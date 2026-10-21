Fentanilo contaminado: Diputados aprobó un proyecto para rastrear medicamentos y acelerar las alertas sanitarias

Por amplio consenso, y tras un acuerdo de casi todo el arco político, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para reforzar los controles sobre los medicamentos de alto riesgo.

La iniciativa surgió como respuesta a la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de al menos 90 personas, y busca evitar que una partida adulterada continúe en circulación sin que las autoridades puedan identificar rápidamente su origen y destino.

La propuesta obtuvo 241 votos a favor, el rechazo de Marcela Pagano (Coherencia) y cinco abstenciones del Frente de Izquierda (FIT) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Ahora será girada al Senado para su sanción definitiva.

El proyecto establece un sistema obligatorio de trazabilidad que permitirá reconstruir el recorrido de cada medicamento, desde la fabricación hasta su aplicación a un paciente. Para ello, amplía el sistema existente e incorpora nuevas obligaciones para los establecimientos de salud y mecanismos de intercambio de información.

Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Salud de Diputados

Así, ante la detección de una ampolla contaminada, las autoridades podrán identificar qué otras unidades del mismo lote fueron distribuidas, a qué centros de salud llegaron y a qué pacientes fueron administradas.

Además, establece que cualquier irregularidad deberá notificarse de inmediato y que, cuando existan elementos suficientes, la ANMAT tendrá un máximo de seis horas para activar una alerta sanitaria e inmovilizar preventivamente los lotes sospechosos en todo el país.

La investigación por el fentanilo adulterado, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, puso bajo la lupa las demoras y omisiones de los organismos encargados de fiscalizar a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El magistrado procesó a la extitular de la Anmat Nélida Agustina Bisio y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos Gabriela Mantecón Fumadó, como presuntas partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales.

Nélida Agustina Bisio, exfuncionaria de Anmat Marina Espeche

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Salud, Manuel Quintar (LLA), reconoció que la tragedia dejó al descubierto una falla general del sistema sanitario. “Fallaron los controles de producción, fiscalización y alerta de la Nación y de todas las provincias”, sostuvo. Y destacó el acuerdo alcanzado para avanzar con una respuesta legislativa: “Buscamos reconstruir el recorrido de cada medicamento para que el Estado sepa cómo se produjo, dónde se almacenó, cómo se distribuyó y a qué paciente se aplicó”.

Desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin anticipó su acompañamiento, aunque advirtió que la propuesta resulta insuficiente para prevenir nuevas tragedias. “Nos quedamos cortos. Esto sirve para encontrar lotes contaminados, pero no para evitar que existan”, cuestionó. En ese sentido, reclamó fortalecer la capacidad de fiscalización de la Anmat y aseguró que el organismo cuenta con apenas ocho inspectores para controlar laboratorios. “Necesitamos una estructura autárquica e independiente. Tratemos los proyectos de fondo para dar una respuesta verdadera”, insistió.

Pablo Yedlin, de UP, pidió reforzar las capacidades de Anmat para que la fiscalización sea efectiva

En contraste, Silvana Giudici (LLA) celebró el consenso alcanzado después de seis meses de trabajo parlamentario, en el que participaron legisladores de distintos bloques y familiares de las víctimas. “Es la primera vez que logramos trabajar ante una tragedia como esta con la madurez suficiente para dar respuestas contundentes y concretas”, destacó. También reconoció el papel de Mónica Fein y Victoria Tolosa Paz en las reuniones con los familiares.

La diputada peronista Tolosa Paz también celebró la medida: “El Estado falló en su obligación de cuidar la vida; hoy damos un paso para que la falta de controles y de herramientas no vuelva a provocar muertes evitables”.