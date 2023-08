escuchar

Después de una ajustada victoria en la interna de Juntos por el Cambio y ante el desafío de crecer en votos para la decisiva contienda en la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti debió afrontar en las últimas horas el enojo de los hinchas de Independiente. Ocurre que el también intendente de Lanús deberá pedir licencia en el club de Avellaneda para dedicarse a la campaña electoral a tiempo completo. “Es más importante sacar a (Axel) Kicillof” , fue la frase del dirigente cercano a Patricia Bullrich que desató la polémica.

Grindetti se pronunció de esa forma luego de que el periodista Eduardo Feinmann, en Radio Mitre, le insistió para que definiera sus prioridades institucionales: “¿Es más importante Independiente o sacar a Kicillof de la provincia?”, cuestionó. La respuesta del candidato a gobernador por JxC se viralizó en los medios partidarios, ya que Grindetti fue votado por unos 11.000 socios como vicepresidente del renunciado Fabián Doman.

En redes sociales, la indignación de los hinchas creció después de que se difundiera un video en donde un joven fanático de Independiente lo increpó por su decisión justo cuando Grindetti salía del espacio radial. “Néstor, ¿te puedo pedir un saludo para los 11.000 socios que te votaron, que ahora no tenés tiempo para el club?” , lo chicaneó. Incómodo, el presidente de la institución deportiva le respondió que sí tiene tiempo y que está atendiendo la situación.

Por eso, Grindetti decidió sacar un comunicado en el que explicó su respuesta y contextualizó la forma en que asumió la responsabilidad dentro de la institución. La semana que viene, indicó, se reunirá con los miembros de la Comisión Directiva “para analizar los pasos a seguir”.

“A veces, en el medio de una entrevista, donde se debaten diversos temas apremiados por el tiempo de los programas, teniendo la obligación de responder en pocos segundos, uno no logra expresar todo lo que quiere y siente; sobre todo a una pregunta que requiere de una respuesta más amplia y que no puede resumirse en una sola frase. Definitivamente no encontré las mejores palabras para expresarlo y se malinterpretó lo que quise decir . Comparar a Independiente con la provincia de Buenos Aires no es posible, son dos responsabilidades y dimensiones totalmente distintas”, señaló el candidato a gobernador, y fue categórico con su antecesor: “Acá había un presidente electo, Fabián Doman, que se fue de un día para el otro de manera irresponsable”.

Ante el inminente inicio de la campaña electoral, Grindetti también tomará una definición respecto del pedido de licencia en el municipio de Lanús, en el que una semana antes de las PASO el crimen de Morena Domínguez conmocionó a la sociedad y alteró los tiempos políticos. “Va a tomar licencia en septiembre para dedicarse de lleno a la campaña” , indicó a LA NACION una persona de su entorno.

El candidato a gobernador de JxC tiene un desafío mayúsculo por delante: retener las adhesiones que sumó su excompetidor Diego Santilli para descontar el millón y medio de votos que lo separan del candidato oficialista Kicillof. Si bien JxC sacó 32,92% de los votos en las primarias de la provincia de Buenos Aires, solo un poco más de la mitad de este porcentaje corresponde a lo que cosechó Grindetti. En tanto, 1.297.127 de los sufragios corresponden a las adhesiones de Santilli. En términos individuales, el alcalde de Lanús quedó tercero, después del gobernador Kicillof (36,41%) y la candidata de Javier Milei, Carolina Píparo (23,76%).

