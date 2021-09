Florencia Carignano respondió a un ataque de Fernando Iglesias: “Le dejo mi CV, machirulo”

La directora de Migraciones, Florencia Carignano, fue noticia hace pocos días luego de protagonizar un cruce con el periodista de TN Eduardo Bazán y hoy volvió a llamar la atención un enfrentamiento vía Twitter. Esta vez, con el diputado del PRO Fernando Iglesias, que la descalificó en un tuit .

“Explicame cómo saltó de trabajar del Silver Solarium de Temperley a decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país”, escribió este miércoles Iglesias, en referencia a la directora de Migraciones. E ironizó: “La echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno”.

Esto se disparó a raíz del comentario de otro usuario que compartió la decisión tomada por Carignano de abrir las fronteras a partir del 1° de noviembre.

Una vez más, al igual que hizo la semana pasada con Bazán, la funcionaria decidió responder a las críticas vía Twitter. En esta oportunidad, Carignano calificó a Iglesias de ser “violento” y “misógino”. Y agregó: “Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres”.

.@feriglesias violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. Qué pensará @mariuvidal de tenerlo a usted en la lista (abro hilo). pic.twitter.com/mo6h2FWYOt — Florencia Carignano (@florcarignanook) September 29, 2021

Con ese comentario, la directora hizo referencia al escándalo por la visita de Florencia Peña a la quinta presidencial en plena cuarentena de 2020, dado que Iglesias junto a Waldo Wolff habían deslizado que la actriz había asistido para tener encuentros íntimos con el presidente Alberto Fernández.

En cuanto a su historial profesional, cuestionada por el diputado, Carignano descartó haber trabajado en un local de bronceado: “Yo no trabajé en ningún solarium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores. Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo”, disparó.

A la polémica también se sumó el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, quien responsabilizó al exjefe de Gabinete de gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña: “Parece que con la vuelta de Marquitos se reactivó el trollcenter de Cambiemos y fábrica de fake news. Tienen debilidad por los ataques misóginos. Además de ser falso, este tuit refleja también la estigmatización y el desprecio a las mujeres y a las y los bonaerenses”, sumó De Pedro en defensa de la directora de Migraciones.

Su cruce con Bazán

“Sin vida no se puede viajar. Esperar unos meses para viajar a Europa o Estados Unidos no es tan grave”, fue la frase de la funcionaria del Ministerio del Interior de la Nación que disparó una discusión en la mesa del programa respecto de las distintas medidas que ha tomado el Gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia en el último tiempo.

Mientras que Sehinkman señaló que se trata de una “posición tradicional” del Gobierno en relación a los viajes, la periodista Adriana Amado, que forma parte del programa, lanzó las primeras críticas. “Asume que uno no viaja por una enfermedad, un tratamiento, por un trabajo, o por estudios”, agregó.

A continuación, Bazán disparó toda su bronca por la declaración. “¿Quién sos? ¿Quién sos, Florencia Carignano?”, lanzó para encender la polémica y, enseguida agregó: “Perdón. Me parece que no podemos dirigirnos de otra manera”.

Osvaldo Bazán y Florencia Carignano Collage

El periodista, indignado, ahondó en su cuestionamiento: “¿Desde cuándo un funcionario menor tiene potestad para que uno pueda viajar o no? ¿O hacer lo que fuere? ¿Quién sos?”, insistió. Y, en esa línea, Bazán fundamentó: “La verdad es que hay un nivel de locura y corrimiento de las cosas que es impresionante. Lo que hemos permitido...”, añadió.

La afirmación, sin embargo, no pasó desapercibida por las redes sociales. La directora de Migraciones, Florencia Carignano, eligió ese mismo medio para responderle. Inició el tuit con la frase “”Quién sos’, Florencia Carignano?!!!”, y a continuación replicó: “Disculpa @osvaldobazan por ser una funcionaria tan menor para tu nivel periodístico y el de tus reflexiones”, añadió la funcionaria.