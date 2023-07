Horacio Rodríguez Larreta presentó 10 propuestas en Entre Ríos para promover el sector industrial

escuchar

Horacio Rodríguez Larreta continúa su campaña proselitista. Este jueves, el jefe de Gobierno porteño estuvo en Entre Ríos, junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y el precandidato a gobernador y exministro de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio. Allí, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio presentó sus propuestas para promover el sector industrial a nivel nacional, a 17 días de las PASO.

“Hoy la industria representa el 20% del producto bruto, y emplea a 1 de cada 5 empleados con trabajo formal en la Argentina. Ahora, con un gobierno que la acompañe a la industria, que no le ponga palos en la rueda ni trabas, podría crecer muchísimo más”, destacó el precandidato desde la fábrica avícola Don Eduardo, ubicada en el municipio de Viale, y aprovechó para dejar una crítica al oficialismo: “Cuando uno escucha que la industria argentina no es competitiva, no es cierto eso; puede crecer. Viene sobreviviendo en un contexto muy, muy hostil de este gobierno, y sigue en pie. Vamos a transformar ese ‘podría’ en algo que realmente se concrete”.

Larreta, Morales y Frigerio recorrieron la fábrica junto a Eduardo Stertz, titular de la empresa avícola Prensa Larreta

“Necesitamos acompañar toda esta energía que vemos en la industria con una política industrial, con un sistema económico que ponga los incentivos donde tienen que estar: producir y exportar más y generar más trabajo”, destacó Larreta, que recorrió la empresa junto a su titular, Eduardo Stertz, antes de detallar las diez propuestas que impulsaría un gobierno suyo para promover la industria nacional.

Sacar el “peso muerto” del Estado a las empresas : para esto, el Jefe de Gobierno habló de simplificar el sistema tributario argentino, al que calificó como “una maraña inentendible”, a partir de la integración de la AFIP con las rentas provinciales.

: para esto, el Jefe de Gobierno habló de simplificar el sistema tributario argentino, al que calificó como “una maraña inentendible”, a partir de la integración de la AFIP con las rentas provinciales. Bajar las retenciones y las percepciones : “Ante la debilidad de los sistemas de recaudación se abusa de eso, y después se generan saldos acumulados que el Gobierno los usa para financiarte y no te devuelven nunca; con 6, 7 u 8% de inflación es criminal eso”, aseguró Larreta al proponer bajar los impuestos y recuperar el acuerdo fiscal de 2017, que el propio Frigerio había impulsado como ministro del Interior en la gestión de Mauricio Macri. Además, habló también de realizar mejoras y agilización en el pago de los reintegros y la devolución del IVA, “una forma espuria del gobierno de financiarse”.

: “Ante la debilidad de los sistemas de recaudación se abusa de eso, y después se generan saldos acumulados que el Gobierno los usa para financiarte y no te devuelven nunca; con 6, 7 u 8% de inflación es criminal eso”, aseguró Larreta al proponer bajar los impuestos y recuperar el acuerdo fiscal de 2017, que el propio Frigerio había impulsado como ministro del Interior en la gestión de Mauricio Macri. Además, habló también de realizar mejoras y agilización en el pago de los reintegros y la devolución del IVA, “una forma espuria del gobierno de financiarse”. “Terminar” con la discrecionalidad en el comercio exterior : Larreta hizo referencia a reemplazar el actual sistema de importaciones (SIRA) por “un mecanismo transparente, ágil y automático”, aunque reconoció que la restricción de dólares es parte de un problema más general como la inestabilidad en la macroeconomía. “La industria va a contar con todo lo que necesita para producir y llevar a cabo sus proyectos; no puede ser que los componentes importados sean una limitación para las empresas que terminan exportando 10 veces lo que importan”, dijo.

: Larreta hizo referencia a reemplazar el actual sistema de importaciones (SIRA) por “un mecanismo transparente, ágil y automático”, aunque reconoció que la restricción de dólares es parte de un problema más general como la inestabilidad en la macroeconomía. “La industria va a contar con todo lo que necesita para producir y llevar a cabo sus proyectos; no puede ser que los componentes importados sean una limitación para las empresas que terminan exportando 10 veces lo que importan”, dijo. Reformar el código aduanero para promover las exportaciones : el precandidato habló de establecer una aduana digital y de abrir acuerdos comerciales con el mundo. “Hoy tenemos acuerdos con países que representan el 10% del producto bruto mundial; nada. Otros países comparables con nosotros tienen acuerdos con el 40 o 50% del producto bruto”, justificó.

: el precandidato habló de establecer una aduana digital y de abrir acuerdos comerciales con el mundo. “Hoy tenemos acuerdos con países que representan el 10% del producto bruto mundial; nada. Otros países comparables con nosotros tienen acuerdos con el 40 o 50% del producto bruto”, justificó. Impulsar una nueva ley de promoción de inversiones: el objetivo que planteó Larreta fue el de orientar los incentivos fiscales sectoriales. “Cada peso que ponga el Estado en incentivos debe tener un resultado medible, en dólares de exportación o en puestos de trabajo, pero medibles”.

La empresa avícola Don Eduardo en Entre Ríos, el escenario que eligió Larreta para presentar sus propuestas para el sector industrial a 17 días de las PASO Prensa Larreta

Invertir en maquinarias , con un enfoque en la industria 4.0 y la logística, para estar “a la vanguardia” de los avances tecnológicos en el sector.

, con un enfoque en la industria 4.0 y la logística, para estar “a la vanguardia” de los avances tecnológicos en el sector. Facilitar el acceso al crédito para el capital de trabajo : otra medida entrelazada con la inversión en maquinarias.

: otra medida entrelazada con la inversión en maquinarias. Brindar asistencia técnica y financiera a las PyMES : Larreta mencionó en particular la posibilidad de convertirlas en proveedoras de sectores estratégicos en alza, como la minería y la energía, particularmente para soportar el aumento en la minería de litio.

: Larreta mencionó en particular la posibilidad de convertirlas en proveedoras de sectores estratégicos en alza, como la minería y la energía, particularmente para soportar el aumento en la minería de litio. Llevar adelante también una estrategia digital centrada en la producción : en este punto, el candidato resaltó la importancia de otorgar servicio 4G a las fábricas y avanzar con el salto al 5G. “No podemos pretender incorporar tecnología a la industria si no hay conectividad”, se quejó.

: en este punto, el candidato resaltó la importancia de otorgar servicio 4G a las fábricas y avanzar con el salto al 5G. “No podemos pretender incorporar tecnología a la industria si no hay conectividad”, se quejó. Fortalecer el sistema de innovación y de calidad, con vistas a que la industria pueda mejorar sus productos a partir del financiamiento y la asistencia técnica, y así obtener certificaciones que les abran nuevos mercados en el mundo.

