Hebe de Bonafini reveló un enfrentamiento con Gabriela Cerruti y dijo que la echó de la casa

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, contó que la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, la visitó en su casa para intentar convencerla de que suavizara sus críticas por la inflación y la situación de los jubilados, pero discutieron y terminó por echarla.

El detonante del encuentro fue la convocatoria a un paro general que impulsa Bonafini por el deterioro de la situación económica, el alza de los precios y la situación de los jubilados.

En el último video que subió a las redes, Bonafini contó que la llamó Cerruti para decirle que la “quería ver el martes a la mañana” porque consideraba que “estaba eequivocada”. Cerruti, según el relato de Bonafini, le decía que “nada va a aumentar, que todo esá bien, que el arreglo con el Fondo es bárbaro”.

A Bonafini le molestó también que Cerruti no dijera nada del encuentro en sus tradicionales conferencias en la Casa Rosada Presidencia

Finalmente, la titular de Madres la invitó a la casa y Carruti se presentó como portavoz presidencial.

“Me discutía que no, que no, que no; yo levantaba la voz, me dio vergüenza que la vocera presidencial haya venido a la casa de las Madres para cambiarme la idea, para decirme de que estoy equivocada y, después, ella no dijo una palabra de ese encuentro”, relató Bonafini.

“Discutimos muy fuertemente hasta que al final le dije que se fuera, y se fue muy enojada”, agregó.

Los motivos

La titular de Madres argumentó que sus críticas responden a que se autorizó aumentos “del pan del 56%, del gas del 26% y de la luz, que parece que es mucho más”

“Y el sueldo de los jubilados, con esos 3000 pesos que nos dieron, que decían que era tan bueno, no nos alcanza para pagar el gas, la luz y el pan; lo que nos dieron no nos alcanza para pagar ese aumento: eso demuestra que no estoy equivocada”, enuméro.

“La que está equivocada es la vocera presidencial, que vergonzosamente no anunció que vino el martes a las 12 del mediodía”, concluyó. Y advirtió que “está todo grabado”.

“Ellos informan lo que quieren, deforman lo que quieren, mienten”, calificó, en referencia a la comunicación del Gobierno.

“Cerrutti: el pueblo lo tienen tan lejos, tan pisoteado, que ni siqueira saben lo que es el pueblo”, le respondió a la portavoz.

Bonafini también criticó a Hugo Yasky, titular de la CTA, por convocar a una marcha a favor del Gobierno. “Pobre Yasky, siempre entiende mal, ¡una marcha a favor del presidente!”, exclamó.

“¿Para cuándo el paro general? Es lo único que va a parar todo este desastre”, se preguntó.

A la vez, calificó a Alberto Fernández de “Chirolita”, porque a su entender “dice todo que sí” y “Estados Unidos lo maneja como un muñequito”.

“¿Te enteraste de los precios para mandar a de los chcios a la escuela?”, le preguntó al Presidente. Y se respondió. “Qué te importa. En un principio te respetaba. Ahora me das lástima. Bajar tanto la cabeza para que te pisotee Estados Unidos y el Fondo”, se respondió.

También cuestionó a Hugo Moyano, por desactivar protestas contra el Gobierno. “Claro, está dentro de la CGT”, dijo.