La diputada Carolina Gaillard tuvo tensos momentos: la invitaron a irse y llamó a una colega “rubia teñida”

Escuchar

Este jueves, en el marco de una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión en Diputados, la legisladora nacional de Unión por la Patria (UxP), Ana Carolina Gaillard, mantuvo fuertes entredichos con la titular de la Comisión, Emilia Orozco (LLA), el diputado nacional Nicolás Mayoraz (LLA) y su compañera de banca Nadia Marquez (LLA). Luego de que el diputado Leandro Santoro terminase de hacer uso de la palabra, Gaillard pidió una interrupción a Hernán Castillo y posteriormente a Eduardo Valdés. Utilizó su tiempo en el micrófono para responder a una burla de Orozco, apuntar contra Mayoraz por estar dentro del grupo que coordinó la visita a represores en Ezeiza, e insultó a Marquez. En una instancia del conflicto, la titular de la Comisión invitó a Gaillard a retirarse de la sala.

La tensión en el recinto, en el que se debatían los ataques del presidente Javier Milei y funcionarios a periodistas en redes sociales, escaló inmediatamente después de que Valdés cediera la palabra a su colega. “¿Quiere cederle la interrupción?”, le preguntó Orozco al legislador de UxP. “¿Usted cree que yo le puedo decir que no?”, soltó Valdés entre risas, comentario que llevó a la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión a hacer un chiste: “Por cómo lo miró [Gaillard]... No sé... Puede hacer la denuncia si quiere, diputado”. La burla no fue del agrado de Gaillard, que arremetió. “Señora presidente, deje la ironía y póngase a trabajar”.

A pesar de los abucheos y gritos de fondo, tras el dardo contra Orozco, la diputada opositora prosiguió: “Le pido por favor que no nos tome de idiotas. Hace cinco meses que le estamos pidiendo que convoque a los periodistas”. “Lo que acaba de leer el diputado [Leandro] Santoro, quiero aclarar...”, dijo Gaillard antes de ser interrumpida por Marquéz, que le gritaba desde lejos. “Cálmese, diputada. No me interrumpa”, contraatacó para luego seguir con su exposición: “Lo que les pido a los violadores de la libertad de expresión es que convoquen a FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) y a los periodistas agredidos y atacados”.

“Esa es una moción que planteo a modo de que construyamos…”, decía cuando, una vez más, se vio interrumpida. El causante de la interrupción esta vez fue Mayoraz. “Diputado Mayoraz, usted avaló que se vulneren los tratados internacionales al estar de acuerdo con lo que dijo el ministro [Mariano] Cúneo Libarona -el titular de la cartera de Seguridad causó revuelo en Diputados al rechazar las ‘identidades sexuales no alineadas’-”. “Por favor, le pido que estudie la Constitución”, remató.

Por tercera vez consecutiva, la legisladora de Unión por la Patria se prestó a reiterar su pedido de convocatoria a periodistas atacados. Sin embargo, sería Orozco ahora quien frenaría su alocución. “[Hernán] Castillo quiere recuperar la palabra”, deslizó la titular de la Comisión. “Presidenta, son 15 periodistas que deben ser convocados. Entonces, convóquelos y deje de dilatar la convocatoria a quienes están siendo afectados. Muchas gracias”, dijo Gaillard para cerrar. Cuando parecía que la discusión llegaba a su fin, las cámaras de la transmisión en vivo de la Cámara baja captaron un acalorado intercambio de la legisladora con Marquéz.

Si bien no se escucha lo que la legisladora de La Libertad Avanza le dice a su colega, Gaillard le responde: “Sos una atrevida. Sos una atrevida, rubia teñida. No seas atrevida. Bajá el tono, que estás violando todo”. A propósito de la escalada de violencia en la sala, Orozco le pide a Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria. “Por favor, les pido que mantengamos las formas”, insta la presidenta de la Comisión a Gaillard y Márquez, que seguían atacándose entre ellas. “Los vamos a expulsar a todos”, grita la legisladora opositora, comentario que englobaba tanto a Marquéz como a sus compañeros de bloque.

Los ánimos se apaciguaron por unos instantes luego de aquella amenaza. Sin embargo, quedaría tiempo para dos cruces más. En el momento en el que Castillo, del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), intentó tomar el micrófono para exponer, Gaillard se lo arrebató de las manos y apuntó contra Mayoraz. “No te rías tanto Mayoraz que estás muy complicado por estar en el grupo que visitó a los genocidas. No fuiste pero estuviste igual”, lo acusó. Finalmente, Orozco le dijo a la legisladora que si no sabía comportarse, le iba a tener que pedir que se retirara. “No me voy a retirar”, afirmó Gaillard y se llamó al silencio.

LA NACION