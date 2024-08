“Hablé con Alberto Fernández y me dijo que me juntara con vos para empezar a hacer cosas juntos”

Escuchar

El bróker de seguros Héctor Martínez Sosa jugaba de local en el gobierno de su amigo y deudor de larguísima data, Alberto Fernández. Tanto, que fue Martínez Sosa quien le anunció a Alberto Pagliano qué día asumiría al frente de Nación Seguros, para de inmediato celebrar su designación e invocar al entonces Presidente para futuros negocios.

-”Me confirman que asumís el lunes, así que te deseo lo mejor en esta nueva etapa y por fin se va a poder volver a trabajar en ese compañía¡¡¡”, le escribió Martínez Sosa, el 26 de febrero de 2020.

-”Muchas gracias, Héctor. No sabía que el lunes era el día”, le respondió Pagliano, cinco minutos después, y le confesó que a él le habían indicado que recién asumiría durante la segunda semana de marzo, y que en esos momentos estaba en Mendoza.

La respuesta de Martínez Sosa, según surge de los mensajes que la Justicia logró recuperar del teléfono de Pagliano, fue jocosa:

-”Bueno, apurate !!!! jajajajajaja”

Martínez Sosa y Pagliano se encuentran hoy bajo la lupa de la Justicia federal, sospechados de protagonizar un entramado de negocios, seguros, intercambios de favores, lobby, comisiones, conflictos de interés y mucho más junto al entonces presidente Alberto Fernández y a su secretaria privada, María Cantero, la esposa del broker de seguros.

Mauro Tanos junto a Alberto Pagliano, expresidente de Nación Seguros, y Silvina Batakis, exdirectora del Banco Nación

Ese entramado quedó reflejado en el siguiente mensaje por WhatsApp que Martínez Sosa le envió a Pagliano, cuando éste le dijo que de inmediato se ponía a armar sus valijas.

“Tomalo con pinzas, porque si bien Alberto me contó hace bastante tiempo que quería que vos asumieras esa función, hoy [por el miércoles 26 de febrero de 2020] hablé con él por otros temas y me dijo que me juntara con vos para empezar a hacer cosas juntos y darte una mano en lo que pueda ”, planteó, sin especificarle en ese mensaje cuáles serían esas “cosas”.

Los mensajes que intercambiaron por WhatsApp durante los meses que siguieron, sin embargo, reflejaron a qué aludía Martínez Sosa. Así, Martínez Sosa fue también quien le informó a Pagliano que “ya está [conformado] el directorio” de Nación Seguros, para luego augurarle el 17 de abril de ese año un destino común y una gestión pública consensuada: “Vamos a llevarla juntos, Alberto!!!!”.

Pagliano le preguntó, ese mismo día, si era posible modificar la conformación del directorio. ¿Respuesta de Martínez Sosa? “Estoy hablando con Olmos este tema”. Es decir, con el por entonces jefe de asesores del Presidente y luego vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Los temores de Pagliano se centraban en Sebastián Díaz Bancalari, sobrino del fallecido diputado nacional José María Díaz Bancalari, un referente histórico del peronismo bonaerense, temores que Martínez Sosa intentó primero apaciguar –”tranquilo que el Negro jugará para nosotros”-, para luego canalizar. ¿Cómo? Lo contactó a su amigo y deudor, el Presidente.

“Querido Alberto”, le escribió, también por WhatsApp, a su teléfono privado. Le explicó que estaban por designar a Díaz Bancalari como vicepresidente de Nación Seguros, para luego definirlo como “un psicópata que le va a hacer la vida imposible a Alberto Pagliano”, además de afirmar que “todo el personal de Nación Seguros” estaba “preocupadísimo” por eso.

El empresario del seguro Héctor Martínez Sosa

Pero Pagliano también quiso maniobrar para impedir la llegada de Díaz Bancalari. ¿Y qué hizo? Le preguntó a Martínez Sosa si tenía el teléfono celular de Santiago Cafiero, por entonces jefe de Gabinete de Alberto Fernández. Tres minutos después, el broker le pasó el teléfono celular del funcionario más próximo al Presidente por aquellas horas.

La relación entre el presidente de Nación Seguros y Martínez Sosa mostró, desde entonces, un ida y vuelta fluido de información, consultas, potenciales operaciones comerciales y visitas privadas.

-Te puedo llamar? –le preguntó el broker, el 3 de mayo.

-Sí, cómo no –respondió el funcionario a los cinco minutos después, para dos horas después de esa conversación telefónica pasarle precisiones sobre los porcentajes, comisiones y retenciones, en dólares y en pesos, que cobraba Nación Seguros. ¿A qué aludían? A una póliza para “seis viajes especiales” que Martínez Sosa quería abrochar.

El presidente Alberto Fernández al llegar a la Casa Rosada Enrique García Medina - LA NACION

Pagliano sabía con qué bueyes araba, según le dejó claro a Alberto Fernández en un audio de voz que le envió por WhatsApp casi cuatro años después. “Escúchame. Hay algo que no lo dije nunca porque no quiero armar más quilombo, pero en Nación no creo. A Martínez Sosa cuando yo llegué no lo quería nadie . Este. Pero había otros. Y había una figura, que ya me costó dos años de hacerla desaparecer porque no me daban pelota y era y la escondían, que se llamaba Master. Con máster metían ahí los que dicen que cobran cero comisión y no aparecía en el frente de póliza y le pagaban. Este. Y en alguna creo que estaba Martínez Sosa también ahí. Pero te lo digo a vos, no sé si eso vale la pena armar más quilombo porque, pero bue . Cuando hablan de cero comisión, ¿Quién no va a cobrar por su laburo?”, le planteó Pagliano el 3 de marzo de 2024, cuando ya había estallado el escándalo alrededor de Martínez Sosa, otros brokers de seguros y el otrora Presidente.

Pero eso fue luego. En 2020, Martínez Sosa y Pagliano intercambiaban mensajes incluso durante las reuniones de directorio de Nación Seguros, y el funcionario le informaba al broker de las decisiones que tomaban, y que lo beneficiaban al amigo y acreedor del entonces Presidente. “VAAAMOS CARAAAAJO!!! GRACIAS”, celebró el broker una de esas decisiones, el 22 de junio de 2020, a las 16:53.

Un año después, el ducto de información entre el funcionario y el broker abordó otro eje sensible. ¿Cuál? La flota presidencial de aviones y helicópteros, incluidos dos Sikorsky y los Tangos 10 y 11. ¿Respuesta de Martínez Sosa ante el pedido de Pagliano? “¿Cuándo vencen las pólizas?”.

Para 2022, en tanto, Martínez Sosa todavía jugaba de local. “Buen día”, le escribió a Pagliano. “Pasame la patente del auto así lo entrás a la cochera”. ¿Respuesta? El presidente de Nación Seguros le mandó por WhatsApp la foto de la trompa de un Audi blanco, donde se ve con claridad la matrícula.