Una frase de Javier Milei generó polémica y él respondió con malestar: “Con la mayor de las malas intenciones”

Escuchar

Durante su disertación en la Institución Hoover, que pertenece a la Universidad de Stanford, el presidente Javier Milei expresó una frase que se viralizó en las redes sociales, generó polémica y comentarios, y derivó en una aclaración. “¿Ustedes se creen que la gente va a ser tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, por lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse”, expresó.

“Entonces, no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque, a la postre, alguien lo va a resolver”, agregó en medio del discurso que ofreció este miércoles en la institución estadounidense. El impacto de las declaraciones llevó a que el titular del Ejecutivo se refiriera al tema y acusara a los medios de replicar el fragmento “con la mayor de las malas intenciones”.

Aquí @ElEconomista_ con la mayor de las malas intenciones, aún cuando en el video está la referencia al tema de la circularidad que impediría la resolución del sistema de equilibrio general, decide cortar la frase...

Parece que a estos también les duele la falta de pauta... https://t.co/nFGV9QhXlK — Javier Milei (@JMilei) May 29, 2024

La semana pasada, el mandatario había utilizado palabras relativas al hambre en la Argentina cuando, a la salida de su presentación en La Rural, tuvo un cruce con una persona que le reclamó que “la gente no llega a fin de mes”. Si la gente no llegara a fin de mes se moriría en la calle. Si [la gente] no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto y eso no está pasando”, respondió en ese momento.

Las recientes expresiones se dieron en el contexto de la exposición que el mandatario hizo en la institución educativa respecto a la intervención del Estado en la propiedad privada y el “fracaso” del socialismo, sistema político al que acusó de asesinar a “150 millones de personas”.

“Existe un mecanismo histórico que se llama precio y funciona como transmisión de señal. Los agentes coordinan, algunas serán compradores, otros serán vendedores. Y frente a las exigencias y divergencias del mercado, habrá ajustes. El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y de ajuste. El evento se dispara por el intercambio de los derechos de propiedad. Por lo tanto, cuando aparece el Estado e interviene lo que está haciendo el Estado es interferir en el derecho de propiedad. Y al intervenir en el derecho de propiedad, la señal empieza a tener ruido”, explicó el jefe de Estado, quien en su gira se reunió con los CEOs de Google y Open AI.

En otro momento, Milei interrumpió su relato para felicitar a un asistente a la charla que vestía una camiseta de Boca Juniros. Las imágenes que circularon en redes sociales comienzan con el líder de La Libertad Avanza (LLA) mientras cierra una idea vinculada a la mayor división del trabajo, productividad y bienestar.

En esas circunstancias, el mandatario realizó un pequeño paneo al auditorio y reconoció a un simpatizante del conjunto Xeneize. “¿Vos tenes una camiseta de Boca ahí?”, le preguntó al oyente y, ante la respuesta afirmativa, el presidente argentino dijo “bien” y puso el pulgar para arriba.

LA NACION