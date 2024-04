Gabriel Bornoroni: “Los que llegamos de la mano de Milei tenemos que seguir en el mismo bloque”

Escuchar

La calma con la que Gabriel Bornoroni manejó el plenario de comisiones que trabajó la primera versión de la “ley Bases” hoy la utilizará para ejercer su rol de jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados. “La idea es que sigamos todos en el mismo espacio, trabajando por las mismas ideas de la libertad”, señala el legislador a LA NACION tan solo unas horas antes de la escisión de tres miembros de su bancada.

Las internas dentro del partido oficialista estallaron en la última semana durante la conformación de la comisión de Juicio Político. La desautorización de Oscar Zago al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, provocó su eyección como líder del espacio y generó un cisma en el partido gobernante en la anteala de la discusión de la nueva ley ómnibus. “No le doy trascendencia a la situación” , dictaminó Bornoroni sobre estos sucesos.

Sobre la conformación partidaria de LLA a lo largo del país, el abogado y empresario cordobés destacó su rol de armador en la provincia mediterránea y reconoció a Karina Milei como “el Jefe”, mientras que al Presidente lo catalogó como “el uno”.

Como miembro informante del plenario que trabajó el primer proyecto de ley ómnibus, Bornoroni forjó un vínculo con el titular de la Cámara baja, cercano a la secretaria General de la Presidencia, y ganó terreno en las filas libertarias.

- ¿Cómo analiza su desembarco como jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados? Entiendo que hubo un intento anterior de ubicarlo en ese rol hace dos semanas que fracasó.

- Para mí es algo dinámico. Tenemos que tener una interpretación amplia y entender que ningún lugar es exclusivo de ningún diputado, todos estamos dentro de un gran equipo y a medida que el tiempo va pasando vamos ocupando diferentes lugares. Hoy me toca a mí. No tenemos que darle más entidad que lo que es: una jefatura de bloque. Yo lo veo de esa forma y creo que el resto de los diputados lo ven de esa forma.

- Más allá del hecho en sí, me gustaría focalizar en cómo se dio el cambio y cómo eso repercute en la cantidad de integrantes dentro del bloque.

- No deberían irse personas del bloque porque llegamos de la mano del presidente y ese es el bloque que tenemos. La idea es que sigamos todos en el mismo espacio, trabajando por las mismas ideas de la libertad y por todas las leyes que el Ejecutivo mande. La gente nos votó para eso. Votó al presidente Milei con los diputados. Los diputados que llegamos de la mano del presidente Milei tenemos que seguir en el mismo bloque.

- Sin embargo, se expusieron públicamente muchas diferencias con este cambio de autoridades. Según tu lectura actual, ¿se hubiese trabajado de la misma manera para efectivizar este cambio?

- A ver, insisto, yo no le doy trascendencia a la situación. Creo que por ahí los medios le han dado trascendencia, pero para nosotros dentro del bloque fue una reunión más. Una decisión dentro de las tantas decisiones que tomamos y seguimos todos en la misma línea. No lo veo como trascendente, insisto.

Bornoroni y Oscar Zago durante el primer tratamiento de la "ley Bases" Hernán Zenteno - LA NACION

- Pero ustedes son el partido gobernante y la decisión de cambiar el jefe de bloque no se dio en una reunión aislada sino que fue después de que Oscar Zago tuviera una diferencia pública en la comisión de Juicio Político con el presidente de la Cámara, Martín Menem.

- A ver, hay alrededor de 46 comisiones y nosotros tenemos la presidencia de ocho. La decisión de quién va a cada comisión es un tema complicado. Por eso es que necesitamos mínimamente el acuerdo de la mayoría de los integrantes del bloque para constituirlas. No más que eso. Y son comisiones, no es una cuestión de Estado. Son comisiones donde llegan los proyectos, se trabajan y después ese proyecto cuando sale con un dictamen se lleva al recinto.

- ¿No habían conversado antes sobre a quién ubicar en la presidencia?

- Nosotros conversamos todo. La semana que viene hay alrededor de diez comisiones más que se conforman y lo estamos conversando ahora. Obviamente que hay algunos que quieren estar en determinada comisión, otros quieren ser autoridad de otras y trabajamos para contener a todos y que todos estén conformes de los lugares que ocupan.

- Ahora que menciona la contención, ¿habló con Oscar Zago después de su corrimiento como jefe de bloque?

- Le he enviado un mensajito y todavía no hemos hablado personalmente, pero sí por WhatsApp.

Gabriel Bornoroni Ricardo Pristupluk ,Ricardo Pristupluk

- ¿Y cómo fue esa conversación?

- Los dos tenemos el objetivo de defender las ideas de la libertad, las ideas del Presidente, y vamos a trabajar por eso. No le veo trascendencia a la situación de un corrimiento de una jefatura. Creo que todos los bloques van rotando los presidentes.

- Desde ya, el tema es cómo se dio. ¿No cree que fue un poco disruptivo? ¿No quedó tensión dentro del bloque?

- Mira, nosotros lo que vemos es... Son tres personas: Oscar [Zago], Cecilia [Ibáñez] y [Eduardo] Falcón con los que vamos a trabajar para contenerlos. El resto del bloque está con la misma idea siempre. Y ellos tres también tienen la misma idea. Todo esto lo vamos a ir puliendo y vamos a afianzar la confianza si hubo algún malentendido. La idea es seguir trabajando juntos e insisto, que se sigan incorporando nuevos diputados al bloque de LLA. Son varios los diputados con los que estamos conversando que se quieren incorporar.

-¿Y con Marcela Pagano habló?

- Sí, también hablé. Fue por teléfono.

- ¿Se queda en el bloque?

- Sí, claro que sí.

- No obstante, ¿van a insistir con que ella no se constituyó como la presidenta de la comisión de Juicio Político?

- No, a ver, está clara la situación. Hubo una suspensión de la conformación de la comisión y se va a conformar el jueves que viene. Eso está claro porque lo determina la administración de la misma comisión, que son personas de carrera.

- Pero se envió una nota con el acta y las firmas que avalan la constitución de las autoridades de la comisión a la presidencia de la Cámara de Diputados.

- Bueno a ver, yo te digo que por reglamento le corresponde al presidente de la Cámara suspender la reunión y después que se suspende la secretaria administrativa va al lugar y dice que está suspendida. Y ahí no hay más reunión. En ese momento no había quorum.

Acerca de los dichos de @MenemMartin en LN+. Quiero aclarar que jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión, ni quienes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas. Hay actas sobre cada una de esas reuniones que demuestran los contenidos de… pic.twitter.com/MS5UFe9qGF — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 12, 2024

- Esta discusión se dio en la antesala del tratamiento de la nueva “ley Bases”, ¿cómo cree que esta situación repercute en el diálogo con los otros bloques?

-No sé la fecha exacta del inicio del debate de la ley Bases, todavía no está cerrado el tema. Hay un diálogo muy importante con todos los dialoguistas: gobernadores y diputados. La verdad es que se nota la buena intención para aprobar la iniciativa, pero qué día va a llegar a la Comisión de Legislación General, no lo sabemos.

- Usted es el presidente de la comisión de Legislación General, ¿quien lo va a reemplazar?

- Bueno, fíjate, eso también lo tenemos que resolver. Si me voy de Legislación General no pasa nada, sigo dentro del bloque. Esto es dinámico. Hoy podés estar en Legislación General y mañana podes estar en juicio político y pasado en ningún lado. Bueno, es parte de esto.

- Muchos legisladores indican que la orden de cambiar no sólo al presidente del bloque, sino de bajar a Marcela Pagano de la presidencia de Juicio Político fue una orden impulsada por Karina Milei que se ejecutó a través de Martín Menem, ¿esto es correcto?

- Fue una decisión del bloque. Todas las modificaciones se dan por consenso.

Martín Menem junto al diputado Oscar Zago Hernán Zenteno - LA NACION

- ¿Cómo explica entonces que Zago haya dicho públicamente que había hablado con Javier Milei, quien dijo que le dio el okey para ubicar a Marcela Pagano como presidenta de Juicio Político, y Menem haya contradicho esto?

- Mirá, las conversaciones de ellos no las conozco. Yo sé qué charlas tenemos nosotros en el bloque. No estaba el consenso completo. Y así trabajamos. Creo que es lo lógico y es lo que deberían hacer todos los bloques, trabajar para conseguir la mayor cantidad de consensos.

- ¿Qué lectura hacer de lo que pasó en Diputados TV, donde a una periodista le dijeron que no hablara de lo que pasó en la comisión de Juicio Político?

- Desconozco lo que me estás diciendo, no lo vi. Pero creo que los periodistas tienen que trabajar bien. Lo mejor que nos puede pasar es que tengamos la mayor cantidad de periodistas dando información.

- En relación con el nuevo tratamiento de la “ley Bases”, ¿como jefe de bloque va a abordar una estrategia diferente de la que ya se llevó adelante?

- Mira, yo creo que ahora tenemos más tiempo y se le pudo explicar a todos los legisladores cuál era el objetivo de cada uno de los artículos. Al poder explicarlo, razonarlo, charlarlo, debatirlo, ya prácticamente tenemos todos los artículos conversados. Cuando votamos al Presidente queríamos que la Argentina tuviera un rumbo distinto y el rumbo distinto está reflejado en la ley de Bases que ha llegado al Congreso

- ¿Considera que la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema va en línea con ese cambio de rumbo que postuló Milei?

- ¿Quién propuso a Lijo? El presidente. Bueno, yo soy del Poder Legislativo. Yo me encargo de que las leyes que lleguen al Congreso encuentren el mayor consenso. Ese es mi laburo. Apoyo todas las iniciativas del Ejecutivo.

- ¿Lijo no es casta?

- No.

- ¿Y qué sería casta?

- No, bueno, pero a ver, vamos a la fuente. Yo soy el Legislativo. Todas las iniciativas que envíe el Ejecutivo al Congreso yo me voy a encargar de que salgan.

Gabriel Bornoroni, Karina Milei y Martín Menem

- Pasemos al tema partidario. Estuvo con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y Martín Menem en Córdoba para constituir a La Libertad Avanza como partido…

- Con “el Jefe”

- ¿Lo dice por Karina Milei? ¿Qué lugar tendría el Presidente?

- Milei es el uno. Y Karina es el Jefe.

- ¿El uno qué sería?

- Eso, el uno.

- ¿Está trabajando junto a la hermana del Presidente y Menem en la consolidación del partido?

- Yo me encargo de Córdoba, pero se está trabajando en diferentes provincias, como en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. En Córdoba Milei sacó el 75% de los votos, es la provincia más mileísta.

- ¿Cómo ve la gestión del gobernador Martín Llaryora?

- Córdoba necesita que se haga el ajuste que corresponde en la administración pública, que se recorten ministerios, secretarías y agencias del Estado. Los liberales necesitamos una Córdoba pujante y que se hagan los ajustes que corresponden.

