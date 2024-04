Guillermo Francos respaldó a Milei en su pelea con Lanata: “El Presidente tiene derecho a opinar lo que le parezca”

Escuchar

En la escalada discusión entre Javier Milei y el periodista Jorge Lanata -quien anticipó que lo llevará a la justicia por calumnias e injurias-, el ministro del Interior, Guillermo Francos, respaldó al líder del Ejecutivo nacional. “El Presidente tiene derecho a opinar lo que le parezca” , opinó el funcionario.

“Hay gente que cuestiona la formas y puede ser que algún periodista pueda sentirse ofendido, pero también es cierto que el Presidente a veces puede sentirse ofendido por los comentarios que se hacen de él”, siguió el ministro en diálogo con la radio Cadena 3. “¿Y la calumnias e injurias que le profesan al Presidente en tantas oportunidades? No me quiero referir a un caso particular, sino en general. Nunca he visto a un Presidente que desde la campaña haya sido tan agredido como Javier Milei”, sumó.

Javier Milei y Guillermo Francos

Francos señaló, no obstante, que respeta que Lanata quiera llevar al Presidente a la Justicia, aunque respaldó las reacciones de Milei. “Entiendo la posición de un periodista que se enoja cuando el Presidente le contesta, pero también entiendo perfectamente la posición del Presidente cuando lo ataquen y responde”, dijo.

Y subrayó: “Uno puede estar en contra de las formas, pero lo que está claro es que el Presidente responde con la misma libertad que se expresan los periodistas”.

Nueva ley bases

En la previa de lo que será el segundo round para la ley bases -modificada- en el Congreso de la Nación, Francos se mostró optimista. “Estamos discutiendo a esta ley desde enero y hemos llegado a este consenso de una ley más acotada y que trate los temas fundamentales”, dijo, y remarcó: “Ya hay muchos acuerdos para avanzar más rápidamente”.

Si bien señaló que los tiempos dependen del Parlamento, el ministro estimó cuándo sería el tratamiento de la norma en la Cámara baja. “Tengo la impresión de que el plenario de comisiones se reunirá la semana próxima, para así llegar a fines de la próxima o de la siguiente [al tratamiento]”, señaló, y también agregó: “En el curso del mes espero que la ley termine siendo tratada en la Cámara de Diputados y pase al Senado. Si conseguimos su aprobación llegaremos con tiempo para la invitación que hizo el Presidente para establecer un rumbo claro para el futuro del país [en el Pacto de Mayo]”.

