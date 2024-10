Un diputado de Pro adelantó que votará en contra del veto de Milei para frenar el financiamiento universitario

Escuchar

Álvaro González, diputado nacional de Pro y miembro del Consejo de la Magistratura, confirmó este viernes que no apoyará la decisión del gobierno de Javier Milei de vetar la ley de presupuesto universitario, que salió aprobada del Congreso y que fue el centro de una masiva marcha esta semana en los alrededores del recinto.

“Me parece que el Gobierno en esta instancia, como la instancia de los jubilados [aumento que también se vetó], se aferra a un dogma en lugar de tratar de resolver una situación”, marcó el legislador respecto de los motivos por lo que decidió no apoyar la decisión del libertario, que deberá ser votada en la cámara el miércoles próximo a las 11.

Asimismo sumó, en diálogo con radio Mitre: “Este es un sistema democrático en donde hay diferentes opiniones, todos tenemos derecho a expresar la nuestra. No veo mucho más; yo creo en la educación pública, me formé en la educación pública, soy egresado de la Universidad Nacional del Litoral y me parece que el acceso al conocimiento es la oportunidad que tienen los más vulnerables para salir de esa situación”.

González, del riñón de Horacio Rodríguez Larreta, había estado presente en la conferencia de prensa en la que un grupo de legisladores convocó a movilizarse el miércoles en favor del financiamiento educativo para este año.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Maximiliano Ferraro, Mariela Coletta, Álvaro González y Soledad Acuña

Con sus declaraciones de hoy es el primer diputado de Pro que públicamente expresa su voluntad de ir contra el Ejecutivo, mientras que el resto del bloque que conduce Cristian Ritondo todavía no definió la postura, que terminará de ultimarse el martes próximo cuando haya reunión del espacio.

En el oficialismo saben que sí o sí necesitan el apoyo del bloque amarillo debido a que, con todos los presentes, deberán reunir 87 votos para respaldar el veto del Presidente. En tanto, si Diputados logra insistir con los dos tercios de sus miembros, la iniciativa caminará hacia el Senado, que deberá aportar la misma fracción para sostener el proyecto.

“Como todas las cosas en la Argentina, y en cualquier situación que uno se ponga a mirar, siempre se pueden hacer mejor; ahora, lo que no es menos cierto es que de diciembre a la fecha el salario de los profesores universitarios y de la comunidad educativa universitaria ha perdido el 40%, casi 45% [del poder adquisitivo]. Entonces me parece que son situaciones que hay que afrontar. Porque si a mí me dicen ahora que el problema lo van a resolver con el Presupuesto 2025, significa que lo podrían resolver con el Presupuesto 2024, pero bueno, son posiciones. Me parece que se politiza demasiado una situación que requiere menos política y más resolución”, comentó González.

“El Gobierno decidió en muchos temas poner un dogma por sobre la solución del problema y en función del dogma actuar. Y yo creo que ese dogma, que es el déficit, en el que todos podemos estar de acuerdo para un plan económico, me parece que hay lugares donde vos podés tocar un poquito porque el reclamo universitario es 0,14% del PBI, cualquier gasto tributario que vos toques un poquito lo financiaste de acá fin de año”, planteó, también, debido a que los fondos que rechazó Milei corrían para este 2024, hasta que se discuta el Presupuesto para el próximo año, que comienza el debate el martes 8.

Ahí, según González, se podría encontrar una “solución definitiva” al tema, si hay “voluntad política” de hacerlo. “En un sistema democrático las leyes están hechas para cumplirse”, indicó.

