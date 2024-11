Cristina Kirchner cerró un encuentro sobre la salud y apuntó contra el Presidente: “Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos”

Otra vez con la canción de fondo Fanático, que Lali Espósito le dedicó a Javier Milei, la expresidenta Cristina Kirchner abordó el escenario, esta vez en Rosario, en el predio de la Facultad de Psicología para el cierre del 11° Encuentro Nacional de Salud. Lo mismo había hecho en Santiago del Estero. El primero en hablar fue el ministro camporista de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y después le siguió la antes mandataria, que repasó las políticas sanitarias que aplicó cuando estuvo en la Casa Rosada y mandó una serie de mensajes contra el Presidente y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el aumento de las prepagas y los medicamentos.

En una charla frente a un complejo colmado de militantes de las distintas agrupaciones del kirchnerismo, Cristina Kirchner habló de un “mentiroso y falso” discurso de la desregulación del Estado . “Desregularon las prepagas en perjuicio de millones, entre los que me encuentro también, como usuaria de prepaga. Te fijan la cuota que se les canta. La cantidad de gente que se ha visto obligada a abandonar la prepaga, los podemos ver haciendo cola en los hospitales públicos”, planteó.

Entonces fue ahí que dijo, directo contra el Presidente: “El otro gran tema es que no se animan a desregular... porque estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos. A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos” . Entonces, pidió que los argentinos puedan tener remedios genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. “A ver si te animás, a ver si te animás”, lo chicaneó al líder libertario, que suele valorar la tarea de Sturzenegger cada vez que puede.

Acto de Cristina Kirchner en Rosario Prensa Cristina Kirchner

La también exvice contó que este tema ya lo charló con Kreplak y que asimismo lo abordó con el embajador de India, con quien se reunió en el Instituto Patria. Según su planteo, sería “muy fácil” lograr una desregulación de los medicamentos a través de la Anmat, el Ministerio de Salud y los laboratorios extranjeros que tienen convenios con la Argentina.

Como un contraste, dijo que durante las administraciones kirchneristas el impacto de los medicamentos en el presupuesto de las personas era de entre 15 y 20% -”con entrega de remedios gratuitos contra el HIV y a jubilados, y con 19 vacunas obligatorias”-, mientras que ahora representa al menos 40%.

“Los laboratorios argentinos han tenido una rentabilidad extrema en medio de la miseria popular porque se les cayeron las ventas y compensaron la caída con el aumento indiscriminado de precios, algunos llegan a 500%, sobre todo en los medicamentos de mayor uso”, expuso.

Después, retomó su mensaje al presidente. “Desde acá, desde la UNR, les decimos a Milei: ‘Animate y desregulá los medicamentos, decile al desregulador del megacanje que se anime , para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o tres cuartas partes de los remedios que tienen que llevar porque no le alcanza la guita’”, arremetió la jefa del Partido Justicialista (PJ).

Además, se preguntó “cómo puede haber gente tan insensible y tan cruel” y enfatizó en que los libertarios no tiene que lograr poner al kirchnerismo en la vereda del frente del capitalismo. “El capitalismo necesita consumidores, gente que pueda comprar, ¿qué clase de capitalismo es este, que cada vez hay menos consumidores? Me quedo con el de nosotros”, sostuvo.

Siempre en este marco, la expresidenta giró un dardo sin nombrarlo al dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt. Primero comentó que esto que ocurre ahora no es una crisis sanitaria, sino que apuntó a la desinversión, y lo contrastó con la época del Covid-19. “La pandemia fue una crisis, imprevisible, inmanejable, que ocurrió al mundo entero. Y lo bien que lo hicimos. Y cómo se demostró la inconsistencia del sistema privado y la consistencia del sistema público. No me puedo olvidar entrevistas en la televisión, de circunspectos propietarios de prepagas”, comentó y la interrumpieron sus seguidores al grito de “¡Belocopitt!”. La exvice retrucó: “No, que después se enojan y me dicen cosas horribles”. Y siguió sobre la crisis de coronavirus, cuando gobernaba Alberto Fernández: “No daban abasto en las clínicas y sanatorios, y eran atendidos en todo el sector público. Lo dijo uno de los dueños de las prepagas más importantes del país”.

LA NACION