las organizaciones armadas como militancia virtuosa, pero es una muestra de ejercicio arbitrario del poder en un ámbito educativo democrático, donde las opciones ideológicas debieran valer lo mismo.

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Suéltame pasado

En 2023, Javier Milei tuvo una ventaja política que ningún otro candidato podía mostrar: ser un outsider de la política, un candidato sin pasado. Ni Massa ni Patricia Bullrich podían escapar del pasado de sus carreras políticas ni del pasado de los mandatos presidenciales que integraron. Para el pero-kirchnerismo, sobre todo, el pasado es largo y denso. Y esta última semana se hizo otra vez presente.

Relativización del respeto de la vida en democracia, con el caso Santucho. También, apropiación de la lógica universitaria a espaldas de consensos generales ya establecidos. Desapego por la racionalidad macroeconómica y el sentido de responsabilidad en la continuidad de las políticas de Estado, con las declaraciones de Máximo Kirchner. Un star system de dirigentes pero-kirchneristas agotado y cuestionable que otra vez se sube a la calesita del poder, en el caso del acto público con eje en Massa.

El excluido de ese acto massista, Kicillof, también aporta a la saga de la cultura política kirchnerista. Su cercanía con Tapia lo expone: muestra un coqueteo con la corrupción por acción o por omisión. La sociedad Kicillof-Tapia implica la legitimación de Tapia, y su protección, por cuadruplicado. Primero, por darle refugio político a Tapia como presidente del Ceamse. Segundo, por el respaldo de Kicillof para mudar el domicilio legal de la AFA a Pilar, en Provincia de Buenos Aires, en medio de batallas judiciales donde el domicilio de la AFA es un dato relevante. Tercero, por su acuerdo con Tapia para renovar el Estadio Único de La Plata y convertirlo en sede de los partidos de la selección nacional. Y cuarto, el detalle simbólico, clave, de invitarlo a Tapa a la misa que dio el Papa León XIV en Luján. Todo lo que se multiplica por Tapia, da Tapia. Incluido Kicillof.

Para la sociedad, la saga de kirchnerismo en estado puro es un ayuda memoria de una identidad kirchnerista problemática en varios sentidos: por su concepción de la política, el poder y la democracia; por su mirada trastocada del funcionamiento de la economía; por el prontuario político de sus dirigentes; y por el lugar central que tiene la opacidad, o la ilegalidad, aún entre los dirigentes que se declaran más lejos de la corrupción kirchnerista.

En 2027, la pregunta sobre el pasado será clave a la hora de poner el voto. ¿Cuánto pesa y cuánto dura el pasado? ¿Cuánto pesa el presente? ¿A quién condena el voto y a quién le da una oportunidad? La percepción temporal del votante definirá al futuro Presidente de la Argentina.

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Todo lo que pase en los días previos a la elección hará mella en esa decisión: desde el índice de inflación que se habrá conocido unos días antes del 24 de octubre electoral hasta el riesgo país y el dólar de esos días. El presente absoluto pesando en el voto. También los tiros en el pie de la oposición kirchnerista. Esta semana fue una muestra de eso.

El voto también se va a jugar en el peso y la extensión que la gente le atribuye al pasado, tanto al económico como el identitario. Si la memoria es corta, la elección va a funcionar como un plebiscito de la gestión de Milei. Si el presente económico no aprieta tanto y la memoria del votante se permite el lujo de largo plazo, el votante va a distribuir responsabilidades entre gobiernos distintos. En ese punto, la mochila kirchnerista pesa toneladas. Buena parte del votante que define el voto, el menos leal de todos, lo pueden condenar por sus resultados económicos y también por los puntos más críticos de su sentido común. El caso Santucho va por ese lado.

Cada vez que el kirchnerismo se mueve por reflejo adquirido, la sociedad sube sus alertas. Hoy el kirchnerismo es un sistema de ideas que no funcionaron y dirigentes que nunca se renuevan y siguen cayendo en sus mismas trampas. Al kirchnerismo, el futuro le sigue quedando lejos.