Federico Sturzenegger explicó cómo se implementará el aumento del límite en dólares para compras en el exterior

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió este domingo por la noche al anuncio de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) respecto al aumento de límite del monto para compras en el exterior por medio de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y Courier. En La Cornisa (LN+), el funcionario explicó de cuánto será el incremento, el valor sobre el cuál no se pagarán aranceles y cómo la resolución impactará en el ámbito local.

Luego de que la ex-AFIP divulgara un comunicado en el que justificaba la medida -alegan que responde a la necesidad de facilitar y agilizar el comercio exterior- y anticipaba su publicación en el Boletín Oficial, Sturzenegger ahondó: “Hasta ahora vos podías traer cosas a través de Courier por un monto máximo de US$1000. Mañana saldrá en el Boletín una resolución firmada por ARCA y la Secretaría de Comercio que eleva el monto a US$3000. Sobre US$4000 no se pagarán aranceles”.

“Si traes un teléfono de US$500, no vas a tener que pagar aranceles por US$400. En todo caso, pagaras los aranceles que correspondan en el valor excedente y/o IVA interno”, explicó el expresidente del Banco Central (BCRA) durante la gestión de Mauricio Macri. Además, dijo que la decisión pretende llevar adelante una “democratización de la franquicia aduanera”: “El que se iba a Miami, se compraba algo, lo pasaba por equipaje y no pagaba franquicia. El que no se va, ahora tampoco lo va a pagar”.

Más adelante, al ser consultado por Luis Majul sobre los impactos que tendrá la resolución en el comercio nacional, celebró: “El secretario de Comercio [Pablo Lavigne] destacaba que los precios de, por ejemplo, celulares y computadores, van a empezar a alinearse con el costo de traerlos sin esta franquicia desde afuera vía Amazon. Es una oportunidad que se les está dando a las familias argentinas. E insisto, ayudará también a que los precios se puedan alinear y se ordenen”.

A una semana del discurso de Cristina Kirchner en Rosario, donde le pidió al Gobierno que se “animara” a desregular los medicamentos, Sturzenegger contraatacó: “Es sorprendente esa afirmación. Fue ocho años presidenta, cuatro años vicepresidenta y nunca hizo nada. Parece que ahora se acuerda” . Luego, rescato: “Con el DNU 70/23 nosotros pretendíamos desregular los medicamentos y el acceso a genéricos. Queremos darle más competitividad al mercado. Los medicamentos en la Argentina son cinco veces más caro que en España y 25 veces más caros que en la India. Cuando uno permite la competencia, disciplina al mercado doméstico”.

Durante la entrevista, habló también sobre una nueva herramienta que la administración Milei puso en funcionamiento para profundizar en su agenda desregulatoria: “Reportá tu burocracia”, un portal para denunciar y eliminar las normas que obstruyen el comercio. “Nosotros creemos que el Estado no genera riqueza. La genera el privado. El Estado estorba. Con cosas como esta, lo que queremos es que la gente nos cuente lo que le molesta. Lo lanzamos el viernes. Este sábado a la tarde, ya teníamos 2600 sugerencias de todo tipo y color. Sobre regulaciones, reglamentaciones, resoluciones, leyes, que consideran son un incordio en su vida”, reveló el ministro.

Y contó una anécdota para cerrar: “En el DNU, nosotros dispusimos que el Instituto Nacional de la Yerba no iba a fijar más el precio. En estos días me llamó una persona y me dijo ‘Federico, te olvidaste de la hoja de ruta yerbatera’. ¿Qué es la hoja de ruta yerbatera? Hay una resolución de la ex-AFIP que dictamina la entrega de un [informe] cuadriplicado cada vez que se sacaba un paquete de yerba, se movía un camión, etc. Eso también lo eliminamos. Poco después, me vuelven a llamar. ‘Federico, te faltó sacar la estampilla yerbatera’. Bueno, son esas cosas a las que apuntamos sacar y así simplificar los procesos”.

