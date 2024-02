escuchar

SAN SALVADOR DE JUJUY.- Luego de las liberaciones de Nahuel Morandini y Roque Villegas, el exgobernador Gerardo Morales, lejos de retroceder, dice que está decidido a llegar hasta la Corte Suprema contra lo que él sostiene que es una “conspiración” para dañarlo a él, a su mujer y a su hija. Así lo anunció este martes a LA NACION, en una entrevista en el estudio jurídico de sus abogados, en la que sostuvo que los imputados que estuvieron presos hasta este lunes y que irán a juicio como imputados en la causa iniciada por su esposa, Tulia Snopek, deben responder por delitos “más complejos que tuitear”.

Morandini fue arrestado el 4 de enero pasado a raíz un tuit en el que escribió que “uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador” y Villegas, por postear en Facebook un video que había recibido en Tik Tok, pero Morales sostiene que después surgieron pruebas que acreditarían que Morandini forma parte de una “banda” que, según él, tiene detrás a Milagro Sala. Sobre Villegas, admite hoy que su responsabilidad podría ser “secundaria”.

En cuanto a Javier Milei, que lo acusó de “represor”, Morales dijo que el Presidente “se dedica a tuitear todos los días”. El exgobernador no respondió sobre el silencio del radicalismo en relación con su situación y anunció que prepara nuevas demandas relacionadas con este caso. “Todavía no se conocen todos los elementos que se harán públicos en la causa y que se van a ventilar en el juicio oral”, advierte.

-Como querellante, su familia pidió que Morandini y Villegas sigan detenidos, ¿Usted cree que ellos tienen que estar presos?

-Es una decisión que tiene que tomar la Justicia. Acá se ha instalado un falso motivo de la causa, se dice que Morandini y Villegas están presos por tuitear, pero es una causa que tiene que ver con delitos más complejos, con la organización, planificación y divulgación de acciones que ha llevado adelante un grupo de personas para instalar la infamia y producir dos delitos muy graves: uno es tornar incierta la identidad de mi hija, que tiene poco más de dos años. Es muy grave, es el artículo 139 del Código Penal.

-Le quiero preguntar por los hechos, ¿qué elementos hay para sostener eso?

-Déjeme interpretar los delitos y después le comento los hechos. Morandini y su grupo dicen que yo me hice un ADN, cosa que no es cierta y, en consecuencia, dicen que mi hija no es mi hija, lo que se afirma en todos lados. Esto, lo que hace, es alterar y tornar incierta la identidad de mi hija.

-¿Cuándo dijo Morandini que Usted se hizo un ADN?

-Se ha generado una alteración de la identidad de una niña, mi hija, que me va a preguntar, de acá a unos años, si es mi hija o no. El daño es tremendo. El otro es el escarnio público a mi mujer, que fue invisibilizado por muchos comunicadores: estamos hablando de tornar incierta la identidad de una niña, con una mentira pergeñada por Morandini y su grupo, que son una banda. Esto surge de la investigación preparatoria. Es una causa grave, ¿o no? Inventaron cosas que hasta hoy siguen agraviando la honra de mi mujer.

-¿Morandini dijo que usted se hizo un ADN?

-Se dijo en el grupo de WhatsApp [se refiere a los mensajes a los que accedió la Justicia después de arrestar a Morandini y secuestrarle su teléfono]. Él formó parte de la organización. La que lleva el cuento y habla en el WhatsApp dice cosas como esta: “Pensemos en una obra de teatro. Afirmemos que se hizo el ADN, ojo que es mi cuento”, dice ella [en alusión a Lucía González, sobre quien pesa una orden de detención y está en Uruguay]. Morandini pide alquilar una avioneta para difundir la versión.

-Morandini fue detenido el 4 de enero. En ese momento la Justicia no tenía acceso a su teléfono.

-Pero ni bien encuentran el teléfono surge otra cosa. Yo no soy el fiscal, soy víctima. Soy el padre de una víctima y no se qué le voy a contestar cuando me pregunte por todo esto. Muchos terminan invisibilizando la situación de una niña con quien se comete un hecho grave.

-A Morandini lo detienen por un tuit.

-Pero la causa no tiene esa imputación, es el 139 y hay cosas que no se conocen y se van a conocer en el juicio oral y público.

Gerardo Morales, en el estudio jurídico de sus abogados, en el centro de San Salvador de Jujuy Tomás Cuesta

-En el caso de Villegas, lo detienen porque posteó en Facebook un video que circulaba en Tik Tok. Villegas y Morandini no se conocían, ¿no?

-No se conocían, creo yo. Pero el tema es mucho más grave que solo mandar un tuit. Morandini forma parte de una organización por los chats de su propio teléfono.

-Es un grupo de chat privado.

-Pero la Justicia puede producir pruebas y acceder al teléfono. Lo que encuentran en el teléfono demuestra que es parte de una organización que instala la mentira.

-¿Qué prueba tiene Usted de que Morandini y Villegas, juntos, conspiraron?

-Yo no soy juez ni fiscal, yo soy el padre de mi hija y actúo como padre. Se va a ver en el juicio. Le jodieron la vida a mi hija y a mi mujer. Y resulta que ahora la víctima es Morandini, que integra la Tupac, que organizó esto.

-¿De dónde surge eso?

-En la casa de algunos miembros del grupo al que pertenece hacían reuniones, en la casa de Liz Gómez, que forma parte de este grupo. Estuvieron en el cumpleaños de la hija de Milagro Sala.

-¿Morandini?

-Otros del grupo estuvieron en el cumpleaños. La mujer de Morandini participó de las marchas pidiendo la libertad de Milagro Sala y ahora vienen los abogados de Milagro Sala, la exministra de la Mujer, Gómez Alcorta, y Aldazabal, el abogado de Cristina Kirchner, para defenderlo a Morandini… Camina como pato y hace cuac... si no lo quieren ver...

-En el caso de Villegas, ¿cómo prueban que forma parte del supuesto grupo? ¿Cómo lo conecta?

-No digo de Villegas, digo de Morandini. Creo que Villegas tiene menos responsabilidad en esta causa, puede ser secundaria, pero Morandini forma parte de la conspiración. Ha participado el 19 y 20 del golpe acá en Jujuy. También hay otra causal para que se adopte esta medida extraordinaria de la prisión preventiva, que está en la Constitución de la provincia, que es que corra riesgo de la víctima. Será eso lo que consideró la Justicia. Y hay una prófuga, que forma parte de una banda: son unos delincuentes.

Gerardo Morales Tomás Cuesta

-¿No cree que llevar planteos como este al ámbito penal puede afectar la libertad de expresión?

-Sobre la libertad de expresión no debe haber censura, pero no se puede tolerar un ejercicio abusivo al amparo de la libertad de expresión.

-¿Por qué no recurrir, en todo caso, a la justicia civil?

-Estamos hablando de un delito grave. Esto es civil, pero también penal. Yo voy a presentar más demandas.

-Milei lo acusó de “represor”.

-Lo rechazo terminantemente. El Presidente se dedica a tuitear todos los días. Acá funciona muy bien el estado de derecho. Hubo en Jujuy el año pasado 1075 sentencias por violencia de género. Acá se ha generado una institucionalidad para todo el pueblo. Dicen que yo tiré todo el aparato: el Consejo de la Mujer ha intervenido en 50 causas promedio por año.

-¿En cuántas por adulteración del estado civil y lesiones leves psicológicas, los delitos de esta causa?

-No lo sé, pregúntenle a ellos.

Nahuel Morandini y su familia, el día después de la liberación Tomás Cuesta - LA NACION

-¿Qué opina del silencio del radicalismo en relación con su caso?

-Pregúntele a ellos. Yo he hablado, obviamente, con dirigentes. Les di explicaciones de lo que había pasado, les conté. Cuando salen del falso título de “presos por tuitear” y conocen la verdadera causa, obviamente la mirada es otra.

-¿Quiénes?

-Muchos.

-Morandini y Villegas denuncian que los sometieron a pésimas y muy graves condiciones de detención.

-Eso es mentira, es falso, yo me ocupé de preguntar cuando salió esa versión. Habrá que pedir las cámaras del servicio penitenciario. Sería bueno que se indague. Lo hacen para victimizarse y de repente la víctima es Morandini y los culpables somos mi mujer, mi hija y yo.

-¿A quién le preguntó?

-Al jefe de policía y al ministro de seguridad les pregunté. Tendrían que denunciarlo en todo caso porque lo que dicen es muy grave.

-Usted fue gobernador y nombró a 6 de los 9 jueces de la Corte provincial, ¿no cree que eso lo pone en una situación de mayor poder que una persona común?

-No, todos los que he nombrado son de enorme trayectoria. Dos han renunciado. Se ha designado últimamente a una propuesta del oficialismo. Hemos respetado los espacios que le han correspondido a las fuerzas políticas. Hemos designando a los jueces que ganaban los concursos, hemos creado institucionalidad.

Roque Villegas, en su casa de San Salvador de Jujuy, el día después de haber sido liberado tras 53 días en la cárcel Tomás Cuesta

-Usted es un político con décadas de experiencia. Pensando en Cristina Kirchner, con su hija; Mauricio Macri, con su hija... han sufrido declaraciones graves. También Alberto Fernández, incluso Milei. Y no han hecho causas penales.

-Yo no soy abogado, juez ni fiscal. Yo le digo cómo siento como padre y esposo esta situación. Mi mujer no quería bajar del avión cuando llegamos a Jujuy. Está en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y yo tengo la convicción de que ha sido fiel y es una buena persona. Pero lo peor es lo que pasó con mi hija... querían lograr un daño sobre mi familia y lo hicieron. Hay muchos chicos y adolescentes que por lo que hay en las redes sociales se suicidan. Lo que yo quiero es Justicia, quiero que esta causa llegue a la Corte Suprema. Voy a hacer todo para que así sea, para que esto no pase nunca más.