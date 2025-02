Francisco Paoltroni le aconsejó a Milei “volar de un plumazo” a uno de sus funcionarios

El senador Francisco Paoltroni se refirió al escándalo de las criptomomendas, el cual definió como un “error gravísimo” del presidente Javier Milei, si bien apuntó contra el entorno del mandatario. Es por esta razón que aconsejó al jefe de Estado “desarmar” el triángulo de hierro que lo rodea y “borrar de un plumazo” a su asesor todoterreno Santiago Caputo, a quien volvió a denunciar por haberlo querido silenciar cuando se opuso el año pasado a la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema.

“Si este hombre está en el triángulo de hierro estamos en problemas”, advirtió Paoltroni en diálogo con LN+, sobre la asesoría de Caputo, a quien volvió a cruzar por “entregar al Presidente de pies y manos”. Y sobre ello amplió: “Exactamente eso lo dije en agosto del año pasado cuando me llamó a la Casa Rosada y me dijo que me calle. Ahí dije que teníamo un gravísimo problema institucional en puerta”.

De esta forma, el senador formoseño recordó el encuentro que mantuvo con el asesor presidencial luego de haberse manifestado en contra de la candidatura de Lijo en el Senado, lo que le valió su salida del bloque de La Libertad Avanza. “¿Cómo una persona que no es ni funcionario le pide a un senador que se calle?”, cuestionó Paoltroni.

Por otro lado, el ahora senador del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso criticó en duros términos al mandatario por promocionar desde su cuenta de X el criptoactivo $LIBRA que a las pocas horas movilizó millones de dólares y luego se desplomó. “Cualquier persona que se dedica mínimamente a los negocios, que tiene un capital, y que la gente confía, no puede hacer una recomendación así”, planteó Paoltroni.

“Si no sabe que no hable”, arremetió Paoltroni al tiempo que expresó su preocupación en torno a las consecuencias suscitadas por el escándalo cripto. “Está traicionando la confianza de la gente y ese es el capital más preciado”, alertó el legislador “¿Quién de su entorno lo sentó con esos personajes? Le están haciendo daño al Presidente. Él no puede estar en esa situación”, añadió. A raíz de ello, el senador formoseño instó a Milei a actuar rápido y tomar decisiones fuertes. “Se termina el tiempo hace un año que estoy atacando el entorno del Presidente y no toma medidas y sigue con Lijo, con Caputo al lado, y los errores cada vez son más graves”, sostuvo.

“A Santiago Caputo lo tiene que correr de un plumazo, sino va a continuar la caída y la pérdida de confianza”, advirtió Paoltroni y dirigiéndose al Presidente le aconsejó: “Desarmá al triángulo de hierro (...) Es imposible una Argentina con los mismos de siempre. Limpiá a todos estos kirchneristas de los que te rodeaste y sacá a todos los aduladores, obsecuentes, estos tipos que te palmean y que te están clavando un puñal”.

Más allá de sus críticas, Paoltroni sostuvo que continuará apoyando las iniciativas legislativas del oficialismo, si bien aclaró que no votará a favor de la suspensión de la PASO, ya que según argumentó no era una tema de agenda para LLA. Y sobre las primarias marcó: “Han sido una herramienta para darle representatividad a la ciudadania de hecho Milei ganó gracias a que fue instalado en las PASO y en mi caso pasó lo mismo”.

En cambio, el legislador aseguró que la suspensión de la PASO responden a una estrategia de Caputo de querer polarizar con Cristina Kirchner. La iniciativa que ya cuenta con media sanción en Diputados será discutida mañana en labor parlamentaria donde se terminará de definir el proyecto de ley será disicutido este jueves en sesión.

Tal como publicó LA NACION, el Gobierno presiona para armar dos sesiones en el Senado, una de ellas este jueves, para sancionar la ley que suspende las elecciones primarias, y la otra al día siguiente a fines de tratar el pliego de Lijo para la Corte Suprema.

Las declaraciones de Paoltroni contra Caputo se dan además luego que anoche se filtrara un video de la entrevista televisiva que el presidente Javier Milei había brindado horas antes con el periodista Jonatan Viale en la que el asesor presidencial Santiago Caputo interviene y frena la entrevista ante una respuesta del jefe de Estado sobre el escándalo por haber impulsado la criptomoneda $LIBRA.

La reacción fue ante una explicación presidencial. Milei dijo que impulsó $LIBRA desde su cuenta “personal” de la red X, pero a la vez añadió que su defensa jurídica estará en manos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El fragmento fue editado en la versión que salió al aire, pero el video completo, sin edición, se publicó horas después en Internet.

LA NACION