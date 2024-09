Habló la asesora inmobiliaria a la que Milei quiere demandar por promocionar una casa con su nombre

Escuchar

La asesora inmobiliaria Karina Jacobian quedó envuelta en una polémica después de promocionar una casa “usando” el nombre de Javier Milei. El Presidente, cuando vio el video, adelantó que estaba trabajando con su abogado para entablar una demanda contra ella y la inmobiliaria. La publicación, que se titula “La casa de Milei”, se hizo viral en Instagram el martes 24 de septiembre. Mostraba una propiedad a la venta en Campo del Cardenal, un barrio en General Rodríguez. “Incluso Milei se quedaría con esta casa”, dice ella.

La cantidad de reproducciones que tuvo tanto en Instagram como en Tik Tok durante cinco días hizo que las imágenes llegaran a ojos de Milei. “La información es falsa y junto a mi abogado estamos demandando a la mentirosa que hizo el video”, escribió el jefe de Estado en su cuenta en X. Ahora, Jacobian sostiene que le asusta la idea de una denuncia judicial, pero también que “ama” al mandatario, que le vendería una casa y hasta le daría parte de la comisión si lograran ejecutar la operación que disparó la polémica.

“Nunca pensé conocer a Milei y menos en Tribunales” , comentó Jacobian en diálogo con LA NACION. La asesora se define como una influencer de Real Estate.

Su trabajo consiste en filmar videos para redes sociales de venta de casas para Friedich Perea Propiedades, una inmobiliaria de la localidad en la que se encuentra la casa en cuestión. “A mí me muestran la casa los martilleros y voy, armo el video y, si venden la propiedad yo cobro comisión. Acá somos como familia”, explicó la influencer. Tras su publicación, hace cinco días, el posteo cosechó más 80 mil reproducciones y miles de comentarios, en los que los usuarios se preguntaron, entre otras cosas, si la casa era o no propiedad del Presidente. “A Milei lo amo porque me están llamando de todos lados” , señaló ella a este medio, entre risas.

El objetivo de titular la publicación como la casa de Milei, reveló la asesora, era promocionar la propiedad, que tiene dos pisos, una terraza, cocina, pileta y dos habitaciones en General Rodríguez. “Somos todos fans de Milei acá [en la inmobiliaria]. Por eso hicimos el video. Lo admiramos. Nos re contra benefició al rubro inmobiliario. Era algo para llamar la atención y que se viralice”, explicó, y agregó: “Por ahí se usó con fines políticos, pero no fueron los míos”.

Jacobian se enteró del tuit del mandatario mientras estaba trabajando. “Yo laburo de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No soy delincuente. Soy mamá sola de dos hijos, uno de 23 y una de 14, trabajo para mantenerlos a ellos y a la casa. No tengo tiempo para las redes”, señaló. Ahí comenzaron a lloverle insultos, agresiones, pero también comentarios en su cuenta que preguntaban si la propiedad era de Milei. “ Me asusté. Soy una persona normal que no tiene que ver con los medios, que solo filma reels de casas. Cuando me dijeron que el Presidente me iba a demandar me quedé como wow. Que de repente te digan el presidente tuiteó algo tuyo…”, recordó.

Jacobian comentó que ni a ella ni a la inmobiliaria les llegó ninguna notificación o mensaje de Milei o allegados respecto a una demanda sobre ella. “Incredible. Soy famosa. O me río o lloro”, sostuvo inicialmente. Aún así, afirmó que le daba pánico que llegara una acción legal de parte del mandatario: “Si me cae una demanda voy a llorar y nos haremos cargo. Dárselo a la abogada y que se haga cargo ella. Y mientras seguir trabajando y seguir haciendo videitos divertidos”.

Jacobian trabaja para la inmobiliaria de General Rodríguez y cobra una comisión cada vez que una casa de sus videos se vende. Foto: Karina Jacobian

“Soy una simple persona de General Rodríguez. Me quedé muy sorprendida. Emocionadísima porque lo amo. Nunca pensé conocer a Milei y menos en Tribunales”, agregó. Sobre las críticas que recibió de trolls en las redes sociales expresó que “no tiene tiempo” para lidiar con ello y mencionó una enseñanza familiar. “La mala energía de la gente te llega. Pero mi papá me enseñó: ‘vos preocúpate cuando no hablen de vos’. Cuantos más haters tenes, más viral se va a hacer”, dijo. Sobre las críticas que recibió por su edad, bromeó: “Soy una mujer grande. Para el próximo video prometo ponerme más botox”.

Para Jacobian, todo se trató de un malentendido, y cree que la demanda de Milei no va a llegar. “ Si Milei me conociera me amaría. Porque soy copada. Soy muy extrovertida”, opinó. También sostuvo que ni ella ni la inmobiliaria planean borrar el video: “No, porque no dice nada. Fue una estrategia de venta. Nunca dije que [la casa] fuera de él. Para mí [Milei] no vio bien el video ”.

Jacobian comentó que, en el fondo, y siempre que no llegue la demanda, “está feliz”. “Yo lo voté a Milei. Lo conocí por mi hijo, que es fan de él. Y mi hijo está feliz. Nos parece una pavada”, señaló y sumó: “Estoy vendiendo muchas casas gracias a él”.

