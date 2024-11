Gerardo Werthein cuestionó a Mondino y anticipó cómo será la auditoría a la Cancillería

El flamante canciller Gerardo Werthein criticó fuertemente a su predecesora, Diana Mondino, por la polémica votación de la Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, a la que calificó de “penosa”. “¿Quién podría pensar que el Presidente votaría a favor de una dictadura donde no se respetan los derechos humanos y la división de poderes?” , arremetió. Para el ministro, quien no se “alinee con la visión” de Javier Milei está “faltando a la ley” y aseguró que bajo este criterio es que se realizará la auditoría. “Lo que queremos entender es cómo se gesta una votación a favor de Cuba en un país que tiene una política exterior contraria a eso, y que no es implícita. Necesitamos entender por qué se genera esa confusión”, explicó.

Además, sostuvo que dentro de Cancillería “no se habla de política”: “Si queremos hablar de política con los diplomáticos, nos vamos a un bar, tomamos una cerveza y podemos discutir hasta las 3 de la mañana, pero esto es un trabajo bien remunerado y nosotros tenemos que cumplir con la misión”. Aseguró, además, que la auditoría no será sobre “la ideología política”.

Respecto a quién será el próximo embajador de Argentina en Estados Unidos, sostuvo que se encuentra “en evaluación”. “Nos parecía muy importante esperar el resultado de la elección. Es un cargo muy importante, tal vez el más importante de todas las embajadas. Creo que con el Presidente lo vamos a conversar. Es un cargo que genera mucho interés”, detalló.

Archivo - La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, llega a una ceremonia por el 30 aniversario del atentado a la AMIA que mató a 85 personas en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 2024. El presidente argentino, Javier Milei, echó a Mondino de la cancillería el 30 de octubre de 2024 y anunció como su reemplazo al embajador en Estados Unidos. (Foto AP/Natacha Pisarenko, Archivo) Natacha Pisarenko - AP

Al comentar sobre la votación de la Argentina en la ONU, Werthein criticó la decisión de la excanciller: “Es penoso que la Argentina vote de esa manera” . El ministro desarrolló: “La Cancillería cometió un error importante. No hacía falta que nadie le explique la posición del Presidente. Solo había que mirar y escuchar sus discursos y presentaciones porque es la obligación de los que trabajamos en el servicio exterior: entender para dónde va el Presidente”.

Werthein remarcó que aunque la Argentina votó históricamente contra el embargo, “eso no significa que estaba bien”. “Donde no hay democracia no hay derechos humanos. Tenemos que apoyar que haya democracia, la libertad y que se respeten los derechos”, reclamó.

Allí, profundizó sobre la importancia de que el cuerpo diplomático represente “la política exterior que dicta” Milei. “Son de excelente formación, pero puede haber habido confusiones de que lo que tienen que ejecutar son ideas propias, y eso sería contra la ley. Lo que tenemos que hacer es alinear con la visión del Presidente y lo que votó el 56% de los argentinos. Ese es nuestro trabajo. Transmitimos ese mensaje muy claro. El que no lo haga está faltando a la ley”, añadió.

El presidente electo, Javier Milei, luego de ganar el balotaje Cuesta Tomás - aRGra

Además se refirió a la elección en Estados Unidos y elogió a Donald Trump por su performance: “Lo que ocurrió en Estados Unidos es que estaba listo para un cambio. La gente había mostrado en todas las encuestas que el crecimiento del presidente Trump había sido muy importante, tan importante que ganó la elección general. Esto no se daba en el partido republicano hace mucho tiempo”.

Aseguró que Milei todavía no habló con el nuevo mandatario electo, pero que están “programando y trabajando esa conversación, que va a ocurrir”.

Donald Trump junto a Javier Milei

Werthein habló de la relación con el país: “Es una relación muy buena. Nosotros tenemos el mandato de trabajar con los funcionarios que elige el pueblo americano y en este caso eligieron a Trump. Yo creo que [Milei] tenía una relación formal con el presidente Biden. Con Trump hay una relación más cercana y afín. Siempre las relaciones personales contribuyen”. También aseguró que Trump busca “promover las ideas de la libertad, buscar el equilibrio fiscal y no gastar lo que no se puede”.

Por otro lado, sostuvo que la intención de la Argentina es seguir con una buena relación con Brasil. “Las relaciones siempre son entre países. Hay personas que se pueden llevar mejor o peor pero las relaciones personales no son una foto, son una película. Y en la película pasan muchas cosas: pueden haber momentos mejores o peores. Brasil es nuestro socio comercial más importante y vamos a continuar potenciando todos los negocios que tenemos con el país. Son muy importantes, quizás uno de los factores de la ocupación de la industrias metal mecánica y automotriz más relevantes. Vemos que vamos a trabajar muy bien”, concluyó.

LA NACION

Temas Cancillería