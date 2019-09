Gastón Douek

Es experto en el uso de las redes sociales en campaña electoral y manejó miles de cuentas falsas en el país

Hugo Alconada Mon 10 de septiembre de 2019

A Gastón Douek lo llaman el "señor de los trolls". Maneja miles de cuentas falsas en la Argentina. Veterano de más de veinte campañas electorales en América Latina, dueño de la firma Prosumia, socio de Guillermo Seita y sospechoso de ser el autor en las sombras de varias de las peores zancadillas registradas en las redes sociales en los últimos años, Douek sonríe, se encoge de hombros, levanta las manos y cierra los ojos. Luego, sí, dice: "Yo no me adjudico ninguna fake news. Lo que ponemos sobre la mesa son hechos reales, y después cada uno comenzará a ver si cierran o no cierran esos hechos".

-Le adjudican fogonear la campaña sucia contra Horacio Rodríguez Larreta durante la interna con Gabriela Michetti por la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, que lo acusaba de ser el responsable del suicidio de René Favaloro...

-Para mí, es un despropósito atribuirle el suicidio de Favaloro a Rodríguez Larreta mientras era interventor del PAMI.

-También le adjudican estar detrás de la difusión de las versiones que asocian a un hijo de Lilita Carrió con problemas en México.

-Del tomate están.

-¿Esa no?

-Nunca. Cero [tajante].

-¿Tuvo un cortocircuito con Pro? ¿Fue por algo vinculado con el manejo de las bases de datos?

-Antes de que [Mauricio] Macri fuera presidente, nos pusimos a armar algo para trabajar para ellos, y en abril de 2015 les avisé que tenían un problema con la base de datos que estaban montando, que era muy buena en contenidos, pero con problemas de seguridad, riesgos de vulnerabilidad de sus servidores y mucho más. Nos agradecieron que les hubiéramos mostrado las falencias que tenían, pero todo quedó ahí. No lo corrigieron nunca. ¿Qué tendrían que haber dicho puertas adentro? "Che, muchachos, nos descubrieron. Se dieron cuenta de que tenemos las bases de datos de todas las universidades y que estamos manejando los datos con todos los 'amigos', militantes, dirigentes y demás, y que todo eso estaba disponible para quien quisiera verlo".

-Desde Pro le adjudican el robo de bases de datos.

-No. Lo tenés por escrito [muestra un correo electrónico], donde ellos admiten que la auditoría que hicimos los alertó sobre el quilombo. Lo que no se bancaron es que luego yo utilizara la base de datos, en la campaña de 2015, trabajando para [Martín] Lousteau

-¿Maneja trolls?

-No sirven para nada.

-Pero manejó...

-No digo que no manejé, digo que hoy es una locura hacer eso.

-Porque el apogeo de los trolls ya quedó atrás. Hoy los intentos pasan por las fake news.

-Sí.

-Según reconstruí, manejó miles de cuentas falsas.

-No hubo maquinaria más grande de "trolls" que en México en 2012, y nosotros armamos esa maquinaria. Para que te hagas una idea: en un solo día, Twitter nos bajó 48.000 cuentas. Teníamos 150.000 cuentas.

-¿Cómo las controlaba?

-Nunca trabajé con una "granja" de "trolls" humanos. Son cuentas automatizadas [en la jerga, bots].

-Si manejó 150.000 cuentas en México, ¿cuántas llegó a manejar en la Argentina?

-[Piensa unos segundos]. Aclaremos algo: una cosa es hace unos años y otra es hoy, cuando Twitter te suspende cuentas por cualquier cosa. Hoy no tienen ningún sentido.

-Sirven para generar trending topics...

-Pero no tengo claro que lleguen a funcionar. Y estoy hablando de que manejamos miles y miles de cuentas automatizadas. Veinte, treinta, cincuenta mil cuentas, ¡seguro!

-¿Por qué plantea que aun con esa cantidad no resultó eficaz?

-Porque ponés a 200 personas a tuitear sobre algo, coordinadas entre sí, y vas a tener un trending topic. Pero deben ser personas, con IP distintas y un comportamiento "humano", no algo automatizado. El problema es que algunos candidatos no saben y están desesperados, y caen en las manos de quienes les prometen cualquier cosa.

-Con bots y todo eso...

-¡Pura basura! ¡El que te diga hoy que tiene un "troll center" con todo armado te está estafando! Te digo más: si hoy quiero ensuciar a alguien, armo una granja de bots, los hago tuitear a favor de esa persona y los denuncio después.

-¿Es lo que pasó con esos tuits sobre "satisface a Mauricio", días antes de las PASO?

-[Sonríe] Es tan berreta pensar que alguien pondrá su estructura a hacer eso y le salga mal... Dicho eso, los trolls sirven a veces para "psicopatear" al candidato o a su equipo y llevarlos a tomar malas decisiones. Por eso, si me preguntás si los utilizaría en una campaña, mi respuesta es "sí, los utilizaría". Pero honestamente para dañar y poner a la defensiva al otro equipo. Te pongo a un equipo que te deje los huevos al plato del día a la noche.

-WhatsApp, ¿sirve o no sirve para la difusión de contenidos?

-Muchísimo.

-¿Lo usa?

- No hay nada sólido para difundir por esa vía. Acá vino el responsable de la campaña por WhatsApp de Bolsonaro [muestra la tarjeta de negocios del vicepresidente de Ideia Big Data, Felipe Pimentel]. Estuvieron 48 horas acá y me pidieron 10.000 dólares a cambio de hacer una prueba. Los contraté. Se los pagué y nunca funcionó. Porque son todos unos mentirosos. Tiré 10.000 dólares a la basura.

-Pero sí sirve WhatsApp para la difusión de fake news.

-Sí, pero es muy difícil viralizar eso.

- ¿Ofrece el servicio de difusión de fake news a través de WhatsApp?

No. No hay instrumento sólido para hacerlo. Lo haría. Y si pudiera contratar ese servicio, lo haría.