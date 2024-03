Escuchar

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a los gobernadores que podrían asistir este viernes a la convocatoria que hizo el Gobierno para poner en marcha el Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei anunció en su discurso en el Congreso el 1° de marzo. Sin embargo, señaló que al mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, “no tiene sentido invitarlo”. Así se pronunció luego de que el funcionario provincial dijera que se bajó de la reunión al considerarla un “encuentro para fotos y marketing”.

Entrevistado en la pantalla de TN, Francos explicó las perspectivas que tiene el Poder Ejecutivo de reunir a los líderes de cada provincia el viernes 8, aunque aclaró que todavía no sabe quiénes van a participar. “Sé que hay algunos que se resisten un poco a encarar el pacto”, dijo, y puso el foco en el titular del Ejecutivo bonaerense, quien este lunes rechazó la convocatoria.

“Capaz que es para otra etapa, no para esta. Imagino que no va a estar. No tiene sentido invitarlo. Se pone en una actitud confrontativa que no es la actitud que estamos buscando, se pone en una actitud que le adjudica al Presidente, que es el que está convocando a un pacto. Allá él”, remarcó en referencia a la negativa del gobernador bonaerense a sumarse al llamado.

Más allá de las diferencias con las autoridades provinciales por la conflictiva situación generada a partir del recorte de recursos, Francos se mostró optimista en cuanto a los niveles de participación. "

“Yo entiendo que van a venir varios gobernadores y habrá que ver las posibilidades que tiene cada uno, es un cambio que empieza. Hasta mayo hay un trecho y van a pasar varias cosas, pero iniciar el camino es importante”, evaluó y enfatizó en la importancia de “empezar” a recorrer ese trayecto. “Tenemos hasta el 25 de mayo, que fue la fecha que puso el presidente y puede haber debates y acuerdos”, insistió.

En tanto, el ministro se refirió a los cambios que tuvo el proyecto de ley Bases, que regresó a comisiones luego del traspié que tuvo durante el debate de los artículos en particular en la Cámara de Diputados, y aseguró que “quedó más estilizada” para cuando vuelva a debatirse en el Congreso.

En ese sentido, adelantó que el Gobierno va a centrarse en los aspectos de la norma que consideran “más importante”. Entre esas cuestiones, mencionó la delegación de facultades al presidente. “Gobernar un estado de emergencia sin facultades no le pasó a ningún presidente”, remarcó.

