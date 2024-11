Guillermo Francos salió al cruce de Martín Guzmán por sus críticas al Gobierno en una entrevista con LA NACION

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió este domingo por la noche a las críticas que esbozó el exministro de Economía de Alberto Fernández Martín Guzmán, en una entrevista con LA NACION desde El Vaticano. El ex titular del Palacio de Hacienda acusó a la administración Milei de “vender muchas mentiras” y contarle a la gente “una película que no está ocurriendo”. En Comunidad de Negocios (LN+), Francos le restó importancia a sus dichos al decir que sus embates y planteos contra el Gobierno son “inentendibles”. Lo acusó de haber dejado un país con una gran “complejidad económica”, lo tildó de “impotente” y sentenció: “Nosotros, en 11 meses, solucionamos los problemas que él no pudo solucionar en dos años. No hay mentiras. Lo que se ve es la realidad”.

“Leí una nota que me llamó mucho la atención en LA NACION, una entrevista que le hizo Elisabetta Piqué al exministro Guzmán. Dice cosas que son inentendibles, como si él estuviera libre de cualquier culpa de lo que fue la gestión del gobierno en el que participó como ministro. Guzmán dejó un país con una complejidad económica”, aseveró el exministro del Interior en diálogo con José Del Rio. Y opinó que el economista y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Columbia dejó su cargo en julio de 2022 -reemplazado por Silvina Batakis- “ya que no podía manejar más la situación económica que tenía delante”.

“Quiero recordar estos números porque son muy importantes. Teníamos 5% de déficit fiscal, sumado al 10% del Banco Central. Hablamos de 15% del PBI de déficit. Cinco veces lo que admite como límite la Unión Europea. ¿Y el ministro Guzmán acusa al Gobierno de decir mentiras, de contarle a la gente algo que no está sucediendo?. Las cosas que están ocurriendo están a la vista. La eliminación del déficit es un hecho fáctico. Él fue impotente para realizarlo”, disparó Francos. Y redobló la apuesta: “Más aún. Estuvo dos años y algo como funcionario. En 11 meses, nosotros solucionamos todo los problemas que él no pudo solucionar”.

“La realidad es la realidad. No hay mentiras. Lo que se ve es lo que es”, reforzó el jefe de Gabinete, que admitió además sentir indignación cuando “se habla sin fundamento”. “Me genera mucha duda por qué lo hace. Yo creo que como en el peronismo, que es la clara oposición que hoy tiene el Gobierno y que lidera Cristina Kirchner tras consolidarse como cabeza del Partido Justicialista, le faltan liderazgos nuevos. Por ahí Guzmán se está apuntando a liderar ese espacio”, teorizó.

Respecto de si la confrontación con la expresidenta lo fortalece a Javier Milei, Francos dijo que “le viene bien ya que se trata de pelear con alguien que le fue muy mal en términos de resultados fiscales”. Hecha esta distinción, volvió sobre el exministro de Economía de la gestión Fernández. “Otro tema muy interesante de hablar es el tema de la deuda. El kirchnerismo hizo que la deuda pública de la Argentina creciera en US$300 mil millones. Todos los años tuvieron déficit fiscal y cuasifiscal. Durante el gobierno de Alberto Fernández el déficit fiscal anualizado fue de US$30 mil millones, cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Hoy el Estado no toma dinero, no tiene déficit y no emite. Los bancos tienen un montón de plata. ¿De qué mentira habla el señor Martín Guzmán?”, arremetió.

Zanjada la discusión, Francos habló sobre la realidad “compleja” que afrontan los argentinos y reivindicó el trabajo que lleva adelante Milei y el Gabinete para transformarla: “Hay que ver lo que sucedió desde que llegamos ¿La gente está bien? No. El Gobierno lo sabe. Sabe que no llega a fin de mes, que no puede pagar el alquiler. Nosotros lo vemos perfectamente. Pero también está la otra cuestión. Antes la gente veía que la inflación venía creciendo todos los meses. Es cierto que recibían aumentos de sus ingresos pero era porque el gobierno anterior emitía papelitos. Eso llevaba a una constante escalada de precios y salarios que terminaba en desastre, y era una preocupación permanente para la gente. Esa preocupación hoy no está. Es por eso que en las encuestas no aparece la inflación como problema”.

La situación de Aerolíneas Argentinas y la desregulación del servicio de correos

En otros tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete hizo mención a la puja entre los gremios y sindicatos aeronáuticos y el Gobierno por la potencial privatización y/o cierre de Aerolíneas Argentina. Al respecto, insistió: “El Gobierno ha intentado por muchos medios que se privatizara la compañía. No vamos a aceptar tener que subsidiar una empresa que el año pasado perdió 700 millones de dólares y que este año va a terminar perdiendo. No parece justo que el 98% de los argentinos que no vuelan subsidien el 2% que vuela y a los trabajadores de la empresa. El Gobierno quiere que la empresa se privatice”.

Se pronunció además sobre otras alternativas posibles a la privatización: “¿No se privatiza? La segunda opción es darle la empresa a los empleados. El Estado no pone más plata. Ustedes se hacen cargo. Hagan lo que quieran. La otra opción es cerrarla. Pero lo que el Estado no va a hacer es seguir subsidiando una compañía que da pérdida”. En caso de un eventual cierre, Francos remarcó que las rutas exclusivas que opera la línea de bandera serían absorbidas sin problemas por otros operadores.

Finalmente, en relación a la desregulación del servicio de correos anunciada este domingo por Adorni, el jefe de Gabinete complementó: “Está referida a qué es lo que hay hacer con esta estructura que tiene el correo hoy en la Argentina, con tantos locales, funcionarios y gente en un mundo que ha cambiado. El correo es una cosa que se usa cada vez menos. Está más referido a cómo reorganizar esa enorme estructura y ponerla en funcionamiento. Hay temas que lleva adelante el correo que son muy importante como los electorales. Hay que avanzar en los procesos de reducción y disminución de gasto del Estado y hacer las empresas eficientes”.

LA NACION