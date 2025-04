La respuesta del Gobierno a Lorenzetti por su crítica a la designación por decreto de García-Mansilla

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contestó este sábado a las críticas del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti sobre las designaciones por decreto de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo. Es que ayer por la mañana, luego de que el Senado rechazara los pliegos de los candidatos propuestos por Javier Milei, el cortesano aseguró que jamás habría aceptado ser nombrado a través de un DNU. “Habrá estado en la toma de juramento del juez García-Mansilla...” , apuntó irónicamente el jefe de Gabinete en declaraciones radiales.

El pasado jueves la Cámara alta rechazó por una abrumadora mayoría los pliegos de ambos candidatos de la Corte Suprema, algo que no ocurría desde 1983. La movida, impulsada por la oposición, fue un duro golpe para la gestión libertaria y para el asesor presidencial, Santiago Caputo. Ahora, la decisión del Senado mantiene a García-Mansilla en una encrucijada: está nombrado por decreto, pero su pliego fue dado de baja por el Legislativo. “Es más una decisión personal que cada uno tiene que analizar y decidir”, aseguró Lorenzetti ayer en Radio Mitre.

Guillermo Francos en la Expoagro 2025 Marcelo Manera

Aun así, el juez continuó con una crítica hacia la decisión de Milei de volcarse a los nombramientos por DNU: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto, lo dije en infinidad de oportunidades, y además creo que hay que ser coherentes. Lo dije muy claramente cuando, hace muchos años, lo hizo [Mauricio] Macri y no era una mirada personal, fue una opinión de la Corte, estaban [Carlos] Maqueda, [Elena] Highton y [Carlos] Fayt. En ese momento sugerimos que no era conveniente, ahora el Presidente tomó otra decisión y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es entendible , tomó esa decisión, funcionan las instituciones, el Senado rechaza esa decisión...”.

La respuesta de Francos no tardó en llegar. “Yo tampoco sé... si Lorenzetti había estado en la toma de juramento del juez García-Mansilla... a veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia . No me preocupa demasiado esto, porque si él le tomó juramento...”, declaró en Radio con Vos.

La Corte Suprema le tomó juramento a Manuel García Mansilla

La contestación hace referencia directa a la presencia del juez en la jura del catedrático, que ocurrió el pasado 27 de febrero. Fueron los tres miembros de la Corte quienes decidieron que el abogado constitucionalista se incorporara al tribunal como juez “en comisión” hasta diciembre de este año. Fue una decisión que se ejecutó con una rapidez que sorprendió incluso a funcionarios de la Corte que se encontraban en ese entonces en el Palacio de Justicia.

En ese entonces, el máximo tribunal se adelantó a una medida cautelar que frenara la jura. Esta llegó el pasado jueves y fue dictada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla en la causa por la acción judicial de la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). Allí, Ramos Padilla ordenó que García-Mansilla se abstenga de tomar decisiones en la Corte “bajo apercibimiento” de “sanciones penales y/o pecuniarias”. La medida regirá durante tres meses. En 2015, el juez falló contra el decreto de Macri que designaba en comisión a Rosenkratz y Rosatti.

Ante la consulta sobre su opinión de la medida cautelar, el jefe de Gabinete aseguró “no estar preocupado”.

“Tenía una intencionalidad política que quedó demostrada porque él ya tenía escrita su resolución antes que el Senado rechazara los pliegos. A mí me preocupa poco lo del juez Ramos Padilla porque él toma una resolución para la cual no tiene ningún fundamento, porque la constitucionalidad de un acto la juzga la Corte Suprema. Está establecido así en la Constitución. Y la Corte Suprema ratificó los decretos del presidente Milei designando en comisión a García-Mansilla y al juez Lijo porque, de hecho, le tomó juramento al juez García-Mansilla. Así que sobre la atribución del Presidente para designar jueces en comisión, como lo hizo en este caso, no hay absolutamente ningún reparo”, comentó.

Sobre la posibilidad de que haya planteos de inconstitucionalidad, Francos respondió: “Yo creo que no. Quien determina la constitucionalidad del acto, insisto, es la Corte Suprema. Y la Corte ya lo resolvió y le tomó juramento. Yo no veo que haya ninguna posibilidad que alguien plantee la inconstitucionalidad porque él fue designado por decreto hasta el 30 de noviembre”.

LA NACION