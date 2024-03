Escuchar

El diputado y titular de la UCR, Martín Lousteau, criticó el discurso inaugural de Javier Milei en la Asamblea Legislativa y advirtió que muchos de sus anuncios son “humo”. “Producto de cómo está la economía, necesita mostrar cosas impactantes”, señaló el legislador nacional. Lousteau analizó la convocatoria al Pacto de Mayo por parte de Milei y señaló “contradicciones”. “La pregunta es cómo entiende el Presidente un acuerdo. Esos puntos que mandó ¿son debatibles? ¿Se puede aportar algo? Porque los lineamientos generales pero sin contenido no sabemos hacia dónde van”, sostuvo el diputado en diálogo con CNN radio.

“En su convocatoria, Milei dijo que la Educación es una tragedia equiparable a la inflación. En esos diez puntos que presentó, no dice nada de Educación. Nada”, explicó Lousteau. “Está bien ponernos de acuerdo, pero no hay una sola visión. Milei sacó el 30 por ciento en la primera vuelta. Llegó al 56% en la segunda vuelta. Cristina Kirchner sacó el 54% en 2011, y yo no estaba de acuerdo con ella y lo decía. Y ahora voy a hacer lo mismo. Hay un montón de gente que no lo votó, que piensa distinto, y otra parte que lo apoya con matices. Y todo ese sector tiene que estar validado”, consideró sobre la convocatoria.

“Lo de Milei es todo un exceso permanente. Por ejemplo lo de Télam: la gente va a trabajar y de golpe no la dejan entrar. Hay mucho de humo en estas cosas. Necesita, producto de cómo está la economía, hechos que impacten en la gente”, opinó. “Se puede debatir si una agencia estatal funciona bien o mal, se puede discutir si debe ser privada. Acá no decidió ni siquiera privatizarla, la cerró. Pero cuánto representa del gasto público Télam. Muy poco. Lo mismo que el Inadi. Lo cerró, ¿pero echó a sus 400 empleados? No. Los pasó al Ministerio de Justicia. El Inadi podía funcionar mal pero había sido creado por consenso”, explicó.

Para Lousteau, esto que se hizo “es lo mismo que cuando sube tanto la cuota de colegio que uno no la puede pagar y cambia a sus hijos del colegio y eso hace que mandes a los chicos a colegios donde no conocen a sus compañeros ni a sus maestros ni a la comunidad. Es el costo de lo abrupto. Es una falta de sensibilidad. Él dice ‘no la ven’. El no ve muchas cosas: la caída real del salario, el sufrimiento, la seguridad”, precisó.

Pero además cuestionó que haya sectores “indemnes” del ajuste y habló de las contradicciones del Presidente. “No ataca los privilegios de los sectores del Estado que no pagan Ganancias, con la Justicia no se mete, con los trabajadores de la AGN. Con esa casta no se mete. Dice que con dos condenas de corrupción no podes acceder a cargo público. Menem estuvo con dos condenas en segunda instancia y fue presidente dos mandatos y es su ídolo”, dijo.

En ese sentido, también cuestionó el proyecto de las jubilaciones de privilegio que anuncia Milei. “Nosotros presentamos uno que elimina todas las jubilaciones de privilegio. Todas. Él solo elimina las de presidente y vice y de acá para adelante”, se quejó.

Lousteau cerró: “La agenda real no la veo. La única reforma del Estado que tiene es que usa la inflación para que el gasto público baje. Pero baja el gasto público bueno y no el malo”.

