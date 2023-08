Héctor “Toty” Flores: “La gente nos dice ‘no se peleen’ porque a estos no los sacamos”

escuchar

“La conducción de Espinoza está resquebrajada, no tiene la estructura de otro momento”, advierte Héctor “Toty” Flores precandidato por Juntos por el Cambio a la intendencia de La Matanza. El dirigente social, exdiputado nacional por el mismo partido, buscará dar el golpe electoral en el principal bastión del peronismo en el conurbano, conducido por Fernando Espinoza, que acumula 14 años al frente del distrito.

“ Nunca pasó esta ruptura en el peronismo. Es muy fuerte ”, sostiene, envalentonado, el fundador de la Cooperativa Barrio La Juanita. Es que el Movimiento Evita, con Patricia Cubría como precandidata en el territorio, se presenta como una alternativa al interior del peronismo y le presenta pelea al oficialismo de Espinoza. “No creo que los que pierdan acompañen, como dice la vieja premisa que tiene el peronismo”, completa Flores, en alusión a esa interna.

Las fisuras que exhibe el peronismo no es el única novedad que Flores identifica en el distrito más populoso del conurbano. Por fuera de la interna peronista, para Flores “hay cambios importantes”.

“La gente está con mucha bronca, pero al mismo tiempo eso hace que esté abierta. En otras elecciones, cuando faltaban 10 o 15 días la gente no te recibía un solo volante. Ni te saludaban, porque ya estaban definidos. Ahora es todo lo contrario, están abiertos a dialogar, y a dudar”, describe.

Oriundo de la provincia de Entre Ríos, Flores se inició en la política de la mano de Elisa Carrió, a quien secundó como vicepresidente en la precandidatura que la líder de la Coalición Cívica presentó en 2015. Tuvo dos mandatos como diputado nacional, formó parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados y en 2001 fundó la Cooperativa Barrio la Juanita. Actualmente es concejal del distrito que aspira a conducir.

Elisa Carrió Héctor Toty Flores Coalición Cívica cierre campaña Cambiemos DyN

Flores es solo uno de los nombres de Juntos por el Cambio para dar la batalla en el distrito que el peronismo gobierna desde 1983. La interna allí está compuesta por el propio “Toty”, la radical Josefina Mendoza -que como Flores está alineada con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli- y el también dirigente social Eduardo “Lalo” Creus, inserto en las filas de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti.

“Para nosotros es sano que se compita. Tenemos excelente relación”, describe Flores. “ Lo que sí molesta es lo que pasa arriba ”, lanza, en un mensaje para la cúpula del partido. “ La gente nos dice: ‘no se peleen’ porque a estos no los sacamos; es una demanda de la sociedad, casi un clamor ”, sostiene, y agrega: “No hay ninguna duda de que si después del 13 no estamos todos juntos no tenemos posibilidades de hacer una gran elección”

El dirigente social entiende que la disputa electoral en La Matanza, como un efecto dominó, puede desencadenar una secuencia electoral. “Por la densidad poblacional, [La Matanza] es una ‘provincia’ más que define las elecciones a nivel provincial, y la provincia de Buenos Aires define a nivel nacional. Eso es objetivo”, sentencia.

“Nuestra tarea es ganar La Matanza, para cambiarla y para aportar votos a la provincia para que Diego [Santilli] sea gobernador y para que Horacio [Rodríguez Larreta] sea nuestro presidente. Si no tenemos los tres estamentos de la gestión va a ser muy difícil cambiar; nosotros queremos ganar para cambiar el distrito. Por eso decimos que si cambiamos la Matanza cambia el país”, describe Flores.

Inseguridad y narcomenudeo

La inseguridad y el narcotráfico, son, para el fundador de la Cooperativa La Juanita, las dos grandes problemáticas del territorio. “Van juntos. En ese sentido tenemos la mejor propuesta en Juntos, Santilli es un experto en seguridad. La penetración es muy fuerte”, describe.

“La instalación del narcotráfico no es [un problema] solamente para los matanceros. El impacto que tendría a 20 km de la capital federal, tiene que ver con la sociedad”, apunta el precandidato. “En los barrios más pobres, ya se ha instalado. Hay cocinas, hay lugares en los que predominan los narcos. Hay zonas liberadas para el delito, fundamentalmente en el tercer cordón”, sostiene.

Otro objetivo en la agenda del precandidato es darle un empujón a la productividad en el distrito. “Tenemos estudiado sacar 700 de las 1119 tasas municipales para traer la inversión. Muchos comerciantes no pueden pagar y se vuelcan al negocio clandestino. Nada es casualidad”, dice.

“Tenemos un equipo coordinado para gobernar, no queremos repetir la experiencia de 2015 cuando en muchos lugares se tuvo que improvisar porque no se creía que se podía ganar. La diferencia en las elecciones se hacen en La Matanza, estamos preparados para la disputa en los territorios, como se hace aquí, caminando la calle”, completa Flores.

LA NACION