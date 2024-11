Guillermo Francos buscó bajarles el tono a las declaraciones de Javier Milei sobre Victoria Villarruel: “Han tenido algunas diferencias de opinión”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó hoy bajarles el tono a las declaraciones del presidente Javier Milei contra su vice, Victoria Villarruel, a quien acusó de “estar cerca de la casta”.

“Lo que planteó el Presidente es que la vicepresidenta es la titular del Senado y por eso está cerca de la casta. Se refirió al rol que juega la vicepresidenta en el Senado”, señaló Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sobre la ausencia de Villarruel en las reuniones de Gabinete, Francos afirmó: “Ella ha venido a reuniones de Gabinete en muchas oportunidades, tiene un rol diferente. No es una cuestión específica, ella cumple su rol. No conversé con la vicepresidenta, pero no es que no pueda venir a las reuniones de Gabinete”.

En cuanto a la relación política entre Milei y Villarruel, el jefe de Gabinete señaló: “Han tenido algunas diferencias de opinión y de criterio y ha habido desacuerdos. Es lo que ha pasado en tantas oportunidades entre un presidente y su vice. No creo que haya que tomar textualmente cada comentario.

Francos también aseguró que no le parece mal que la vicepresidenta tenga ambiciones políticas. “Si ella tiene ambiciones políticas, no me parece mal. Pero hoy estamos en el gobierno del presidente Milei y la ciudadanía se da cuenta de que hubo cambios beneficiosos. No creo que ella esté pensando en un juego político propio. Como cualquier dirigente puede tener ambiciones políticas”, afirmó.

Casi en simultáneo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo declaraciones en el mismo sentido en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Es sumamente razonable lo que dijo el Presidente en virtud de que el Senado es la casa de la vicepresidenta. Por lo tanto, por supuesto que es parte del Gobierno, y por supuesto también que la vice está abocada a la tarea de llevar adelante una función extremadamente compleja en un Senado que dirige, muy compleja en virtud de que la mayoría de los miembros no son afines a nuestras ideas y a pesar de eso la vice ha logrado la aprobación de leyes como la Ley Bases”, señaló.

“Me parece que ustedes (los periodistas) le dan un valor mayor de lo que tuvo, simplemente hizo una descripción y nada más, no hay mucho más para decir, tampoco dijo mucho el Presidente, simplemente que no participa de las reuniones de Gabinete. Al principio de la gestión participaba porque claramente era un gobierno nuevo, que no tenía pasado y que tenía que coordinar un montón de cuestiones, y habiéndolas coordinado es razonable que la reunión de Gabinete sea solo con los ministros del ejecutivo, no hay ninguna rareza en eso y sería bueno que así también lo tomen ustedes”, afirmó.

“Es obvio que la vicepresidenta está cerca de la casta, está con varios senadores -no todos- pero varios senadores son casta, lamentablemente comparte mucho tiempo de su vida en sus labores como vicepresidenta con la casta, eso está a la vista”, señaló el vocero, que ante una pregunta desmintió categóricamente que le vayan a pedir la renuncia a Villarruel. “¿Cómo le vamos a pedir la renuncia? ¿Vos estás loco? La respuesta es obvia: obviamente que no”.

Ayer por la noche, Milei apuntó contra la vicepresidenta en una entrevista que brindó a LN+. El mandatario dijo que la titular del Senado “está cerca del círculo rojo” y la incluyó dentro de lo que el oficialismo denomina como “casta”. Aclaró además que Villarruel “no tiene ninguna injerencia en la toma decisiones”, tampoco participa de las reuniones de Gabinete y el diálogo entre ambos es meramente “institucional”. “Ella decidió no participar de las reuniones de gabinete”, afirmó. El trato que tienen, dijo, “es lo que se necesita para cumplir nuestros roles”.

LA NACION