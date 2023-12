escuchar

En medio de los idas y vueltas por el armado del futuro gabinete del presidente electo Javier Milei, líder de La Libertad Avanza (LLA), el ya confirmado como ministro del Interior, Guillermo Francos, habló sobre el rol del exmandatario Mauricio Macri en la mesa chica. Si bien remarcó que su apoyo fue importante a la hora de vencer al actual ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, en el balotaje del 19 de noviembre, lo alejó de la toma de decisiones y aseguró que “no compró acciones” en LLA.

En diálogo con radio Rivadavia, el designado por Milei asimismo se refirió al futuro de la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, e indicó que su arribo al gobierno libertario será decisión del futuro presidente. Al ser consultado sobre su posible incorporación a la cartera de Seguridad, Francos habló sobre ella y también sobre su compañero de fórmula en las elecciones, Luis Petri: “Ambos son importantes y respetados; la decisión la informará el presidente en los próximos días”.

A horas de que saliera a la luz una fuerte interna en Pro por las rispideces que surgieron en el vínculo Macri-Bullrich a causa de la llegada o no de la presidenta del partido al gabinete libertario, el futuro ministro evitó inmiscuirse en asuntos que, dijo, son de un partido que no integra pero sí habló sobre el papel que cumplió el fundador de Pro en la victoria de Milei frente a Massa.

Al ser consultado sobre si el expresidente fue la clave que necesitó el líder de LLA para conseguir la victoria, Francos fue tajante: “Decir que ganó por eso es hipotético, no tiene forma de comprobarse”. De este modo, dejó entrever que Milei hubiera podido llegar a la Casa Rosada incluso sin el apoyo público de Macri.

“Como ellos dijeron, el mismo grupo político de Macri y Bullrich, la gente votó un cambio”, aseguró el funcionario libertario y describió respecto del apoyo: “Me pareció valioso y significó una claridad política en ese momento, pero eso no significa que compraron acciones”.

Después, a Francos le preguntaron cómo veía el panorama en el Congreso, donde LLA necesitará un fuerte apoyo de JxC en aras de sacar adelante las leyes que impulsará la nueva administración, en el marco del desacuerdo actual en torno al nombramiento de Bullrich. “Yo veo con optimismo que apoyen las leyes, por supuesto. Si no, cada uno tendrá su responsabilidad política. No se le puede decir que no a un presidente que fue electo con un discurso claro sobre lo que iba a hacer. Ahora, si entendieran que las leyes que presentamos no representan lo que prometios en la campaña, tendrían todo su derecho de no hacerlo. Pero nosotros vamos a hacer lo que se dijo en la campaña y fue apoyado por el 56% de los argentinos”.

