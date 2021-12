Fuerte rechazo de la Iglesia a las apuestas on line en el área metropolitana y en las provincias

Los proyectos para habilitar las apuestas on line en el área metropolitana y en varias provincias, un tema ausente en la última campaña electoral, avanzan y generan una fuerte resistencia en la Iglesia. “Apostemos por la cultura del trabajo y del esfuerzo”, reclamó, la Pastoral Social de Córdoba, en momentos en que ingresó en la Legislatura local un proyecto para legalizar el juego en línea, un negocio que mueve sumas millonarias en todo el país.

“Se antepone un objetivo recaudatorio y legalizan el negocio de unos pocos sin considerar los daños que provocan en la gente”, dijo, terminante, el padre José María “Pepe” Di Paola, coordinador de la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado, al transmitir a LA NACION su preocupación por el avance de los proyectos, en tiempos de crecientes niveles de pobreza y desempleo.

Estimaciones recientes ubican los ingresos por las apuestas on line en una amplia franja, que va desde $600 millones a $10.000 millones en todo el país, de los cuales solo una parte se destinaría a fines sociales.

La iniciativa de Córdoba se suma a proyectos que eluden la grieta política en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires y a intentos similares que ya prosperaron en Tucumán, Entre Ríos, San Luis, Santa Cruz, Mendoza y y Santa Fe, entre otros 12 distritos, la mitad del país. Una luz de alerta encendió, en ese sentido, el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, a través de un mensaje de su equipo de Pastoral Social, en el que reclamó “políticas públicas capaces de generar trabajo genuino”.

El reclamo de la Pastoral Social de Rosario se produjo en medio de un nuevo escándalo, al conocerse que el empresario Leonardo Peiti, considerado el zar del juego clandestino en la provincia de Santa Fe, admitió ante la Justicia que pagó coimas por 250.000 dólares al senador peronista Armando Traferri y a otros legisladores.

En este contexto, inmerso en la prolongada crisis social, la semana próxima se reunirá la comisión permanente del Episcopado, encabezada por su presidente, monseñor Oscar Ojea. Sus autoridades visitarán el miércoles al presidente Alberto Fernández, para transmitirle el tradicional saludo por la Navidad.

“Cada casa un casino”

El padre Di Paola afirmó que sigue vigente el riesgo de que “cada casa puede ser un casino”, como advirtió el propio sacerdote en diciembre de 2018, cuando la autorización de las apuestas on line se incluyó en un proyecto de ley fiscal e impositiva que impulsaba la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

La preocupación de la Iglesia se centra en la posibilidad de que los jóvenes, especialmente en los sectores vulnerables, puedan “estar en línea desde su celular con la enorme oferta que presenta el juego on line y recibir mensajes ambiguos y peligrosos”.

“Por más que la recaudación se destine a fines sociales, no es el camino. Afecta gravemente la salud de la población. No ayuda a promover los valores. Siempre fuimos críticos a estas medidas, no importa quién esté en el gobierno”, afirmó el Padre Pepe.

El papa Francisco cuestionó reiteradamente la proliferación de la industria de los juegos de azar. “Las universidades pueden dar una válida contribución de estudio para prevenir y contrarrestar la ludopatía, que provoca daños graves a las personas y a las familias, con altos costes sociales”, expresó el pontífice, en febrero de 2017, en un mensaje a los estudiantes de la Universidad de Roma.

Padre Pepe Di Paola Santiago Hafford - Archivo

El proyecto para regular las apuestas on line en Córdoba fue presentado por el legislador radical Orlando Arduh (Juntos por el Cambio), aunque en su bloque existen posiciones divergentes. La iniciativa ya cuenta con trámite parlamentario y se especula con que su aprobación le sumaría ingresos impositivos a las arcas del gobernador Juan Schiaretti y podría sumar votos en las filas del oficialismo provincial.

Adhirieron al mensaje los obispos que desarrollan su misión pastoral en diócesis de la provincia de Córdoba: Sergio Buenanueva (San Francisco), Ricardo Araya (Cruz del Eje), Adolfo Uriona (Río Cuarto), Samuel Jofré (Villa María) y Gustavo Zurbriggen (Prelatura de Deán Funes).

Razones del rechazo

“Es una propuesta que atenta y perjudica directamente a personas con adicción al juego”, explicó a LA NACION el padre Munir Bracco, de la Pastoral Social de Córdoba.

El debate sobre la habilitación de las apuestas on line encuentra a la Iglesia de Córdoba en pleno recambio de autoridades, tras la designación del nuevo arzobispo, el padre jesuita Ángel Rossi, nombrado recientemente por Francisco.

El padre Ángel Rossi será el nuevo arzobispo de Córdoba

En su mensaje, la Pastoral Social de Córdoba consideró “apremiante repensar las prioridades, en un país con casi un 50% de pobres y con un nivel educativo que se vio altamente perjudicado por la pandemia”. En contraposición con las propuestas que alientan el juego, en un contexto de profunda crisis social, la Iglesia estima urgente “generar leyes que favorezcan la creación de trabajo genuino y contribuyan a mejorar la educación”.

“Invertir tiempo, energía y recursos para resolver el drama de la pobreza es lo esencial y prioritario”, resumió el padre Bracco.

Impuestos y asistencialismo

En tanto, la Pastoral Social de Rosario lamentó la habilitación de los juegos on line aprobada en Santa Fe.

“Nos duele el aumento de los índices de pobreza y de desempleo en nuestra patria, pero más aún que desde el Estado se apueste prioritariamente a los impuestos y al asistencialismo (necesario en momentos críticos, hasta que pueda llegarse a una instancia superadora). Entre los impuestos cabe destacar la inflación, que, sobre todo, paga el pobre cuando los precios aumentan por encima del nivel de los salarios”, señaló el pronunciamiento.

“Ante esta situación, nos encontramos recientemente con la modalidad del juego en línea habilitada en nuestra provincia de Santa Fe, que permite el fácil acceso desde la casa, la oficina, la escuela o la plaza: solo es necesario la conectividad desde cualquier dispositivo. Esto agrega el riesgo de que los jugadores queden en el anonimato y resultaría muy difícil controlar el ingreso de menores al sistema de juego”, advirtió el equipo de Pastoral Social que trabaja con el arzobispo Martín.