Ficha limpia | El encendido discurso de Juan Manuel López contra los libertarios: “¿Cuántos diputados faltaron?”

La caída de la sesión por ficha limpia en la Cámara de Diputados debido a la falta de quorum derivó en un encendido discurso de Juan Manuel López, alfil de Elisa Carrió, quien arremetió contra los libertarios por las bajas en el recinto y los acusó de hacer un pacto con el kirchnerismo . Según su visión, el presidente Javier Milei y sus aliados quieren que la expresidenta Cristina Kirchner compita en las elecciones, con el afán de contrastar y ganarle en las urnas.

Una vez que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, dio de baja la sesión debido a que no se alcanzaron los 127 diputados necesarios para iniciar el debate, López primero dijo que en la Argentina “hay jueces corruptos y cobardes”, que evitan condenar dirigentes por corrupción adrede.

No obstante, la parte más fuerte de su alocución fue directamente contra La Libertad Avanza (LLA). “El doble discurso, las cosas que no se dicen de la casta, la corporación, vamos a intentar decirlas acá. ¿Por qué se habla de Cristina Kirchner? Por la condena confirmada y porque el Presidente dijo, en su campaña permanente, que le quería poner el último clavo al cajón del kirchnerismo”, introdujo. Esto en base a que, de aprobarse ficha limpia en el Congreso, Cristina Kirchner hubiera quedado inhabilitada para postularse por tener una condena confirmada por la Cámara de Casación, de segunda instancia, en la causa Vialidad.

“Él [por Milei] quiere que Cristina Kirchner sea candidata a diputada nacional por la Provincia para que [José Luis] Espert o la señora Karina Milei le compitan y eventualmente le ganen, es el pacto que se acaba de consolidar hoy” , aseguró López y, mirando al bloque oficialista, que no estaba completo aunque se habían comprometido a aportar sus votos para este proyecto, arremetió: “¿Cuántos diputados les faltan, señores de La Libertad Avanza? ¿Cuántos?”.

Acto seguido fue contra Menem: “Quiero la lista, presidente. Por lo menos les faltan cuatro o cinco personas”.

Pero no fue solo eso. “¡No le mientan a la gente! Quieren confrontar con Cristina Kirchner, la quieren de candidata. Están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina. Ese es el acuerdo y se acaba de consolidar. Yo no les creo, porque el Presidente cada tanto dice lo que quiere: quieren confrontar”, aseveró el diputado de la Coalición Cívica (CC) y les dijo a los libertarios: “ De esa táctica precaria de corto plazo se van a tener que hacer cargo ustedes, si la señora de Kirchner gana la elección. Yo no le deseo eso a mi país, deseo que los que tienen condena por corrupción no puedan ser candidatos porque son traidores a la patria”.

Lospennato, con la voz entrecortada

Antes, con la voz entrecortada, se expresó la diputada de Pro Silvia Lospennato, principal impulsora del proyecto de ficha limpia. “La impunidad es muy poderosa en la Argentina. Tengo la confirmación de cada bloque de quiénes iban a venir. No nos comemos más el verso, no creemos en las casualidades, en los imprevistos”, marcó, contra sus colegas que se ausentaron esta mañana. “Con buena fe creí en los imprevistos. Hoy me siento burlada”, reveló, con respecto a la semana pasada, cuando estuvieron a un diputado de conseguir el quorum para tratar esta iniciativa.

“Esto no es contra mí, no es contra ninguno de los diputados que estamos acá. Lo que demuestra es que no está la vara mínima ética para seguir representando al pueblo. Los que no vinieron creen que los corruptos merecen impunidad, que tienen que tener fueros, que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad”, insistió.

Sin embargo, se mostró convencida de que la gente “cambió” y que va a juzgar “a los cómplices de la impunidad” en las urnas.

“El último mensaje es para la Justicia, que es lenta y no llega, tiene una deuda enorme con los ciudadanos. Los juicios de corrupción llegan a condena en 2% de los casos. Somos un país pobre con pocas esperanzas de progreso porque dejamos que nos gobiernen los corruptos y la castas de todo tipo, que no representan a un pueblo sufrido”, comentó y volvió contra los dirigentes que no acompañaron: “Ese pueblo sufrido que quiere salir adelante se los va a decir en las urnas. Los ciudadanos van a mirar con lupa a quienes no vinieron a este recinto, no merecen representar al sagrado pueblo argentino”.

LA NACION